Serie A: elégedetlenek Conte edzéseivel a Napoli játékosai

A Bologna elleni idegenbeli 2–0-s vereséget követően felszínre kerültek a bajnokcsapat játékosai és a vezetőedző, Antonio Conte közötti feszültségek – áll az Il Mattino beszámolójában. A lap állítása szerint az 56 éves szakember túlhajszolja labdarúgóit az edzéseken, heti edzésterve pedig nincsen, napi szinten szervezi a tréningeket, ami miatt a futballisták számára magánéletük szervezése igencsak nehézkessé válik.

A nápolyiak szlovák légiósa, Stanislav Lobotka egy szlovák podcastban adott interjút, amely ugyancsak azt támasztja alá, hogy a játékosok kezdik megelégelni Conte módszereit.

Stanislav Lobotka (Fotó: Getty Images)

„Conténál a következő szabadnapom májusban lesz – fogalmazott meglehetősen ironikusan Lobotka. – Ha rajta múlna, vakációra is együtt menne a csapat. Boldog vagyok Nápolyban, de az idő múlik, és 2026 nyara ideális lenne a klubváltásra.”

A 30 éves játékos ennél is tovább ment, különösen akkor, amikor Kevin De Bruynéről beszélt.

„Nem tudom, hogy a helyében eljöttem volna-e Nápolyba, Conte keze alá, ahol ennyit kell melózni. Egyszer azt mondta nekem: »Ha visszamehetnék az időben, az arabokhoz, vagy Amerikába igazolnék. Tíz éve nem futottam ennyit.«” – idézte csapattársát Lobotka.

„Remélem, Conte nem hallgatja ezt a podcastot, mert akkor két hétig csak futni fogok” – jegyezte meg a végén a 69-szeres szlovák válogatott futballista, akinek az ügynöke Branislav Jasurek igyekezett elvenni védence szavainak élét, megjegyezve, hogy Lobotka gyakorlatilag apaként tekint az olasz mesterre.