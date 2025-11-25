Sallai Roland az első BL-góljára hajt

KLUBTÖRTÉNELMET ÍRHAT a Galatasaray, ha kedden legyőzi a belga Royale Union Saint-Gilloise-t. Az isztambuliak a Frankfurt elleni 5–1-es idegenbeli vereséggel kezdték a Bajnokok Ligája alapszakaszát, azóta viszont szárnyalnak: a Liverpoolt 1–0-ra, a Bodö/Glimtet 3–1-re, az Ajaxot 3–0-ra győzték le, és a papírforma kedden is török sikert ígér. Márpedig a csapat története során még sohasem nyert sorozatban négy BL-találkozót.

Mi pedig természetesen abban is reménykedhetünk, hogy a törökök magyar légiósa, Sallai Roland pályafutása tizenegyedik BL-fellépésén megszerzi az első gólját a sorozatban. Kedden ráadásul kettőzött erővel küzdhet, mert a hétvégén kiállították, így biztosan kihagyja a Fenerbahce elleni rangadót. Mauro Icardi ellenben mindkét mérkőzésen bizonyíthat, és a Sporx honlapnak azt is elmondta, hogy szerinte az utóbbi egy-két évben sokkal vonzóbb lett a török bajnokság.

„A Galatasaray mindig is nagy múltú klub volt, de az utóbbi években nagyon sokat fejlődött, és immár Európa legjobbjai közé tartozik – mondta az argentin csatár. – Olyan futballisták igazoltak ide, mint Victor Osimhen és Leroy Sané, akiket korábban elképzelhetetlen lett volna megszerezni. A BL-ben a célunk bejutni az egyenes kieséses szakaszba, és ha nyerünk, nagy lépést teszünk a továbbjutás felé.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Kedd

18.45: Ajax (holland)–Benfica (portugál)

18.45: Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport1)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)

21.00: Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)

21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)

Szerda

18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)

21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)

21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)