Pep Guardiola a 20. BL-gólját jegyző Fodent méltatta a BVB legyőzése után

M. B.M. B.
2025.11.06. 08:30
Pep Guardiola (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Manchester City 4–1-re győzte le a Borussia Dortmundot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának szerda esti mérkőzésén. A mérkőzés után Pep Guardiola, az angolok vezetőedzője, valamint a két gólt szerző Phil Foden nyilatkozott a klubhonlapnak.

„A mostani idényben Phil visszatért, az előző idényben nem csak ő, de mi mindannyian szenvedtünkkezdte értékelését Pep Guardiola. – Amikor Phil ezen a szinten játszik a vonalak között, akkor az első érintése kivételes, és óriási szívvel tud futni és küzdeni a pályán. Amikor Phil boldog és élvezi a futballt, akkor nem kell sokat magyarázni neki. Egy különleges labdarúgóról van szó, de szükségünk van a góljaira, s reményeim szerint a mai mérkőzés volt az első lépés afelé, hogy ismét a régi formáját hozza.”

A katalán szakember kiemelte, hogy a 25 éves támadó formajavulása fontos csapata vasárnapi, Liverpool FC elleni mérkőzése előtt.

„Phil egy fontos játékos, nem ma jelent meg a semmiből és szerzett két gólt. Két idénnyel ezelőtt ő volt a Premier League legjobb játékosa, s ha valaki képes erre, az azért van, mert kivételes a futballtudása. Gólokról, gólpasszokról, labdaszerzésekről és kivételes munkamorálról beszélek. Phil egy világklasszis játékos, aki nagyon hiányzott ebből a csapatból” – mondta Guardiola, hozzátéve, hogy a City sokkal jobban szerepel, mint az előző évadban.

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4
Phil Foden (Fotó: Getty Images)

„Igen, imádom!válaszolt Phil Foden arra a kérdésre, hogy élvezi-e a játékot a mostani idényben. – Csak annyi a dolgom, hogy boldogan, mosolyogva játsszak. Az előző idény nemcsak nekem, hanem a többieknek is nehéz volt. Most ismét összekovácsolódtunk. A Dortmund kiváló csapat, amely sok gondot okozott nekünk, de mi tartottuk magunkat a meccstervhez, és a csatársorunk segítségével bedaráltuk őket.”

A 25 éves támadó a BVB ellen elérte a 20 gólos határt a Bajnokok Ligájában, olyan legendákat megelőzve, mint Johan Cruyff, Marco van Basten vagy épp Jan Koller. Foden erre nem tért ki, de azt elmondta, hogy sokat tanult a maga mögött hagyott nehéz időszakban.

„Meglepett, hogy mennyire sok területem volt. A lényeg az volt, hogy tartottam magam a mester utasításaihoz és vártam a megfelelő pillanatra. Szerintem a legjobbkor jutott el hozzám a labda, én felnéztem, megláttam a területet, majd a védőt paravánnak használva lőttem, hogy a kapus ne lássa a labdát” – idézte fel az első gólját Phil Foden.

Niko Kovac szerint megérdemelt volt a Dortmund veresége
„Ha az apró részleteket nézzük, sokkal jobban, tisztábban játszottak nálunk, s ennek meg is lett az eredménye. Mi még nem értük el ezt a szintet, de ide szeretnénk eljutni. Naponta dolgoznunk kell, s a jövőben talán képesek leszünk máshogyan hozzáállni ezekhez a mérkőzésekhez”összegzett a BVB mestere. 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4–1 (2–0)
Manchester, Etihad Stadium, 50 513 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)
Manchester City: G. Donnarumma – Matheus Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly (Ait-Nuri, 86.) – Nico González – Savinho (Bernardo Silva, 79.), Reijnders (R. Dias, 79.), Foden, Doku (Cherki, 79.) – Haaland (Marmus, 86.). Menedzser: Josep Guardiola
Dortmund: Kobel – W. Anton, N. Schlotterbeck, Benszebaini (Can, 67.) – Ryerson, Sabitzer (Gross, 67.), F. Nmecha, D. Svensson – Adeyemi (Fábio Silva, 82.), Beier (Chukwuemeka, 67.) – Guirassy (Jobe Bellingham, 67.). Vezetőedző: Niko Kovac
Gólszerző: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (90+1.), ill. W. Anton (72.)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Bayern München

4

4

14–3

+11

12

  2. Arsenal

4

4

11–0

+11

12

  3. Internazionale

4

4

11–1

+10

12

  4. Manchester City

4

3

1

10–3

+7

10

  5. Paris SG

4

3

1

14–5

+9

9

  6. Newcastle United

4

3

1

10–2

+8

9

  7. Real Madrid

4

3

1

8–2

+6

9

  8. Liverpool

4

3

1

9–4

+5

9

  9. Galatasaray

4

3

1

8–6

+2

9

10. Tottenham

4

2

2

7–2

+5

8

11. Barcelona

4

2

1

1

12–7

+5

7

12. Chelsea

4

2

1

1

9–6

+3

7

13. Sporting

4

2

1

1

8–5

+3

7

14. Borussia Dortmund

4

2

1

1

13–11

+2

7

15. Qarabag

4

2

1

1

8–7

+1

7

16. Atalanta

4

2

1

1

3–5

–2

7

17. Atlético Madrid

4

2

2

10–9

+1

6

18. PSV Eindhoven

4

1

2

1

9–7

+2

5

19. Monaco

4

1

2

1

4–6

–2

5

20. Pafosz

4

1

2

1

2–5

–3

5

21. Bayer Leverkusen

4

1

2

1

6–10

–4

5

22. FC Bruges

4

1

1

2

8–10

–2

4

23. Eintracht Frankfurt

4

1

1

2

7–11

–4

4

24. Napoli

4

1

1

2

4–9

–5

4

25. Marseille

4

1

3

6–5

+1

3

26. Juventus

4

3

1

7–8

–1

3

27. Athletic Bilbao

4

1

3

4–9

–5

3

28. Union Saint-Gilloise

4

1

3

4–12

–8

3

29. Bodö/Glimt

4

2

2

5–8

–3

2

30. Slavia Praha

4

2

2

2–8

–6

2

31. Olympiakosz Pireusz

4

2

2

2–9

–7

2

32. Villarreal

4

1

3

2–6

–4

1

33. Köbenhavn

4

1

3

4–12

–8

1

34. Kajrat Almati

4

1

3

2–11

–9

1

35. Benfica

4

4

2–8

–6

0

36. Ajax

4

4

1–14

–13

0

 

 

