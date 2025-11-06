Pep Guardiola a 20. BL-gólját jegyző Fodent méltatta a BVB legyőzése után

„A mostani idényben Phil visszatért, az előző idényben nem csak ő, de mi mindannyian szenvedtünk – kezdte értékelését Pep Guardiola. – Amikor Phil ezen a szinten játszik a vonalak között, akkor az első érintése kivételes, és óriási szívvel tud futni és küzdeni a pályán. Amikor Phil boldog és élvezi a futballt, akkor nem kell sokat magyarázni neki. Egy különleges labdarúgóról van szó, de szükségünk van a góljaira, s reményeim szerint a mai mérkőzés volt az első lépés afelé, hogy ismét a régi formáját hozza.”

A katalán szakember kiemelte, hogy a 25 éves támadó formajavulása fontos csapata vasárnapi, Liverpool FC elleni mérkőzése előtt.

„Phil egy fontos játékos, nem ma jelent meg a semmiből és szerzett két gólt. Két idénnyel ezelőtt ő volt a Premier League legjobb játékosa, s ha valaki képes erre, az azért van, mert kivételes a futballtudása. Gólokról, gólpasszokról, labdaszerzésekről és kivételes munkamorálról beszélek. Phil egy világklasszis játékos, aki nagyon hiányzott ebből a csapatból” – mondta Guardiola, hozzátéve, hogy a City sokkal jobban szerepel, mint az előző évadban.

Phil Foden (Fotó: Getty Images)

„Igen, imádom! – válaszolt Phil Foden arra a kérdésre, hogy élvezi-e a játékot a mostani idényben. – Csak annyi a dolgom, hogy boldogan, mosolyogva játsszak. Az előző idény nemcsak nekem, hanem a többieknek is nehéz volt. Most ismét összekovácsolódtunk. A Dortmund kiváló csapat, amely sok gondot okozott nekünk, de mi tartottuk magunkat a meccstervhez, és a csatársorunk segítségével bedaráltuk őket.”

A 25 éves támadó a BVB ellen elérte a 20 gólos határt a Bajnokok Ligájában, olyan legendákat megelőzve, mint Johan Cruyff, Marco van Basten vagy épp Jan Koller. Foden erre nem tért ki, de azt elmondta, hogy sokat tanult a maga mögött hagyott nehéz időszakban.

„Meglepett, hogy mennyire sok területem volt. A lényeg az volt, hogy tartottam magam a mester utasításaihoz és vártam a megfelelő pillanatra. Szerintem a legjobbkor jutott el hozzám a labda, én felnéztem, megláttam a területet, majd a védőt paravánnak használva lőttem, hogy a kapus ne lássa a labdát” – idézte fel az első gólját Phil Foden.

Niko Kovac szerint megérdemelt volt a Dortmund veresége „Ha az apró részleteket nézzük, sokkal jobban, tisztábban játszottak nálunk, s ennek meg is lett az eredménye. Mi még nem értük el ezt a szintet, de ide szeretnénk eljutni. Naponta dolgoznunk kell, s a jövőben talán képesek leszünk máshogyan hozzáállni ezekhez a mérkőzésekhez” – összegzett a BVB mestere.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4–1 (2–0)

Manchester, Etihad Stadium, 50 513 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)

Manchester City: G. Donnarumma – Matheus Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly (Ait-Nuri, 86.) – Nico González – Savinho (Bernardo Silva, 79.), Reijnders (R. Dias, 79.), Foden, Doku (Cherki, 79.) – Haaland (Marmus, 86.). Menedzser: Josep Guardiola

Dortmund: Kobel – W. Anton, N. Schlotterbeck, Benszebaini (Can, 67.) – Ryerson, Sabitzer (Gross, 67.), F. Nmecha, D. Svensson – Adeyemi (Fábio Silva, 82.), Beier (Chukwuemeka, 67.) – Guirassy (Jobe Bellingham, 67.). Vezetőedző: Niko Kovac

Gólszerző: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (90+1.), ill. W. Anton (72.)