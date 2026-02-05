NBA: Brunson vezérletével nyert a Knicks, Edwards és Wembanyama is főszerepet vállalt
A tartalékos Boston Celtics Derrick White és Payton Pritchard pontgyártásával magabiztos, 114–93-as győzelmet aratott a Houston Rockets felett.
Milwaukee-ban Ryan Rollins 27 pontja is kellett ahhoz, hogy a Bucks hosszabbításban, 141–137-re felülmúlja a New Orleans Pelicanst.
San Antonióban Keldon Johnson és Victor Wembanyama vezérletével a Spurs 116–106-ra verte az Oklahoma City Thundert a nyugati élcsapatok összecsapásán.
NBA
ALAPSZAKASZ
New York Knicks–Denver Nuggets 134–127 – hosszabbításban
Toronto Raptors–Minnesota Timberwolves 126–128
Houston Rockets–Boston Celtics 93–114
Milwaukee Bucks–New Orleans Pealicans 141–137 – hosszabbításban
San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder 116–106
Sacramento Kings–Memphis Grizzlies 125–129
Los Angeles Clippers–Cleveland Cavaliers 91–124