NBA: Brunson vezérletével nyert a Knicks, Edwards és Wembanyama is főszerepet vállalt

A tartalékos Boston Celtics Derrick White és Payton Pritchard pontgyártásával magabiztos, 114–93-as győzelmet aratott a Houston Rockets felett.

Milwaukee-ban Ryan Rollins 27 pontja is kellett ahhoz, hogy a Bucks hosszabbításban, 141–137-re felülmúlja a New Orleans Pelicanst.

San Antonióban Keldon Johnson és Victor Wembanyama vezérletével a Spurs 116–106-ra verte az Oklahoma City Thundert a nyugati élcsapatok összecsapásán.

NBA

ALAPSZAKASZ

New York Knicks–Denver Nuggets 134–127 – hosszabbításban

Toronto Raptors–Minnesota Timberwolves 126–128

Houston Rockets–Boston Celtics 93–114

Milwaukee Bucks–New Orleans Pealicans 141–137 – hosszabbításban

San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder 116–106

Sacramento Kings–Memphis Grizzlies 125–129

Los Angeles Clippers–Cleveland Cavaliers 91–124