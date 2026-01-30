Premier League-bajnokot szerződtetett a Fulham – hivatalos

Oscar Bobb 2019 nyarán érkezett a Valerengától a Manchester City akadémiájára, és a Fulham ellen mutatkozott be a Premier League-ben 2023 szeptemberében.

A fiatal szélső abban az idényben 14 bajnokin kapott szerepet, és egy gólt lőtt, így tagja volt a bajnokcsapatnak. 2023 októberében a norvég válogatottban is bemutatkozott.

Bobbot a következő másfél idényben több sérülés is hátráltatta, kevesebb lehetőséget kapott. Január 30-án pedig bejelentette érkezését a Fulham, ahol öt és fél évre kötelezte el magát.

A 22 éves labdarúgó 27 millió fontért érkezett a Fulhamhez, és a 14-es számot kapja.