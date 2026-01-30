Nemzeti Sportrádió

Premier League-bajnokot szerződtetett a Fulham – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.30. 13:49
Oscar Bobb Manchesterből Londonba igazolt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Oscar Bobb Fulham Premier League Manchester City
A Fulham labdarúgócsapata saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy szerződtette Oscar Bobbot, a Manchester City norvég válogatott szélsőjét.

Oscar Bobb 2019 nyarán érkezett a Valerengától a Manchester City akadémiájára, és a Fulham ellen mutatkozott be a Premier League-ben 2023 szeptemberében.

A fiatal szélső abban az idényben 14 bajnokin kapott szerepet, és egy gólt lőtt, így tagja volt a bajnokcsapatnak. 2023 októberében a norvég válogatottban is bemutatkozott.

Bobbot a következő másfél idényben több sérülés is hátráltatta, kevesebb lehetőséget kapott. Január 30-án pedig bejelentette érkezését a Fulham, ahol öt és fél évre kötelezte el magát.

A 22 éves labdarúgó 27 millió fontért érkezett a Fulhamhez, és a 14-es számot kapja.

 

 

Oscar Bobb Fulham Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

Papp Bence: Tóth Alex debütálása a magyar sport elmúlt húsz évének egyik legszebb pillanata

Angol labdarúgás
6 órája

Guardiola régi riválisának, Mourinhónak üzent a BL-alapszakasz drámai lezárása után

Bajnokok Ligája
Tegnap, 9:29

A Galata kikapott, de Sallai Roland jól játszott a City ellen

Bajnokok Ligája
2026.01.28. 23:03

Szoboszlai bekerült a PL-forduló legjobb tizenegyébe a WhoScorednál

Angol labdarúgás
2026.01.28. 11:41

Szoboszlai Dominik dobhat mentőövet Arne Slotnak

Bajnokok Ligája
2026.01.28. 06:30

Két és fél hónapot is kihagyhat a Man. United egyik legjobbja

Angol labdarúgás
2026.01.27. 18:57

Isten segítségével a hatodosztályból a csúcsra – az Antoine Semenyo-portré

Képes Sport
2026.01.27. 11:58

„Hatalmas lelkesedést váltott ki a szurkolókból” – Tóth Alex érkezése bournemouthi szemmel

Légiósok
2026.01.27. 11:08
Ezek is érdekelhetik