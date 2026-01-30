Megint a Ludogorec – az Európa-liga rájátszásában jönnek a bolgárok; A BL-gála után valóságteszt vár a Liverpoolra

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:



Megint a Ludogorec: az Európa-liga rájátszásában a Ferencváros régi ismerőssel, a bolgár Ludogoreccel találkozik. Kristoffer Zachariassen, a Fradi norvég szélsője is jól ismeri a razgradi együttest, és bár legutóbb (is) nyertek ellenük, kemény párharcra számít. Borbola Bence írása

A Bajnokok Ligája rájátszásában újra összecsap a Benfica és a Real Madrid. A sokáig emlékezetes Benfica–Real Madrid alapszakaszmeccs után José Mourinho a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcban is bizonyíthat korábbi klubja ellen. Bodnár Zalán beszámolója

A BL-gála után valóságteszt vár a Liverpoolra. A bajnoki címvédő Liverpoolnak vissza kell rázódnia a hétközi európai örömfoci után, mert a bajnokságban egyre nagyobb a nyomás: sérülések, ingadozó teljesítmény és a közvetlen rivális érkezése teszi különösen élessé a Newcastle elleni rangadót. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Az elődöntőbe jutás a cél Hollandia ellen szombaton. Ha a magyar női vízilabda-válogatott legyőzné a regnáló Európa-bajnok Hollandiát szombaton, biztossá tenné elődöntőbe jutását, és a 2020-as bronzérem után kerülne ismét a négy közé kontinenstornán. Ám Cseh Sándor szövetségi kapitány úgy fogalmazott: nem mindenről dönt a hollandok elleni meccs. Szeleczki Róbert beharangozója

Káprázatos ötszettesek: Alcaraz és Djokovics a fináléban! Felejthetetlen péntek: Carlos Alcaraz a sírból jött vissza sérülten Alexander Zverev ellen, Novak Djokovics kiejtette a címvédő Jannik Sinnert – a spanyol a karrier GS-ért, a szerb a 25. majortrófeájáért harcol vasárnap. Melbourne-ből, az Australian Open helyszínéről Győri Ferenc tudósított

A téli olimpiák aranyrekordja is veszélyben foroghat. A XXV. téli olimpiai játékokat felvezető sorozatunkban ezúttal a havas sportágakkal, azon belül is az északi szakággal foglalkozunk. Szendrei Zoltán háttéranyaga

