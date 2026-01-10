Röplabda: Döntősök a magyar lányok az U18-as Eb-selejtezőtornán

Kétszer is hátrányban volt, ám végül 3:2-re nyert Szlovákia ellen az elődöntőben az U18-as leány röplabda-válogatott, így ott lehet a horvátországi Zadarban zajló Európa-bajnoki selejtezőtorna fináléjában. A vasárnapi döntőben a házigazda horvátokkal mérkőzik meg Kőnig Gábor csapata.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, ZADAR (HORVÁTORSZÁG)

Elődöntő

Magyarország–Szlovákia 3:2 (24:26, 25:16, 23:25, 25:11, 15:13)

(Kiemelt képünk forrása: Hunvolley/Facebook)