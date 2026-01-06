Liam Rosenior a Chelsea új vezetőedzője – hivatalos

Az elmúlt másfél évben a francia Strasbourgot irányító Liam Rosenior követi a napokban távozó Enzo Marescát a Chelsea vezetőedzői posztján, a szakember kedd délelőtt sajtótájékoztatón erősítette meg kinevezését, majd nem sokkal később a klub is bejelentette a 41 éves tréner szerződtetését, aki 2032-ig írt alá.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.



Welcome to Chelsea, Liam! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

„Óriási megtiszteltetés, hogy kineveztek a Chelsea vezetőedzőjének. Egyedi szellemiségű klubhoz érkeztem, amely dicső története során számtalan trófeát hódított el. Az én feladatom az lesz, hogy olyan csapatot alakítsak ki, amely ezeket az értékeket tükrözi és újabb címeket nyer. Mindennél többet jelent nekem, hogy megbíztak ezzel a feladattal, minden érintettnek köszönöm a lehetőséget és a belém vetett hitet. Mindent megteszek, hogy a klub olyan sikereket érjen el, amilyeneket megérdemel. Szenvedélyesen hiszek a csapatmunkában és az egységben, ezeket az értékeket kell tükröznie mindennek, amit teszünk. Nagyon izgalmas, hogy ilyen tehetséges játékosokkal, illetve szakemberekkel dolgozhatok, akikkel erős köteléket akarok kiépíteni úgy a pályán, mint azon kívül, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, amelyben mindenki egy célért hajt. Éhesek vagyunk a sikerre, és mindennap mindent megteszek azért, hogy olyan nagy győzelmeket arassunk, amelyekre a Chelsea-nél mindenki büszke lehet. Azt szeretném elérni, hogy a szurkolók azonosulni tudjanak a játékunkkal, mert ők jelentik ennek a gazdag történetű, hatalmas klubnak a lelkét” – fogalmazott a Chelsea hivatalos honlapján Rosenior.

Liam Rosenior személyében „házon belül” pótolta Marescát a Konferencialiga és a klubvilágbajnokság címvédője, a francia bajnokságban az előző idényben a 7. helyen végző s jelenleg is ebben a pozícióban tartózkodó Strasbourg ugyanis a Chelsea fiókcsapatának számít.