Van jövő, történelmet írtak a Chelsea tinédzserei a BL-ben

Mint arról beszámoltunk, a Chelsea a Benfica után az Ajaxot is legyőzte a Bajnokok Ligájában. A „kékek” magabiztos sikeréhez Kenneth Taylor kiállítása is kellett, ezt Enzo Maresca vezetőedző sem tagadta.

„A piros lap megváltoztatta a meccset. Tudjuk, milyen nehéz helyzet ez, amikor emberhátrányban kell játszani – főleg, ha több mint egy órán át… Jól kezdtünk, tíz emberrel ez nagyon nehéz volt az ellenfélnek” – mondta az olasz szakember, aki kiemelte, hogy a sűrű program miatt rotálniuk kell a keretet.

„Tíz változtatást eszközöltünk, mert ez rendkívül megterhelő idény. Bízunk a fiatal játékosainkban – ez a klub stratégiája, nemcsak azokra építünk, akiket vásárolunk, hanem az akadémiáról érkezőkre is.”

A tréner külön is beszélt Estevao Willianról, aki mindössze 18 évesen írta be magát a klub történetébe, hiszen a Chelsea történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában (18 év, 181 nap).

„Izgalmas őt látni. A legtöbb fiatal esetében attól tartasz, hogy ha jól játszik, elhiszi, hogy már sztár. Estevao viszont udvarias, alázatos, tanulni akar – a családja is sokat segít neki ebben. Nemcsak a teljesítménye, hanem a személyisége miatt is öröm vele dolgozni” – fogalmazott Maresca.

A Chelsea menedzsere szerint a brazil tehetség fejlődése Cole Palmer útját követheti: „Cole-t is edzettem még a Manchester City U23-as csapatánál. Ő is szélsőként kezdte, most pedig inkább középen játszik. Úgy gondolom, Estevao esetében is ez lehet a jövő.”

A szerdai mérkőzésen a Chelsea történelmet írt: Marc Guiu, Estevao és Tyrique George révén a londoni klub lett az első csapat az európai kupák történetében, amelyben három különböző tinédzser szerzett gólt egy meccsen.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Chelsea (angol)–Ajax (holland) 5–1 (Guiu 18., Caicedo 27., E. Fernández 45. – 11-esből, Estevao 45+6. – 11-esből, T. George 48., ill. Weghorst 33. – 11-esből)