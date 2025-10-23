Nemzeti Sportrádió

Van jövő, történelmet írtak a Chelsea tinédzserei a BL-ben

2025.10.23. 10:50
null
Marc Guiu (balra) és Estevao Willian is betalált (Fotó: Getty Images)
A Chelsea labdarúgócsapata történelmet írt a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában: Marc Guiu, Estevao Willian és Tyrique George révén a londoni klub lett az első csapat az európai kupák történetében, amelyben három különböző tinédzser szerzett gólt egy meccsen.

Mint arról beszámoltunk, a Chelsea a Benfica után az Ajaxot is legyőzte a Bajnokok Ligájában. A „kékek” magabiztos sikeréhez Kenneth Taylor kiállítása is kellett, ezt Enzo Maresca vezetőedző sem tagadta.

„A piros lap megváltoztatta a meccset. Tudjuk, milyen nehéz helyzet ez, amikor emberhátrányban kell játszani – főleg, ha több mint egy órán át… Jól kezdtünk, tíz emberrel ez nagyon nehéz volt az ellenfélnek” – mondta az olasz szakember, aki kiemelte, hogy a sűrű program miatt rotálniuk kell a keretet.

„Tíz változtatást eszközöltünk, mert ez rendkívül megterhelő idény. Bízunk a fiatal játékosainkban – ez a klub stratégiája, nemcsak azokra építünk, akiket vásárolunk, hanem az akadémiáról érkezőkre is.”

A tréner külön is beszélt Estevao Willianról, aki mindössze 18 évesen írta be magát a klub történetébe, hiszen a Chelsea történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában (18 év, 181 nap).

„Izgalmas őt látni. A legtöbb fiatal esetében attól tartasz, hogy ha jól játszik, elhiszi, hogy már sztár. Estevao viszont udvarias, alázatos, tanulni akar – a családja is sokat segít neki ebben. Nemcsak a teljesítménye, hanem a személyisége miatt is öröm vele dolgozni” – fogalmazott Maresca.

A Chelsea menedzsere szerint a brazil tehetség fejlődése Cole Palmer útját követheti: „Cole-t is edzettem még a Manchester City U23-as csapatánál. Ő is szélsőként kezdte, most pedig inkább középen játszik. Úgy gondolom, Estevao esetében is ez lehet a jövő.”

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Chelsea (angol)–Ajax (holland) 5–1 (Guiu 18., Caicedo 27., E. Fernández 45. – 11-esből, Estevao 45+6. – 11-esből, T. George 48., ill. Weghorst 33. – 11-esből)

