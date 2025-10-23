Szoboszlai Dominik lett a Liverpool legjobbja a Frankfurt elleni BL-meccsen

Az egyik legismertebb eredménykövető portál, a Sofascore internetes oldala 8.9-es osztályzattal jutalmazta Szoboszlai Dominik Frankfurt elleni teljesítményét, ezzel a csapata legjobb játékosának bizonyult. A szakportál részletekbe is bocsátkozott a magyar játékos teljesítményét illetően: 122 labdaérintés, 1 gól, 2 lövés, 0.15 xG-mutató, 3 nagy kialakított helyzet, 5 kulcspassz, 110-ből 105 pontos passz – írták többek között.

🌟 | Player of the match



Dominik Szoboszlai v Eintracht Frankfurt:



👌 122 touches (🥈)

⚽️ 1 goal

🎯 2 shots/1 on target

📦 0.15 xG

🅰️ 1 assist

📮 0.55 xA (🥈)

🎁 3 big chances created (=🥇)

🔑 5 key passes (🥇)

🔭 5/6 accurate long balls (=🥇)

👟 105/110 accurate passes (🥈)

💨… pic.twitter.com/bDTZgzApVU — Sofascore Football (@SofascoreINT) October 22, 2025

A másik népszerű eredménykövető portál, a Whoscorednál is Szoboszlai bizonyult a találkozó legjobbjának. Kiemelték, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya gyakorlatilag „a pálya minden pontján feltűnt, a középpályán irányította csapatát, és ismét megtalálta a legjobb formáját.”

A Liverpool hivatalos X-oldala pedig arról számolt be, hogy a klubnál is Szoboszlai lett a meccs legjobbja.

A goal and an assist for Szobo 👏



Our @carlsberg Player of the Match 🏆 #Ad pic.twitter.com/25qTDAYsF8 — Liverpool FC (@LFC) October 22, 2025

A „vörösök” a közösségi oldalukon megjegyezték azt is, hogy az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) viszont a csapatkapitányt, Virgil van Dijket választották meg a meccs legjobbjának.

A selfie from the #UCL Player of the Match 🤳🇳🇱 pic.twitter.com/CRhKOL90rY — Liverpool FC (@LFC) October 23, 2025

Nem meglepetés, hogy a liverpooli kötődésű oldalak is ódákat zengtek a középpályás szerdai teljesítményéről: a This Is Anfield portál meccs utáni elemzésében többek között arról írt, hogy „Szoboszlai kiemelkedett a győztes csapatból.” Továbbá összevetették saját maguk, valamint a Tia, az Echo és a Goal szakportálok értékeléseit is, ezek alapján pedig Szoboszlai 8.50-es osztályzatot kapott, s ezzel messze-messze a mezőny legjobbjának bizonyult, rajta kívül még csak 8-as osztályzatot sem kapott senki a mezőnyből – a This is Anfield és a Tia egyébként 9-es értékeléssel jutalmazta honfitársunk teljesítményét, míg az Echo és a Goal 8-assal, így jött ki az említett 8.50-es átlag. A Goal egyéni elemzésében a gólja mellett külön is említést tett Szoboszlai védekező munkájáról.

„Szoboszlai vitathatatlanul a Liverpool legjobb és legkiegyensúlyozottabb játékosa ebben az idényben, és a Frankfurt ellen is kiemelkedően teljesített” – állapította meg a This Is Anfield, amely idézte az Echo munkatársának, Ian Doyle-nak a véleményét is: „Védekezésben nagyon fegyelmezett volt.”

Egy másik liverpooli érdekeltségű forrás, a The Anfield Buzz X-oldalán szintén hízelgően írt Szoboszlai Frankfurt elleni produkciójáról: „Szobó, micsoda szenzációs teljesítmény! Micsoda gól, micsoda játékos! Soha, és ismétlem, soha nem lenne szabad kihagyni a kezdőcsapatból. A pálya minden pontján megfordult már, és annyira hihetetlenül lendületes, hogy kifogytam a szavakból. Egyszerűen, wooow!”

Szobo, what a sensational effort. What a goal, what a player. He should NEVER, and I repeat, NEVER leave the starting XI. He's been everywhere. Playing as a CB, an 8, 6, 10, RB. He's so incredibly vital.



Running out of words to describe him. Just wow. pic.twitter.com/MrMzJpcZRv — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) October 22, 2025

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5 (1–3)

Frankfurt, Frankfurt Stadion, 58 700 néző. Vezette: Letexier (francia)

Eintracht Frankfurt: Zetterer – R. Kristensen (N. Collins, 59.), Amenda, Koch, Theate – M. Götze (Csaibi, 65.), Larsson – Bahoya (Burkardt, 59.), Doan (Uzun, 64.), N. Brown – Knauff (Szhiri, 76.). Vezetőedző: Dino Toppmöller

Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (Bradley, 19.), I. Konaté (Joe Gomez, 74.), Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 74.), Isak (Chiesa, a szünetben), Gakpo (A. Mac Allister, 74.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (35.), Van Dijk (39.), I. Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.)