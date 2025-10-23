„Visszatértünk!” – üzente a gólt és gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik
„Visszatértünk! Hajrá Vörösök” – posztolta közösségi média oldalán Szoboszlai Dominik utalva arra, hogy a Liverpool véget vetett négymeccses vereségsorozatának.
A magyar válogatott csapatkapítánya kiválóan teljesített. Szoboszlainak a Frankfurt ellen 122-szer avatkozott játékba, 110-ből 105 passza sikeres volt (95%), ebből 83 az ellenfél térfelén. Hatból öt hosszú labdája társhoz ment, mindegyik csele sikeres volt, és mindegyik párharcát megnyerte, ráadásul hét labdát is szerzett. A támadásból is kivette a részét, öt helyzetet alakított ki, három nagy esélyt teremtett, és egy gólt szerzett.
Szoboszlait edzője Arne Slot is méltatta a mérkőzés után. „Megnéztük sok mérkőzést a Frankfurtról és egyszer sem játszottak olyan felállásban, mint ellenünk. Számítottunk 4–3–3-ra, 4–4–2-re, sőt még 5–3–2-re is, de 5–2–3-ra nem. A jó hír az, hogy a Crystal Palace és a Manchester United is így játszik, így nem volt ez ismeretlen. Kicsit módosítanom kellett a nyomásgyakorláson. Dominik ismét jól teljesített. Amióta itt vagyok, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah után ő kapta a legtöbb játékpercet. Ez jól mutatja, mit gondolok róla” – idézi Slotot a Liverpool honlapja.
Szoboszlai Dominik teljesítményét több oldal is méltatta. A Liverpool Echónál Florian Wirtz kilences értékelést kapott, míg Szoboszlai és további három csapattársa 8-ast. „A két mélyebben helyezkedő középpályás egyikeként remekül ellátta védekező feladatait, de a támadásból is kivette a részét. A negyedik gólban is közreműködött mielőtt bevágta az ötödiket” – írják. A liverpool.com oldalán Szoboszlaival együtt három játékos kapott 8-as osztályzatot. A magyar válogatott középpályás kapcsán kiemelik, hogy nagy területet játszott be és sok energiát vitt a Liverpoolba. „A mérkőzés végén szerzett gólja volt a Vörösök legjobbja.”
A This is Anfieldnél Szoboszlait látták a mérkőzés legjobbjának. „Magára vállalta, hogy a középpálya közepén tartsa a frontot, és őrködjön a terület felett. Magabiztosan osztotta a passzokat a meccs elejétől kezdve, a második félidőben irányította a játékot. A negyedik gól kulcsszereplője volt, ő szerzett labdát, majd isteni passzal találta meg Wirtzet. Imádja, ha ő a főszereplő és 25 méterről szép góllal állította be a végeredményt”– írják, hozzátéve, hogy a frankfurti gólnál neki is, ahogy a teljes liverpooli középpályának és védelemenk meg van a felelőssége.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5 (1–3)
Frankfurt, Frankfurt Stadion, 58 700 néző. Vezette: Letexier (francia)
Eintracht Frankfurt: Zetterer – R. Kristensen (N. Collins, 59.), Amenda, Koch, Theate – M. Götze (Csaibi, 65.), Larsson – Bahoya (Burkardt, 59.), Doan (Uzun, 64.), N. Brown – Knauff (Szhiri, 76.). Vezetőedző: Dino Toppmöller
Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (Bradley, 19.), I. Konaté (Joe Gomez, 74.), Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 74.), Isak (Chiesa, a szünetben), Gakpo (A. Mac Allister, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (35.), Van Dijk (39.), I. Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|3
|3
|–
|–
|13–3
|+10
|9
|2. Bayern München
|3
|3
|–
|–
|12–2
|+10
|9
|3. Internazionale
|3
|3
|–
|–
|9–0
|+9
|9
|4. Arsenal
|3
|3
|–
|–
|8–0
|+8
|9
|5. Real Madrid
|3
|3
|–
|–
|8–1
|+7
|9
|6. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|12–7
|+5
|7
|7. Manchester City
|3
|2
|1
|–
|6–2
|+4
|7
|8. Newcastle United
|3
|2
|–
|1
|8–2
|+6
|6
|9. Barcelona
|3
|2
|–
|1
|9–4
|+5
|6
|10. Liverpool
|3
|2
|–
|1
|8–4
|+4
|6
|11. Sporting
|3
|2
|–
|1
|7–4
|+3
|6
|12. Chelsea
|3
|2
|–
|1
|7–4
|+3
|6
|13. Qarabag
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|14. Galatasaray
|3
|2
|–
|1
|5–6
|–1
|6
|15. Tottenham
|3
|1
|2
|–
|3–2
|+1
|5
|16. PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8–6
|+2
|4
|17. Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2–5
|–3
|4
|18. Marseille
|3
|1
|–
|2
|6–4
|+2
|3
|19. Atlético Madrid
|3
|1
|–
|2
|7–8
|–1
|3
|20. FC Bruges
|3
|1
|–
|2
|5–7
|–2
|3
|21. Athletic Bilbao
|3
|1
|–
|2
|4–7
|–3
|3
|22. Eintracht Frankfurt
|3
|1
|–
|2
|7–11
|–4
|3
|23. Napoli
|3
|1
|–
|2
|4–9
|–5
|3
|24. Royale Union SG
|3
|1
|–
|2
|3–9
|–6
|3
|25. Juventus
|3
|–
|2
|1
|6–7
|–1
|2
|26. Bodö/Glimt
|3
|–
|2
|1
|5–7
|–2
|2
|27. Monaco
|3
|–
|2
|1
|3–6
|–3
|2
|28. Slavia Praha
|3
|–
|2
|1
|2–5
|–3
|2
|29. Pafosz
|3
|–
|2
|1
|1–5
|–4
|2
|30. Bayer Leverkusen
|3
|–
|2
|1
|5–10
|–5
|2
|31. Villarreal
|3
|–
|1
|2
|2–5
|–3
|1
|32. Köbenhavn
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|33. Olympiakosz Pireusz
|3
|–
|1
|2
|1–8
|–7
|1
|34. Kajrat Almati
|3
|–
|1
|2
|1–9
|–8
|1
|35. Benfica
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0
|36. Ajax
|3
|–
|–
|3
|1–11
|–10
|0