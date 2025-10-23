„Visszatértünk!” – üzente a gólt és gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik teljesítményét több oldal is méltatta. A Liverpool Echónál Florian Wirtz kilences értékelést kapott, míg Szoboszlai és további három csapattársa 8-ast. „A két mélyebben helyezkedő középpályás egyikeként remekül ellátta védekező feladatait, de a támadásból is kivette a részét. A negyedik gólban is közreműködött mielőtt bevágta az ötödiket” – írják. A liverpool.com oldalán Szoboszlaival együtt három játékos kapott 8-as osztályzatot. A magyar válogatott középpályás kapcsán kiemelik, hogy nagy területet játszott be és sok energiát vitt a Liverpoolba. „A mérkőzés végén szerzett gólja volt a Vörösök legjobbja.”

A This is Anfieldnél Szoboszlait látták a mérkőzés legjobbjának. „Magára vállalta, hogy a középpálya közepén tartsa a frontot, és őrködjön a terület felett. Magabiztosan osztotta a passzokat a meccs elejétől kezdve, a második félidőben irányította a játékot. A negyedik gól kulcsszereplője volt, ő szerzett labdát, majd isteni passzal találta meg Wirtzet. Imádja, ha ő a főszereplő és 25 méterről szép góllal állította be a végeredményt”– írják, hozzátéve, hogy a frankfurti gólnál neki is, ahogy a teljes liverpooli középpályának és védelemenk meg van a felelőssége.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5 (1–3)

Frankfurt, Frankfurt Stadion, 58 700 néző. Vezette: Letexier (francia)

Eintracht Frankfurt: Zetterer – R. Kristensen (N. Collins, 59.), Amenda, Koch, Theate – M. Götze (Csaibi, 65.), Larsson – Bahoya (Burkardt, 59.), Doan (Uzun, 64.), N. Brown – Knauff (Szhiri, 76.). Vezetőedző: Dino Toppmöller

Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (Bradley, 19.), I. Konaté (Joe Gomez, 74.), Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 74.), Isak (Chiesa, a szünetben), Gakpo (A. Mac Allister, 74.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (35.), Van Dijk (39.), I. Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.)