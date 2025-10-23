Nemzeti Sportrádió

„Visszatértünk!” – üzente a gólt és gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.23. 08:17
null
Szoboszlai Dominik parádés teljesítményt nyújtott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Liverpool Szoboszlai Dominik Frankfurt
Mint ismert, a Liverpool idegenben 5–1-re legyőzte a Frankfurtot a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában. A mérkőzést végigjátszó Szoboszlai Dominik gólt és gólpassz jegyzett, teljesítményét több portál is méltatja, sőt fontosságára még Arne Slot is felhívta a figyelmet.

„Visszatértünk! Hajrá Vörösök” – posztolta közösségi média oldalán Szoboszlai Dominik utalva arra, hogy a Liverpool véget vetett négymeccses vereségsorozatának.

A magyar válogatott csapatkapítánya kiválóan teljesített. Szoboszlainak a Frankfurt ellen 122-szer avatkozott játékba, 110-ből 105 passza sikeres volt (95%), ebből 83 az ellenfél térfelén. Hatból öt hosszú labdája társhoz ment, mindegyik csele sikeres volt, és mindegyik párharcát megnyerte, ráadásul hét labdát is szerzett. A támadásból is kivette a részét, öt helyzetet alakított ki, három nagy esélyt teremtett, és egy gólt szerzett.

Szoboszlait edzője Arne Slot is méltatta a mérkőzés után. „Megnéztük sok mérkőzést a Frankfurtról és egyszer sem játszottak olyan felállásban, mint ellenünk. Számítottunk 4–3–3-ra, 4–4–2-re, sőt még 5–3–2-re is, de 5–2–3-ra nem. A jó hír az, hogy a Crystal Palace és a Manchester United is így játszik, így nem volt ez ismeretlen. Kicsit módosítanom kellett a nyomásgyakorláson. Dominik ismét jól teljesített. Amióta itt vagyok, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah után ő kapta a legtöbb játékpercet. Ez jól mutatja, mit gondolok róla” – idézi Slotot a Liverpool honlapja.

Kapcsolódó tartalom

Szoboszlai kiválóan futballozott, a Liverpool öt gólt vágott Frankfurtban

Az Eintracht hozta a „szokásos” BL-eredményét – Kerkez végig a kispadon ült, Szoboszlai góllal és gólpasszal segítette csapatát.

„Nem mindenki érti meg, miért nem játszik többet” – Arne Slot a szünetben lecserélt Isakról

Ekitiké elmondta, miért nem ünnepelte a gólját, Van Dijk szerint szereztek három pontot, de ezzel a győzelemmel nem akartak üzenni.

Szoboszlai Dominik teljesítményét több oldal is méltatta. A Liverpool Echónál Florian Wirtz kilences értékelést kapott, míg Szoboszlai és további három csapattársa 8-ast. „A két mélyebben helyezkedő középpályás egyikeként remekül ellátta védekező feladatait, de a támadásból is kivette a részét. A negyedik gólban is közreműködött mielőtt bevágta az ötödiket”írják. A liverpool.com oldalán Szoboszlaival együtt három játékos kapott 8-as osztályzatot. A magyar válogatott középpályás kapcsán kiemelik, hogy nagy területet játszott be és sok energiát vitt a Liverpoolba. „A mérkőzés végén szerzett gólja volt a Vörösök legjobbja.” 

A This is Anfieldnél Szoboszlait látták a mérkőzés legjobbjának. „Magára vállalta, hogy a középpálya közepén tartsa a frontot, és őrködjön a terület felett. Magabiztosan osztotta a passzokat a meccs elejétől kezdve, a második félidőben irányította a játékot. A negyedik gól kulcsszereplője volt, ő szerzett labdát, majd isteni passzal találta meg Wirtzet. Imádja, ha ő a főszereplő és 25 méterről szép góllal állította be a végeredményt”írják, hozzátéve, hogy a frankfurti gólnál neki is, ahogy a teljes liverpooli középpályának és védelemenk meg van a felelőssége.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5 (1–3)
Frankfurt, Frankfurt Stadion, 58 700 néző. Vezette: Letexier (francia)
Eintracht Frankfurt: Zetterer – R. Kristensen (N. Collins, 59.), Amenda, Koch, Theate – M. Götze (Csaibi, 65.), Larsson – Bahoya (Burkardt, 59.), Doan (Uzun, 64.), N. Brown – Knauff (Szhiri, 76.). Vezetőedző: Dino Toppmöller
Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (Bradley, 19.), I. Konaté (Joe Gomez, 74.), Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 74.), Isak (Chiesa, a szünetben), Gakpo (A. Mac Allister, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (35.), Van Dijk (39.), I. Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Paris SG3313–3+109
  2. Bayern München3312–2+109
  3. Internazionale339–0+99
  4. Arsenal338–0+89
  5. Real Madrid338–1+79
  6. Borussia Dortmund32112–7+57
  7. Manchester City3216–2+47
  8. Newcastle United3218–2+66
  9. Barcelona3219–4+56
10. Liverpool3218–4+46
11. Sporting3217–4+36
12. Chelsea3217–4+36
13. Qarabag3216–5+16
14. Galatasaray3215–6–16
15. Tottenham3123–2+15
16. PSV Eindhoven31118–6+24
17. Atalanta31112–5–34
18. Marseille3126–4+23
19. Atlético Madrid3127–8–13
20. FC Bruges3125–7–23
21. Athletic Bilbao3124–7–33
22. Eintracht Frankfurt3127–11–43
23. Napoli3124–9–53
24. Royale Union SG3123–9–63
25. Juventus3216–7–12
26. Bodö/Glimt3215–7–22
27. Monaco3213–6–32
28. Slavia Praha3212–5–32
29. Pafosz3211–5–42
30. Bayer Leverkusen3215–10–52
31. Villarreal3122–5–31
32. Köbenhavn3124–8–41
33. Olympiakosz Pireusz3121–8–71
34. Kajrat Almati3121–9–81
35. Benfica332–7–50
36. Ajax331–11–100

 

Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Liverpool Szoboszlai Dominik Frankfurt
Legfrissebb hírek

Igor Tudor: Többet érdemeltünk volna

Bajnokok Ligája
1 órája

„Nem mindenki érti meg, miért nem játszik többet” – Arne Slot a szünetben lecserélt Isakról

Bajnokok Ligája
8 órája

A Bayern megint kitömött egy ellenfelet, és avatott egy ifjú BL-gólrekordert is

Bajnokok Ligája
9 órája

A Juventus kihagyta a ziccereit, a Real Madrid ismét győzött

Bajnokok Ligája
9 órája

Egy piros lap, három tizenegyes, hat gól – gálázott a Chelsea az Ajax ellen

Bajnokok Ligája
9 órája

Szoboszlai kiválóan futballozott, a Liverpool öt gólt vágott Frankfurtban

Bajnokok Ligája
10 órája

Osimhen remekelt, Sallaiék legyőzték a Bodö/Glimtet a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
12 órája

Ifi BL: Fenyő Noah betalált, de a Frankfurt elbukott a kilencgólos meccsen

Légiósok
16 órája
Ezek is érdekelhetik