Szoboszlai Dominik bekerült a neves portál BL-álomtizenegyébe

Szoboszlai Dominik remek játékkal, góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool frankfurti 5–1-es győzelméhez.

A whoscored.com a mérkőzés legjobbjának választotta, és az oldal a 3. forduló álomtizenegyébe is beválasztotta.

Szoboszlai 9.28-as értékelést kapott, ez a harmadik legjobb: csak a tízest kiérdemlő Fermín López és Marcus Rashford (9.41) volt jobb nála.

Az álomtizenegybe három PSG-s és három barcelonai mellett egy Tottenham-, egy Newcastle-, egy Arsenal- és egy Inter-játékos került be, na meg persze Szoboszlai.