Szoboszlai Dominik bekerült a neves portál BL-álomtizenegyébe

Szoboszlai Dominik egyedüli liverpooliként bekerült a hét álomtizenegyébe a whoscored.com internetes oldalnál.
Szoboszlai Dominik lett a Liverpool legjobbja a Frankfurt elleni BL-meccsen
Hízelgő bókokat, és nagyon magas osztályzatokat kapott a magyar középpályás a Frankfurt elleni meccs után.
Szoboszlai Dominik remek játékkal, góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool frankfurti 5–1-es győzelméhez.
A whoscored.com a mérkőzés legjobbjának választotta, és az oldal a 3. forduló álomtizenegyébe is beválasztotta.
Szoboszlai 9.28-as értékelést kapott, ez a harmadik legjobb: csak a tízest kiérdemlő Fermín López és Marcus Rashford (9.41) volt jobb nála.
Az álomtizenegybe három PSG-s és három barcelonai mellett egy Tottenham-, egy Newcastle-, egy Arsenal- és egy Inter-játékos került be, na meg persze Szoboszlai.
