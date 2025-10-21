Mikel Arteta: Csodálom Diego Simeone kitartását

Csupa és vidámság jellemzi az Arsenalt idei első igazi BL-rangadója előtt. A londoniak két forduló után hibátlanul, kapott gól nélkül várják az Atlético Madrid elleni összecsapást, a spanyolok ellen pedig mostanában különösen jól megy nekik, sorozatban a hetedik győzelmükre törnek a Bajnokok Ligájában a korábban mumusnak számító nemzet csapatai ellen. A 2023 októbere óta tartó sorozat előtt nemzetközi összevetésben tizenkét győzelem, kilenc döntetlen és tizenhat vereség volt a mérleg, az egyik legrosszabb győzelmi arány az európai országokkal szemben, ám a Girona és az Athletic Bilbao egyszeri, valamint a Sevilla és a Real Madrid oda-vissza legyőzése miatt az Atlético elleni diadal azt jelentené, hogy az Arsenalnak egyetlen ország klubjai ellen sincs olyan sok győzelme, mint a spanyolok ellen.

Fotó: AFP

„Csodálom Diego Simeone lelkesedését és kitartását, amellyel már lassan tizenöt éve irányítja az Atlético Madridot – nyilatkozta a meccset megelőző sajtótájékoztatón Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere. – Ahhoz, hogy ilyen hosszú időn keresztül hatást gyakorolj a csapatra, kiemelkedő edzőnek kell lenned. Nehéz mérkőzésre számítok, de bízom az együttesemben. Az elmúlt évekhez képest mentálisan sokat fejlődtünk, erősebbek vagyunk, az a cél, hogy ezt az állapotot a teljes idényen keresztül fenn tudjuk tartani.”

A Premier League listavezetője nem csak a BL-rajtjában bizakodhat: a Manchester City és a Liverpool eddig többször hibázott a bajnokságban, így nyolc forduló után viszonylag kényelmes előnnyel, három pont különbséggel első. Miközben Martin Ödegaard, Kai Havertz és Noni Madueke is sérült, sorozatban ötödször nyert a hétvégén a csapat, melynek védekezését két statisztika miatt is érdemes méltatni.

Fotó: AFP

Egyrészt a tizenegy tétmeccsen kapott három gól ragyogó teljesítmény – főleg, hogy ezeket a remekül támadó Liverpool, Manchester City és Newcastle United szerezte –, másrészt az elmúlt két bajnokin a West Ham United (2–0) és a Fulham (1–0) ellen David Raya kapusnak nem volt védenivalója. Ez a bravúr legutóbb a veretlen bajnoki címet hozó 2003–2004-es idényben sikerült…

A támadójátékkal vannak azért problémák: egyelőre Viktor Gyökeres, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli és Leandro Trossard jár egyaránt három gólnál, de a gólok többségét rögzített játékhelyzetekből szerzi az Arsenal. A Premier League-ben például tizenötből tízet, amely persze arra is rávilágít, hogy ha a támadások falba ütköznek, nem kell kétségbeesnie Mikel Artetának, stábjával mindenre felkészült.

Az Atlético Madrid ellen szükség is lesz erre a hozzáállásra: éledezik Diego Simeone együttese, az Osasunát jó játékkal győzte le a hétvégén, és a riasztó bajnoki rajton felülemelkedve visszaállította a szokásos élbolyt, de egyelőre még a Villarreal elválasztja a Barcelonától és a Real Madridtól. A madridiak épp a Liverpool elleni első fordulós vereség (2–3) után lendültek játékba, s a BL-ben más utat járnak be a sorsolás miatt. A Liverpool az első, a Frankfurt (5–1) és az Arsenal a második kalapot képviseli, ezzel szemben az „ágyúsok” növekvő sorrendben haladnak, az idény elejére jutott nekik a könnyebb sorsolás, a negyedik kalapos Bilbao és a harmadik kalapos Olympiakosz után jöhet az első jelentős megméretés, az Atlético Madrid.

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában következik a 3. forduló, amelyben többek között pályára lép a Barcelona, az Arsenal, a Manchester City és a címvédő Paris Saint-Germain is. Férfi kézilabdában a Ferencváros az Európa-liga csoportkörében lép pályára, röplabdában férfi Bajnokok Ligája-selejtezőt rendeznek, Jakartában pedig folytatódik a torna-világbajnokság. Íme, a keddi kiemelt sportműsor!

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ, KEDDI MÉRKŐZÉSEK

ARSENAL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) – élőben az nso-n!

London, 21. Vezeti: Davide Massa (olasz)

Tv: Sport1

A további program

18.45: Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) – élőben az NSO-n!

18.45: Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport1)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia)

21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)

21.00: PSV (holland)–Napoli (olasz)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz)

21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)