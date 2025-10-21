Nemzeti Sportrádió

Mikel Arteta: Csodálom Diego Simeone kitartását

2025.10.21. 08:01
null
AFPMikel Arteta az Atlético Madrid elleni meccsre készül csapatával a Bajnokok ligájában (Fotó: AFP)
Az első nagy kihívás az Atlético Madrid lesz a Bajnokok Ligájában: a Premier League-ben jól működik az Arsenal védekezése, de kedden Diego Simeone csapata ellen támadásban kevés lehet, ha csak rögzített játékhelyzetekből veszélyeztetnek az „ágyúsok”.

 

Csupa és vidámság jellemzi az Arsenalt idei első igazi BL-rangadója előtt. A londoniak két forduló után hibátlanul, kapott gól nélkül várják az Atlético Madrid elleni összecsapást, a spanyolok ellen pedig mostanában különösen jól megy nekik, sorozatban a hetedik győzelmükre törnek a Bajnokok Ligájában a korábban mumusnak számító nemzet csapatai ellen. A 2023 októbere óta tartó sorozat előtt nemzetközi összevetésben tizenkét győzelem, kilenc döntetlen és tizenhat vereség volt a mérleg, az egyik legrosszabb győzelmi arány az európai országokkal szemben, ám a Girona és az Athletic Bilbao egyszeri, valamint a Sevilla és a Real Madrid oda-vissza legyőzése miatt az Atlético elleni diadal azt jelentené, hogy az Arsenalnak egyetlen ország klubjai ellen sincs olyan sok győzelme, mint a spanyolok ellen.

776340367
Fotó: AFP

Csodálom Diego Simeone lelkesedését és kitartását, amellyel már lassan tizenöt éve irányítja az Atlético Madridot – nyilatkozta a meccset megelőző sajtótájékoztatón Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere. – Ahhoz, hogy ilyen hosszú időn keresztül hatást gyakorolj a csapatra, kiemelkedő edzőnek kell lenned. Nehéz mérkőzésre számítok, de bízom az együttesemben. Az elmúlt évekhez képest mentálisan sokat fejlődtünk, erősebbek vagyunk, az a cél, hogy ezt az állapotot a teljes idényen keresztül fenn tudjuk tartani.”

A Premier League listavezetője nem csak a BL-rajtjában bizakodhat: a Manchester City és a Liverpool eddig többször hibázott a bajnokságban, így nyolc forduló után viszonylag kényelmes előnnyel, három pont különbséggel első. Miközben Martin Ödegaard, Kai Havertz és Noni Madueke is sérült, sorozatban ötödször nyert a hétvégén a csapat, melynek védekezését két statisztika miatt is érdemes méltatni.

Fotó: AFP

Egyrészt a tizenegy tétmeccsen kapott három gól ragyogó teljesítmény – főleg, hogy ezeket a remekül támadó Liverpool, Manchester City és Newcastle United szerezte –, másrészt az elmúlt két bajnokin a West Ham United (2–0) és a Fulham (1–0) ellen David Raya kapusnak nem volt védenivalója. Ez a bravúr legutóbb a veretlen bajnoki címet hozó 2003–2004-es idényben sikerült…

A támadójátékkal vannak azért problémák: egyelőre Viktor Gyökeres, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli és Leandro Trossard jár egyaránt három gólnál, de a gólok többségét rögzített játékhelyzetekből szerzi az Arsenal. A Premier League-ben például tizenötből tízet, amely persze arra is rávilágít, hogy ha a támadások falba ütköznek, nem kell kétségbeesnie Mikel Artetának, stábjával mindenre felkészült.

Az Atlético Madrid ellen szükség is lesz erre a hozzáállásra: éledezik Diego Simeone együttese, az Osasunát jó játékkal győzte le a hétvégén, és a riasztó bajnoki rajton felülemelkedve visszaállította a szokásos élbolyt, de egyelőre még a Villarreal elválasztja a Barcelonától és a Real Madridtól. A madridiak épp a Liverpool elleni első fordulós vereség (2–3) után lendültek játékba, s a BL-ben más utat járnak be a sorsolás miatt. A Liverpool az első, a Frankfurt (5–1) és az Arsenal a második kalapot képviseli, ezzel szemben az „ágyúsok” növekvő sorrendben haladnak, az idény elejére jutott nekik a könnyebb sorsolás, a negyedik kalapos Bilbao és a harmadik kalapos Olympiakosz után jöhet az első jelentős megméretés, az Atlético Madrid.

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában következik a 3. forduló, amelyben többek között pályára lép a Barcelona, az Arsenal, a Manchester City és a címvédő Paris Saint-Germain is. Férfi kézilabdában a Ferencváros az Európa-liga csoportkörében lép pályára, röplabdában férfi Bajnokok Ligája-selejtezőt rendeznek, Jakartában pedig folytatódik a torna-világbajnokság. Íme, a keddi kiemelt sportműsor!

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ, KEDDI MÉRKŐZÉSEK

ARSENAL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) – élőben az nso-n! 
London, 21. Vezeti: Davide Massa (olasz)
Tv: Sport1

A további program
18.45: Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) – élőben az NSO-n!
18.45: Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport1)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)
21.00: PSV (holland)–Napoli (olasz)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz)
21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)

 

 

