Harry Kane megdöntötte Lionel Messi egyik rekordját

Harry Kane bomba formában kezdte a 2025–2026-os idényt, öt bajnokin (10 gól, három gólpassz), két BL-meccsen (4 gól), illetve a Német Szuperkupában (2 gól) és a Német Kupa (egy gól) egy találkozóján összesen 20 gólhoz járult hozzá. Az angol csatárnak 742 játékpercre volt szüksége, hogy eljusson 17 gólig és három gólpasszig, ezzel ő érte el leggyorsabban ezt a határt – a korábbi csúcsot a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi tartotta, akinek a 2011–2012-es kiírásban hét perccel több kellett a 20 gólhoz való hozzájáruláshoz (gól+gólpassz). A lista harmadik helyén szintén az argentin extraklasszis áll, a 2016–2017-es kiírásban 844 perc alatt érve el a jelzett határt.