Harry Kane megdöntötte Lionel Messi egyik rekordját

2025.10.01. 16:06
Harry Kane 742 perc alatt már 20 gólhoz járult hozzá az új idényben (Fotó: Getty Images)
Bayern München Lionel Messi Bajnokok Ligája Pafosz Harry Kane
Mint ismert, a német rekordbajnok Bayern München könnyedén nyert 5–1-re a ciprusi Pafosz vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában. A bajorok angol csatára, Harry Kane két gólt szerzett, ezzel megdöntötte a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi egyik rekordját.

Harry Kane bomba formában kezdte a 2025–2026-os idényt, öt bajnokin (10 gól, három gólpassz), két BL-meccsen (4 gól), illetve a Német Szuperkupában (2 gól) és a Német Kupa (egy gól) egy találkozóján összesen 20 gólhoz járult hozzá. Az angol csatárnak 742 játékpercre volt szüksége, hogy eljusson 17 gólig és három gólpasszig, ezzel ő érte el leggyorsabban ezt a határt – a korábbi csúcsot a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi tartotta, akinek a 2011–2012-es kiírásban hét perccel több kellett a 20 gólhoz való hozzájáruláshoz (gól+gólpassz). A lista harmadik helyén szintén az argentin extraklasszis áll, a 2016–2017-es kiírásban 844 perc alatt érve el a jelzett határt.

