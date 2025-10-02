Hansi Flick megérdemeltnek tartja a PSG győzelmét

Szerdán a Barcelona és a Paris Saint-Germain rangadót vívott a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és bár Ferran Torres találatával még vezetett a katalán csapat, Senny Mayulu egyenlített, majd nem sokkal a vége előtt a győztes gólt is megszerezte Goncalo Ramos.

Hansi Flick sportszerűen elismerte, hogy a PSG megérdemelte a győzelmet.

„Az első félidőben jobbak voltunk, szünet után viszont elfáradtunk. Az az igazság, hogy a PSG nagyszerű csapat, fiatal és nagyon gyors játékosai vannak, akik kiváló futballt játszanak. Amikor kellett volna, mi nem tudtuk a legjobbunkat nyújtani. Úgyhogy megérdemelték a győzelmet” – idézte a német szakvezetőt a Marca.

Flick a 79. percben lecserélte Pedrit, és a mérkőzés után elmondta, hogy a középpályás is azok között volt, akik elfáradtak.

„Azt hiszem, szünet után látszott, hogy több játékos nagyon fáradt volt, így Pedri és Frenkie de Jong is. Ők mindketten sok játékpercet töltöttek a pályán. Fontos, hogy frissek legyenek, de a legfontosabb a csapat.”

A PSG lett az első csapat, amely sorozatban háromszor legyőzte idegenben a Barcelonát.

„Kiváló meccset láttunk. Amikor két olyan csapatot látsz, amely nem azért megy fel a pályára, hogy összerugdalja egymást, az nagyszerű látványosság. A Barcelona a góljukig jobb volt, de a második félidőben már mi játszottunk jobban. A Barcelonának kiváló játékosai vannak, mi pedig az első 20 percben sok hibát követtünk el” – értékelt Luis Enrique.

A szakember hozzátette, hogy ez azért is fontos győzelem, mert növeli az önbizalmukat, ráadásul egy évvel korábban a francia csapat nem teljesített túl jól az alapszakaszban.

„Nagyon örülök, hogy a fiatal játékosok is jól teljesítettek. Mindig remek ellenfelek ellen játszunk, és számomra a legfontosabb a hozzáállás. Viszont ez a mostani csak egy eredmény, nem dönt el semmit. A Barcelona a Bajnokok Ligája-győzelem esélyesei között van, hiszen egy elit csapat.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1–2 (1–1)

Barcelona, Olimpiai Stadion, 55 000 néző. Vezette: M. Oliver (angol)

Barcelona: Szczesny – Koundé, Eric García (Christensen, 86.), Cubarsí, Gerard Martín (A. Baldé, 72.) – F. de Jong, Pedri (Bernal, 79.) – Yamal, Olmo (Casado, 72.), Rashford (Lewandowski, 72.) – Ferran Torres. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnij, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Fabián (Goncalo Ramos, 73.) – Mbaye (Lucas Hernandez, 65.), Mayulu (Li Kang In, 80.), Barcola (Ndjantou, 80.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: Ferran Torres (19.), ill. Mayulu (38.), Goncalo Ramos (90.)