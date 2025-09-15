Minden út Budapestre vezet – Smahulya Ádám jegyzete

Irány a Puskás Aréna! Ez lehet a jelszava minden klubnak a kedden rajtoló Bajnokok Ligája-idény előtt, mivel a sorozat történetében először Magyarország ad otthont a 2026-os év egyik legfontosabb labdarúgó-mérkőzésének. Csak azért nem írjuk azt, hogy a legfontosabbnak, mert jövőre világbajnokságot is rendeznek. Klubszinten azonban aligha van kiemelkedőbb és több nézőt vonzó esemény egy évben, mint a BL-döntő. Magyar szempontból természetesen az lenne a legjobb forgatókönyv, ha május 30-án, Budapesten Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool játékosaként emelhetné magasba a trófeát, hogy aztán friss BL-aranyérmesként készülhessen a két héttel később, június 11-én kezdődő világbajnokságra.

De ne szaladjunk ennyire előre! Most még csak annyi biztos, hogy a magyar válogatottnak reális esélye van a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére, a Liverpool pedig ott van a BL öt-hat fő esélyese között. Mert harminchat csapatos alapszakasz ide vagy oda, meglepő lenne, ha nem a kontinens valamelyik sztárklubja érne révbe a végén. Szép elgondolás, hogy a futballban a kiscsapat is megverheti a legnagyobbat, de a BL-ben ekkora csodák évtizedek óta nincsenek. Elméletileg elképzelhető persze, hogy a Pafosz pontot csen a Juventustól, a Bayern Münchentől vagy a Chelsea-től, ahogyan az is, hogy a Bodö/Glimt megtréfálja a Manchester Cityt vagy az Atlético Madridot, de a Puskás Arénában egész biztosan két élcsapat csap össze egymással. Márpedig a Liverpool jelenleg Európa elitjéhez tartozik. Ami persze szintén nem jelent semmit, mert van legalább négy-öt olyan együttes, amely kiejtheti az egyenes kieséses szakaszban, ahogyan az előző kiírásban tette a PSG, amely joggal bízhat a címvédésben. Lamine Yamal és Kylian Mbappé pedig az első BL-aranyérmére pályázik.

Szóval a május 30-i budapesti döntőig vezető út rendkívül izgalmasnak ígérkezik, és garantálható, hogy drámában sem lesz hiány. Hogy mást ne mondjunk, rögtön az első játéknapon felidézik az 1997-es döntő emlékét a Juventus–Dortmund találkozón, szeptember végén, a második fordulóban Szoboszlai Dominikék Isztambulban csapnak össze a Sallai Rolandot soraiban tudó Galatasarayjal, hogy aztán a negyedik körben Trent-Alexander Arnold a Real Madriddal térhessen vissza az Anfieldbe. Minden fordulóra jut legalább egy csemege, de persze ezúttal is az egyenes kieséses szakaszban válik igazán érdekessé a torna. Hogy aztán május 30-án, hat órakor felcsendüljön a BL-himnusz a telt házas Puskás Arénában.