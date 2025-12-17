Visszaút – Somogyi Zsolt jegyzete

Ez izz a kérdés: van-e visszaút az angol labdarúgó-válogatottba és a Premier League-be? Izgalmas felvetés Mason Greenwood esetében, aki még mindig csak 24 éves és ragyogóan futballozik mostanában. De hiába a gyönyörű gólok, a futballista, akár a mezén a szám, letörölhetetlen bélyeget cipel: erőszakos, nőverő fickó. A párja jelentette fel, aki aztán visszavonta a vádakat, sőt, azóta született gyermeküket közösen nevelik, úgy tűnik, a legnagyobb boldogságban.

Ám a vád, főleg a közösségi médiában feltűnt hangfelvételek, videók, fotók bőven elegendők ahhoz, hogy a közvélemény örökre elítéljen – akkor is, ha a bíróság felment. Vélhetően fordítva is így van: hiába támogatnak az emberek, ha börtönbe csuknak. A kérdés most az, hogy a családi idill (ismételjük: Greenwood párja tette annak idején a feljelentést) elég-e ahhoz, hogy a szurkolók, az internetes kommentelők megbocsássanak annak, akit felmentett a bíróság? A játékost célzó szurkolói reakció befolyásolhatja-e a csapatot? Thomas Tuchelnek, az angol válogatott német szövetségi kapitányának bizony ezt is fontolóra kell vennie, mert az nem kérdés, hogy a szélső a formája alapján számíthatna meghívóra, akár a világbajnokságon is nagy segítségére lehetne Angliának. Az sem kérdés: aki erőszakoskodik nővel, gyerekkel, megvetendő, de ki az a nő, aki azóta is az őt bántalmazó férfival marad, sőt, elkíséri Spanyolországba, most Marseille-be, mint egy hűséges feleség?