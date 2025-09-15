BL: Bellingham visszatér? Bekerült a Real Madrid Marseille elleni keretébe

A 22 éves angol középpályás júliusban vállműtéten esett át, és az első prognózisok szerint akár négy hónapos kihagyás várhatott volna rá. Felépülése azonban a vártnál gyorsabban haladt, így már kedden pályára léphet a Santiago Bernabéuban.

Nem csak Bellingham visszatérése jelent pluszt Xabi Alonso számára: Eduardo Camavinga is felépült sérüléséből, így a középpálya lényegesen erősebbé válik az idény legelejéhez képest.



A madridiak remek formában várják a nemzetközi porond rajtját. A spanyol bajnokságban négy forduló után hibátlan mérleggel vezetik a tabellát, legutóbb pedig emberhátrányban is 2–1-re diadalmaskodtak a Real Sociedad otthonában. A győzelemhez Kylian Mbappé és Arda Güler gólja kellett, miután Dean Huijsen a 32. percben piros lapot kapott.

Közben az ősi rivális Barcelonánál csodára lenne szükség ahhoz, hogy Lamine Yamal pályára léphessen a Newcastle United ellen – írta a Mundo Deportivo, amely arról is beszámolt, hogy a katalánok egyik legjobbja nem edzett hétfőn.