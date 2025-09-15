Nemzeti Sportrádió

BL: Bellingham visszatér? Bekerült a Real Madrid Marseille elleni keretébe

2025.09.15. 16:41
Jude Bellingham és Eduardo Camavinga együtt végeztek labdás edzéseket (Fotó: Getty Images)
Jó hír érkezett a Real Madrid szurkolóinak: a csapat egyik legnagyobb sztárja, Jude Bellingham ismét játékra kész, és bekerült a keretbe az Olympique Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre.

A 22 éves angol középpályás júliusban vállműtéten esett át, és az első prognózisok szerint akár négy hónapos kihagyás várhatott volna rá. Felépülése azonban a vártnál gyorsabban haladt, így már kedden pályára léphet a Santiago Bernabéuban.

Nem csak Bellingham visszatérése jelent pluszt Xabi Alonso számára: Eduardo Camavinga is felépült sérüléséből, így a középpálya lényegesen erősebbé válik az idény legelejéhez képest.


A madridiak remek formában várják a nemzetközi porond rajtját. A spanyol bajnokságban négy forduló után hibátlan mérleggel vezetik a tabellát, legutóbb pedig emberhátrányban is 2–1-re diadalmaskodtak a Real Sociedad otthonában. A győzelemhez Kylian Mbappé és Arda Güler gólja kellett, miután Dean Huijsen a 32. percben piros lapot kapott.

Közben az ősi rivális Barcelonánál csodára lenne szükség ahhoz, hogy Lamine Yamal pályára léphessen a Newcastle United ellen – írta a Mundo Deportivo, amely arról is beszámolt, hogy a katalánok egyik legjobbja nem edzett hétfőn.

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:43

Yamal a BL-nyitányról is lemaradhat, Flick a spanyol szövetséget hibáztatja

A Barcelona vezetőedzője szerint Luis de la Fuente fájdalomcsillapítókkal küldte pályára a 18 éves játékost.

Szintén friss hír, hogy Raphael Guerreiro megsérült a Bayern Münchennél, neki a hasizmával vannak problémái.

