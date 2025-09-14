Yamal a BL-nyitányról is lemaradhat, Flick a spanyol szövetséget hibáztatja

A hírt a Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick vezetőedző jelentette be, aki nem rejtette véka alá elégedetlenségét a Spanyol Labdarúgó-szövetséggel és a válogatott szövetségi kapitányával, Luis de la Fuentével szemben. A német szakember azt állította, hogy a válogatott stábja fájdalomcsillapítókkal küldte pályára Lamine Yamalt a Bulgária és a Törökország elleni mérkőzéseken, ami tovább súlyosbította a játékos sérülését.

A szövetség azonban gyorsan reagált a vádakra. Az RFEF a Sport című lapon keresztül határozottan cáfolták Flick kijelentéseit. Hangsúlyozták, hogy amikor Yamal csatlakozott a válogatotthoz, sem a Barcelona, sem a játékos nem jelezte sérülés gyanúját, és Fernando Galán csapatorvos sem talált problémát a fiatal támadó vizsgálatakor.

Flick ugyanakkor azt is elmondta, hogy kinevezése óta alig volt kapcsolata De la Fuentével, míg a szövetség azt állítja, rendszeres egyeztetés zajlik a klub és a RFEF között.

Az biztos, hogy Yamal a Valencia ellen nem lesz bevethető, és nagy az esélye annak is, hogy kihagyja a Newcastle United elleni Bajnokok Ligája-meccset is. A klub legkésőbb a jövő hétvégi, Getafe elleni mérkőzésre szeretné visszakapni az ifjú sztárt.