Nemzeti Sportrádió

Yamal a BL-nyitányról is lemaradhat, Flick a spanyol szövetséget hibáztatja

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.14. 10:43
null
Hansi Flick érhetően nagyon félti egyik legjobb játékosát, Lamine Yamalt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lamine Yamal Spanyol Labdarúgó-szövetség sérülés Hansi Flick
A Barcelona hivatalosan megerősítette, hogy Lamine Yamal csípősérülést szenvedett, így biztosan nem léphet pályára a vasárnapi Valencia elleni bajnokin. Az alig 18 éves tehetség szereplése a jövő heti Bajnokok Ligája-nyitányon, a Newcastle United ellen is kétségessé vált.

A hírt a Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick vezetőedző jelentette be, aki nem rejtette véka alá elégedetlenségét a Spanyol Labdarúgó-szövetséggel és a válogatott szövetségi kapitányával, Luis de la Fuentével szemben. A német szakember azt állította, hogy a válogatott stábja fájdalomcsillapítókkal küldte pályára Lamine Yamalt a Bulgária és a Törökország elleni mérkőzéseken, ami tovább súlyosbította a játékos sérülését.

A szövetség azonban gyorsan reagált a vádakra. Az RFEF a Sport című lapon keresztül határozottan cáfolták Flick kijelentéseit. Hangsúlyozták, hogy amikor Yamal csatlakozott a válogatotthoz, sem a Barcelona, sem a játékos nem jelezte sérülés gyanúját, és Fernando Galán csapatorvos sem talált problémát a fiatal támadó vizsgálatakor.

Flick ugyanakkor azt is elmondta, hogy kinevezése óta alig volt kapcsolata De la Fuentével, míg a szövetség azt állítja, rendszeres egyeztetés zajlik a klub és a RFEF között.

Az biztos, hogy Yamal a Valencia ellen nem lesz bevethető, és nagy az esélye annak is, hogy kihagyja a Newcastle United elleni Bajnokok Ligája-meccset is. A klub legkésőbb a jövő hétvégi, Getafe elleni mérkőzésre szeretné visszakapni az ifjú sztárt.

 

Lamine Yamal Spanyol Labdarúgó-szövetség sérülés Hansi Flick
Legfrissebb hírek

Golden Boy-index: továbbra is Lamine Yamal vezet, két magyar is a legjobb százban

Minden más foci
2025.09.12. 16:08

Thiago Alcantara lett Flick segítője a Barcánál

Spanyol labdarúgás
2025.09.12. 12:05

„Anyám mindig azt akarta, hogy tanuljak” – Lamine Yamal a gyermekkoráról

Spanyol labdarúgás
2025.09.12. 09:43

Megsérült a Paks fiatal támadója

Labdarúgó NB I
2025.09.11. 15:53

Nagy a baj? Kihagyja a manchesteri derbit a City kulcsembere

Angol labdarúgás
2025.09.10. 16:21

A diagnózis: hónapok kellenek Tóth Balázs visszatéréséhez

Labdarúgó NB I
2025.09.10. 09:48

Elhagyta az útlevelét, majdnem Törökországban rekedt Lamine Yamal – videó

Spanyol labdarúgás
2025.09.09. 10:26

Két Barca-középpályás is kihagyhatja a Valencia-meccset

Spanyol labdarúgás
2025.09.08. 12:17
Ezek is érdekelhetik