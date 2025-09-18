Alsónadrágban hagyták el a repülőt Pogbáék a BL-meccs előestéjén

Nemzeti Sportrádió

A Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában a Monaco csütörtök este az FC Bruges vendégeként lép pályára, s a szokásokkal ellentétben a vendégek csak csütörtökön délelőtt érkeztek meg Belgiumba.

Történt ugyanis, hogy a Monacót a tervek szerint szerdán délután Belgiumba szállító repülőgép még a nizzai repülőtéren meghibásodott és nem tudott felszállni. A gépnek elromlott a légkondicionálója, ami miatt szinte elviselhetetlenül meleg lett a fedélzeten – ezért aztán a játékosok elkezdtek vetkőzni, s alsónadrágban várták a gépen, illetve később a gépből kiszállva a kifutópálya betonján, hogy kiderüljön, sikerül-e úrrá lenni a problémán. Ráadásul a légkondi hibája mellett egy másik – nem részletezett – műszaki probléma is akadt a járművel, ami miatt végképp lehetetlenné vált, hogy a repülő felszállhasson.

Paul Pogba és társai így végül hosszas várakozás után leszálltak a gépről, s a csapat szakmai vezetése úgy döntött, szerdán már nem lesz utazás, s a csapat csütörtökön délelőtt 11-kor indult Belgiumba, s ez alkalommal már sikerült is leküzdeni a távot.

„Soha nem tapasztaltam még hasonlót korábban, pedig repültem már néhányszor. Ezek azok a dolgok, amelyekre nincs hatásunk. Kétségtelen, hogy szokatlan volt a helyzet, egy kicsit különleges és a legkevésbé sem kényelmes. De profik vagyunk, s ez a kis malőr nem zavarja meg a felkészülésünket” – fogalmazott Adi Hütter, a Monaco edzője.

 

