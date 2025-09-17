Nemzeti Sportrádió

A Bayern volna a BL Hoffenheimje?

2025.09.17. 11:04
Harry Kane 40 gólt szerzett pályafutása során a BL-ben (Fotó: AFP)
Bayern München Uli Hoeness Bajnokok Ligája Chelsea
Nagy vitát indítottak el Uli Hoeness szavai a Chelsea ellen rajtoló bajorok háza táján.

Szerdán megismétlődik a Bajnokok Ligája 2012-es döntőjének párosítása: a Bayern München és a Chelsea találkozik Münchenben – emlékezetes: akkor 1–1 után tizenegyesekkel az angolok győztek.

Bizonyára a Bayernnél is jobban örültek volna „bemelegítő” mérkőzés gyanánt egy könnyebb ellenfélnek, mint az előző idény Konferencialiga-győztesének és az újdonsült klubvilágbajnoknak, de a müncheniek mellett szól, hogy jól szoktak rajtolni a BL-ben: legutóbbi 34 csoport- vagy alapszakasz-mérkőzésén nem kaptak ki, a sorozat ezen szakaszában hazai pályán 2013 decembere óta nem veszítettek mérkőzést. Sőt, megdöbbentő módon az elmúlt 22 idényben mindig megnyerte az első Bajnokok Ligája-meccsét, legutóbb 2002-ben a Deportivo La Coruna ellen nem sikerült (2–3).

Official inauguration ceremony of the memorial in honor of Franz Beckenbauer on September 12, 2025.

Más kérdés a végjáték. Merthogy 2020-as győzelme óta a Bayern négyszer már a negyeddöntőben kiesett, egyszer pedig az elődöntőben. Ennek kapcsán mondta a minap a DFL, a német liga díjátadó ünnepségén Uli Hoeness, a klub tiszteletbeli elnöke, korábbi vezérigazgatója: „Sajnos pont annyi esélyünk van csak a BL-győzelemre, mint a Hoffenheimnek megnyerni a Bundesligát.”

E szavak nagy visszhangot keltettek, mások mellett Karl-Heinz Rummenigge korábbi vezérigazgató és Lothar Mätthaus Bayern-legenda is reagált. Rummenigge a Kickerben úgy fogalmazott: „Ezúttal nem értek egyet Hoenesszel. Mi sosem vagyunk esélytelenek. Lehet, hogy nem mindig vagyunk esélyesek, de ez nem baj. Csupán arról van szó, hogy a Bajnokok Ligájához mindig a legnagyobb tisztelettel kell közelíteni. Nem lehet arrogánsan viselkedni, különben gyorsan kapsz pár pofont. De ha összpontosítva és a szükséges alázattal állunk hozzá a sorozathoz, nagyon messzire juthatunk.”

Mätthaus pedig a Sport Bildben vezetett rovatában azt írta: „Nem tudom követni Ulit. A Hoffenheim esélyei a Bundesliga megnyerésére sokkal kisebbek, mint a Bayerné a BL-ben. A szememben a Bayern Európa hat legjobb csapata közé tartozik, a PSG-hez, a Real Madridhoz, a Barcelonához, a Liverpoolhoz, a Manchester Cityhez és talán az Arsenal hasonlóan képesnek tartom a végső győzelemre. Csak két vagy három olyan csapatot látok, amelynek mélyebb a kerete.”

Szeptember 17., szerda
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)
Szeptember 18., csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

 

