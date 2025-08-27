Nemzeti Sportrádió

Több helyen belenyúlt a kezdőbe Robbie Keane a Qarabag elleni BL-selejtező visszavágójára

2025.08.27. 17:38
Varga Barnabás (jobbról a második) ismét kezd, Szalai Gábor (balra, szemben) viszont ezúttal csere (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)
A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában a Ferencváros kétgólos hátrányból vág neki a Qarabag elleni idegenbeli visszavágónak, amelyre Robbie Keane is kijelölte kezdőcsapatát. Az első mérkőzéshez képest kikerült Stefan Gartenmann, Szalai Gábor és Tóth Alex, bekerült Ibrahim Cissé, Naby Keita és Jonathan Levi, az azeriek viszont egy helyen sem változtattak.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
Qarabag (azeri)–Ferencvárosi TC – élőben az NSO-n!
Baki, Tofik Bahramov Stadion, 18.45 (Tv: RTL). Vezeti: Clément Turpin (Nicolas Danos, Alexis Auger) – franciák
Qarabag: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade. Vezetőedző: Gurban Gurbanov
A kispadon: Magomedaliyev, Buntic (kapusok), Addai, T. Bayramov, Dani Bolt, Cabrayilzada, Gurbanli, A. Hüseynov, B. Hüseynov, Kascsuk, Kouakou, S. Mmaee
FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Raemaekers – Ötvös – N. Keita, Kanikovszki, Levi, O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Gróf (kapus), Arzani, Botka, Cadu, Gartenmann, Gruber, Madarász Á., Nagy B., Pesics, Szalai G., Tóth A., Zachariassen 
Az első mérkőzésen: 3–1

Robbie Keane: A fordítás biztosan nem lehetetlen

KEZDÉS: 18.45.  „Mindenki bevethető, az más kérdés, ki játszik és ki nem, nem terítem ki a lapjaimat.”  

Gurban Gurbanov: Hazai pályán is győzni akarunk a Ferencváros ellen!

A vezetőedző szerint a Qarabag számára nem lenne célravezető a bekkelés, és bár nagy tisztelettel beszél a Ferencvárosról, erős csapatnak tartja, bizakodva várja a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásának visszavágóját.

 

 

