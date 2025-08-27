Több helyen belenyúlt a kezdőbe Robbie Keane a Qarabag elleni BL-selejtező visszavágójára

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

Qarabag (azeri)–Ferencvárosi TC – élőben az NSO-n!

Baki, Tofik Bahramov Stadion, 18.45 (Tv: RTL). Vezeti: Clément Turpin (Nicolas Danos, Alexis Auger) – franciák

Qarabag: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade. Vezetőedző: Gurban Gurbanov

A kispadon: Magomedaliyev, Buntic (kapusok), Addai, T. Bayramov, Dani Bolt, Cabrayilzada, Gurbanli, A. Hüseynov, B. Hüseynov, Kascsuk, Kouakou, S. Mmaee

FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Raemaekers – Ötvös – N. Keita, Kanikovszki, Levi, O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Gróf (kapus), Arzani, Botka, Cadu, Gartenmann, Gruber, Madarász Á., Nagy B., Pesics, Szalai G., Tóth A., Zachariassen

Az első mérkőzésen: 3–1