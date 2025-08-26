Gurban Gurbanov: Hazai pályán is győzni akarunk a Ferencváros ellen!

Negyven újságíró részvételével tartott mérkőzést felvezető sajtótájékoztatót a Qarabag. A felfokozott érdeklődést nem csak ez jelzi Bakiban: a Ferencváros elleni visszavágón telt ház várható a Tofik Bahramov Stadionban, ahol mintegy harmincezer szimpatizáns szorít majd a tizenkétszeres azeri bajnok Bajnokok Ligája-főtáblára kerüléséért. Az eseményen egyedüli magyar sajtóorgánumként voltunk jelen – Gurban Gurbanov, a házigazda tizenhét éve dirigáló vezetőedzője külön figyelemmel fordult felénk.

„Boldog vagyok, hogy ilyen nagy téttel bíró mérkőzés előtt nyilatkozhatok, külön köszöntöm az egyetlen magyar vendégünket – jegyezte meg a Nemzeti Sportra utalva az 53 éves szakember. – Egyértelműen sorsdöntő összecsapás vár ránk. Hidegvérrel kell pályára lépnünk, mert győzni akarunk, ugyanakkor meg kell őriznünk a nyugalmunkat, mert erős csapatot fogadunk, amelynek játékosai képzettek. Törölni kell a memóriánkból a budapesti találkozó végeredményét, kizárólag az előttünk álló kilencven percre szabad koncentrálunk. A Ferencváros stílusa megnehezítheti a feladatunkat, hiszen igyekszik irányítani a játékot, biztosan vállal majd kockázatot. Az elmúlt napokban elemeztünk, átbeszéltük, mi várhat ránk, és szinte szuggeráltam a játékosaimat: senkinek sem szabad félnie.”

Az egyik azeri kolléga afelől érdeklődött, milyen taktika vezethet sikerre, a kétgólos előny birtokában érdemes-e „betolni a buszt" a qarabagi kapu elé.

„Mindig arra törekszünk. hogy jó eredményt érjünk el. Nem hiszem, hogy a bekkelés – mondván, csak gólt ne kapjunk – célravezető lenne. Hazai pályán remekül kell teljesítenünk, uralnunk kell a mérkőzést, hogy boldoggá tegyük a szurkolóinkat – persze ellenfelünknek is ez a terve, de nem védekezhetünk az egész meccsen. Megpróbálunk minél több gólt szerezni, ezért arra kérem a játékosaimat, ne húzzák be a kéziféket: menjenek előre, támadjanak! Fontos kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést, ezért is mindent megteszünk. Van annyi tapasztalatunk, hogy kezeljük az ilyen helyzeteket. Vezetőedzőként higgadtságot kell sugároznom a csapatomnak, és bár nem vagyok maradéktalanul nyugodt, bizakodva várom a visszavágót, mindig hiszek a futballistáinkban.”

Lapunk arról kérdezte Gurban Gurbanovot, a múlt keddi mérkőzés tapasztalata alapján napjaink Ferencvárosa vagy a három évvel ezelőtti az erősebb – a két klub 2022-ben is egymásnak feszült, a BL harmadik selejtezőköréből a Qarabag jutott tovább 4–2-es összesítéssel.

„Ez a csapat teljesen más, mint három éve volt. Akkor és most is erős ellenfélnek tartottam a Ferencvárost, amelynek dicső a múltja, és biztosan mindent megtesz majd, hogy megfordítsa a párharcot. Nem lenne etikus, ha összevetném a korábbi és a jelenlegi együttest. Annyit mondhatok, mindkettőnek vannak erősségei, az akkor irányító és a jelenlegi vezetőedzőnek egyaránt megvannak a maga elképzelései. Robbie Keane híres labdarúgó volt, biztosan motiválja az ellenfelünk játékosait, hogy érte is küzdjenek. Nagyon gyors, támadó szellemű csapat ellen lépünk pályára, biztosan kemény küzdelem vár ránk.”

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

18.45: Qarabag (azeri)–Ferencvárosi TC (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!