Robbie Keane: A fordítás biztosan nem lehetetlen

Már javában készül Baki – a Formula–1-es Azeri Nagydíjra. A Kaszpi-tenger nyugati partján fekvő, 2.3 millió lakosú fővárosban úton-útfélen a közelgő eseményt hirdetik, a szeptember 19. és 21. között esedékes versenyhétvége szervezése a finisében jár. A belvárosban rengeteg a lezárás, hiszen a hat kilométeres utcai versenypályát most hozzák rajtra kész állapotba, miközben gőzerővel épülnek a mobillelátók. A pálya különlegessége, hogy a tengerparti sétány és az óváros középkori falai mellett is elhalad. A pilóták elszáguldanak több nevezetesség, így a kormányzati palota és a Shirvanshahok palotája mellett, és be kell venniük egy mindössze hét méter széles kanyarszakaszt. A televíziós közvetítésekben egyszerre tárul a történelmi Szűz-torony és a modern, a főváros jelképeivé váló Lángtornyok a nézők elé.

Meg kell hagyni, az azeriek tudják, miként kell imázst építeni – na meg versenyképes futballcsapatot.

A Qarabag múlt kedden bizonyította rátermettségét, továbbá kiderült, hogy félrevezető lehet lesajnálni a becsült piaci értéke miatt, amely mindössze fele a Ferencvárosénak – ezúttal is bizonyosságot nyert, hogy a sokak által mértékadónak tartott Transfermarkt-összegek nem sokat jelentenek, legfeljebb támpontot adhatnak. Az azeri együttes játéka a Bajnokok Ligája-rájátszás első, budapesti meccsén labdabiztosabbnak és dinamikusabbnak tűnt, mint az FTC-é, a 3–1-es győzelme mégis rendkívül fájó, a találkozó képe alapján szorosabb is lehetett volna a végeredmény.

Az biztos, hogy a helyiek nagyon bizakodók a főtáblára kerülést illetően – Gurban Gurbanov vezetőedző a pénteki, Sumqayit elleni 1–0-s hazai vereséget követően megjegyezte, olyan, mintha már mindenki elkönyvelte volna, hogy csapata ott lesz a harminchatos mezőnyben. Noha a visszavágóra kevés jel utal Bakiban, a szurkolók két-három nap alatt elkapkodták a jegyeket, már csak a legdrágább, harmincezer forintért áruba bocsátott belépők közül maradt néhány. Fel kell tehát készülni a minden bizonnyal nyomasztó hangulatra, a hőségre (27 fok és magas páratartalom várható) és persze a Qarabag támadásaira, amelyeket leginkább a jobb szélen, Abdellah Zoubir oldalán vezet.

A Ferencváros delegációja kedd kora délután, a Népligetben tartott edzést követően szállt gépre, majd kora este, mintegy fél óra késéssel landolt a Heydar Aliyev repülőtéren. A fedélzeten hat magyar válogatott futballista tartózkodott, köztük Ötvös Bence, aki először kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A 27 éves középpályás minden várakozást felülmúl a Ferencvárosban, a nemzetközi kupaporondon is rendkívül stabil (a Cube szerint a BL-selejtezőben kilencven percre vetítve 1.05-ször veszít csak labdát, ellenben négyszer szerez, párharcainak csaknem 62 százalékát megnyeri), védőmunkája hatékony, labdabiztossága a helyzetkialakításban is hasznos – nagy érvágást jelentett, hogy a párharc első mérkőzésének szünetében bokasérülés miatt le kellett cserélni, a fordulás után megváltozott a zöld-fehérek középpályásjátéka, felbomlott az addigi egyensúly.

Éppen ezért a fő kérdés ez volt: a szakmai stáb számíthat-e Bakiban Ötvös Bencére?

„Mindenki bevethető, az más kérdés, ki játszik és ki nem – mondta a találkozót megelőző sajtótájékoztatón sejtelmesen Robbie Keane vezetőedző. – Hogy lesz-e változtatás a kezdő tizenegyben a párharc első mérkőzéséhez képest, majd kiderül, nem terítem ki a lapjaimat.”

Az ír szakemberen időnként feszültség jeleit lehetett észrevenni. A Toon Raemaekershez intézett egyik kérdés felbőszítette: belga védőjét arról faggatták volna, megnézte-e már, milyen csapatok szerepelnek az Európa-ligában, ám a vezetőedző magához ragadta a szót azzal, hogy természetesen nem, mindenki a BL-rájátszásra összpontosít. Nem sokkal későbbi válasza elárulta, milyen hozzáállással megy bele az olyan párharcokba, mint a mostani, amelyben csapata kétgólos hátránnyal indul.

„Az a feladatunk, hogy megnyerjük a mérkőzést. A futballban gyorsan változhat a helyzet, ha mi szerezzük az első gólt, fordulhat a kocka. Régóta benne vagyok a labdarúgás világában, rengeteg példát fel lehetne sorolni a nagy fordításokra: ott van minden idők egyik legjobb Bajnokok Ligája-meccse, a kétezerötös döntő, amelyben a Liverpool háromgólos hátrányból állt talpra és hódította el a trófeát. Én mindig így gondolkozom. Kettő nulla az ellenfélnek? Visszajövünk – és mint játékosként egy korábbi meccsemen –, nyerünk négy kettőre! A fordítás biztosan nem lehetetlen.”

Ehhez persze a Qarabagnak is lesz egy-két szava, Robbie Keane-t ezért arról kérdeztük, mire számít az azeri csapattól a visszavágón.

„Szerintem ugyanazok lépnek pályára az ellenfélnél, mint az első mérkőzésen. Gurban Gurbanov és csapata szeret ugyanabban a stílusban futballozni, de ha változtatnak valamin, mi is reagálunk. Ugyanolyan hozzáállásra számítok az azeriektől, ezért azt várom a játékosainktól, hogy nagy erőbedobással játsszanak, tartsák nyomás alatt az ellenfelet, csikarjanak ki egy gólt, és akkor minden megváltozhat.”

Szükség lesz a kiváló egyéni teljesítményekre, ezért afelől érdeklődtünk, miért kap kevés szerepet a Bajnokok Ligája-győztes Naby Keita? A harmincéves guineai középpályás mindössze egy mérkőzésen, a Noa vendégeként lépett pályára a sorozatban, Robbie Keane jellemzően az NB I-ben szerepelteti.

„Rengeteg meccsünk van az idényben, a keretünk pedig bő. Vannak játékosaink a posztján, akik remek teljesítményt nyújtanak, például Ötvös Bence, aki kiérdemelte a válogatott meghívót, Tóth Alex, aki szintén tagja a nemzeti csapatnak, illetve idevenném Gabi Kanikovszkit, akire Izrael szövetségi kapitánya számít, ő is jól teljesít. Mindenkinek van esélye bekerülni a kezdő tizenegybe, mindenkinek megvan a maga szerepe.”

Egyértelmű a cél: győzelem! – Milyen hangulatban érkezett meg a csapat Bakiba, mit lát a társakon?

– Nem tapasztaltam változást, ugyanolyan jó a légkör, mint eddig volt. Mindenki ugyanazzal a céllal jött Azerbajdzsánba: győzni akarunk. – A Ludogorec ellen remekül védekezett a csapat, de mi volt a gond a Qarabag ellen, mire kell szerda este különösen odafigyelni?

– Az első félidőben egészen jó arcunkat mutattuk, kevés lehetőséget engedtünk az ellenfelünknek, de a kapott góloknál egyéni hibákat követtünk el – a harmadik az én lelkemen szárad. Ezzel együtt nem tértünk el attól a játéktól, amit terveztünk, csak nem koncentráltunk kellőképpen. – Mire lesz szükség a visszavágón, hogy megfordítsák a párharcot?

– Egységesen kell játszanunk. Sokat érhet, ha csapatként védekezünk, és a szorult helyzetekben kisegítjük egymást. Ez lesz a legfontosabb, így lehet kiküszöbölni a megingásokat. Biztos vagyok benne, hogy képesek vagyunk megállítani az ellenfelet, alaposan felkészültünk, működhet a taktikánk. – Először futballozik nemzetközi kupasorozatban: mennyiben más a BL-selejtezős mérkőzések színvonala, intenzitása, mint a belga első osztályú bajnokiké?

– A belga Jupiler League-ben sok jó csapat szerepel, de a Bajnokok Ligája selejtezőjében a futballisták egyéni képzettségi szintje egy fokkal magasabb, technikásabbak a riválisok. MINIINTERJÚ: Toon Raemaekers, a Ferencváros belső védője

A párharc kimenetelétől függetlenül feldobhatja a trénert, hogy együtteséből hat játékost, Dibusz Dénest, Varga Barnabást, Szalai Gábort, Tóth Alexet, Gruber Zsombort és Ötvös Bencét is meghívta Marco Rossi a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre.

„Ez nagyszerű hír a futballistáknak, ebből leszűrhető, milyen irányba halad a klub. Amikor megérkeztem a Ferencvároshoz, azt mondtam, megadom az újaknak a lehetőséget a bizonyításra. Tóth Alexből és Szalai Gáborból válogatott lett, most pedig Gruber Zsombor és Ötvös Bence kapott meghívót. Egy edzőt általában a mérkőzései alapján ítélnek meg, de nekem az is feladatom, hogy fejlesszem a futballistákat, ezért is örülök, hogy a stábommal lökést adtunk a srácoknak, és számítanak rájuk a válogatottban.”

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

