A Ferencváros elvette a Tatabánya veretlenségét a férfi kézilabda NB I-ben

Kapusgóllal indult az FTC–Tatabánya meccs
Győri Mátyás fantasztikus gólja
A kezdés pillanatától remek iram és színvonal, illetve nagy küzdelem jellemezte a mérkőzést. Az első félidőben egyszer sem alakult ki kétgólos különbség a csapatok között, a szünetben döntetlen volt az állás. A 36. percben volt először kettő közte – a Tatabánya vezetett 18–16-ra –, de kisvártatva elveszítette egyik kapusát, mert Székely Márton piros lapot kapott.
A 42. percben már az FTC volt kétgólos előnyben, kapusai közül Győri Kristóf és Borbély Ádám is remekelt, a mezőnyjátékosok pedig végig hatékonyan védekeztek a beállókkal szemben. A fővárosiak megduplázták a különbséget, és egy 6–0-s sorozattal eldöntötték a rangadót.
Bujdosó Bendegúz nyolc, Győri Mátyás öt góllal, Győri Kristóf 13 védéssel zárt a győztes hazaiaknál. A vendégeknél Krakovszki Bence volt a legeredményesebb öt találattal.
A Tatabánya legutóbb 2022 áprilisában tudott nyerni a Népligetben, azóta két döntetlen mellett harmadszor veszített.
A Szeged 36–31-re nyert a NEKA vendégeként. Imanol Garciandía hat, Jérémy Toto öt góllal járult hozzá a Magyar Kupa-címvédő csongrádiak sikeréhez, öten pedig négy találattal zártak. A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében Tóth Levente és Kovács Tamás hat-hat alkalommal volt eredményes.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
11. FORDULÓ
FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC 31–25 (14–14)
Elek Gyula Aréna, 600 néző. V: Bócz, Wiedemann
FTC: GYŐRI K. 1 – BUJDOSÓ 8 (7), Ancsin 3, Karai 2, GYŐRI M. 5, Nagy Bence 4, Kovacsics. Csere: Borbély (kapus), Füzi 2, DEBRECZENI 3, Csörgő 3, Csanálosi, Koller, Juhász Á., Horváth-Garaba, Tóth P. Edző: Pásztor István
TATABÁNYA: Andó – Terjék 2, Mosindi 3, Vajda H. 1, Zsitnyikov 3, Toniazzo 2, Damatrin 4 (3). Csere: Székely M. (kapus), Jiménez, Éles B. 3 (3), Papp T., Sztraka 1, Havran 1, Rodríguez P., KRAKOVSZKI B. 5 (4). Edző: Tóth Edmond
Az eredmény alakulása. 10. perc: 6–6. 21. p.: 10–10. 36. p.: 16–18. 52. p.: 27–20. 57. p.: 30–23
Kiállítások: 10, ill. 8 perc
Kizárva: Székely M. (40. p.)
Hétméteresek: 8/7, ill. 13/10
CYEB-Budakalász–Szigetszentmiklósi KSK 24–29 (13–14)
Budakalász, 350 néző. V: Paska, Vastag
BUDAKALÁSZ: TAKÁCS Á. – SZUJÓ 5, SINKOVITS 10 (6), Mátés 2, Zakor, Polcar 3, Száva 1. Csere: Nagy T. (kapus), Dávid M., Pieczonka 2, Fekete G., Hajdu, Fórizs 1, Forgács, Varjú, Tájok. Edző: Csoknyai István
SZIGETSZENTMIKLÓS: Mojszilov – Lakosy 2, BUTORAC 7, Davidovic 4, Kovács M., SCHMID 5 (2), Spacsek 1. Csere: Holló B., Perényi (kapusok), Turák, Gábori 2, MAZÁK, Hoffmann 4, Tóvizi, Van Dijk 1, Brandt 3. Edző: Imre Vilmos
Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–1. 15. p.: 5–6. 25. p.: 10–10. 29. p.: 13–12. 40. p.: 20–18. 49. p.: 22–25. 56. p.: 24–27
Kiállítások: 4 ill. 6 perc
Hétméteresek: 8/6, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Csoknyai István: – Ismét rosszul kezdtük a mérkőzést, de az első félidő végén felcsillant a remény, hogy előnnyel mehetünk az öltözőbe – sajnos azonban újra hibáztunk. A második félidőben előjött az a probléma, hogy azok a játékosok, akik eddig húzták a csapatot, elfáradtak, és jöttek a hibák. Próbáltunk frissíteni és változtatni, de az ellenfél mindenre jól reagált.
Imre Vilmos: – Kemény, küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, amit a második félidő közepétől sikerült a magunk javára fordítani. Jól kezdtünk, fegyelmezetten játszottunk, de az első félidőben voltak védekezési hibáink, amiket később kijavítottunk. A győzelmet a védekezésünknek köszönhetjük. Nagyon kellett ez a két pont.
Csurgói KK–Budai Farkasok-Rév 31–30 (13–18)
Csurgó, 850 néző. V: Hargitai-Markó
CSURGÓ: VÁCZI D. – KISS B. 4, BRAJOVICS 4, Vasvári, Rotim 2, GÁBOR M. 6, Bazsó 1. Csere: ZAPONSEK 2 (kapus), Herceg 1, D. Alilovic 4 (1), Horváth P. 4 (4), Ratkovics 1, Szűcs B, Németh B., Pipp, Maracskó 2. Edző: Alem Toszkics
FARKASOK: BALOGH T. – CSENGERI 7 (5), PANIC 7, Juhász Á. 2, Maric 2, Boszkosz 5, Nurelden 3. Csere: Zernovic (kapus), SZEITL L. 3, Bene, Vuleta, Kristóf M., Kovács Á., Hutvágner, Bendicsek 1, Draskovics. Edző: Kiss Szilárd
Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–4. 12. p.: 6-8. 17. p.: 8–11. 24. p.: 11–13. 27. p.: 9-9. 37. p.: 17–19. 43. p.: 20–22. 46. p.: 23–23. 51. p.: 24–28. 56. p.: 29–29
Kiállítások: 8, ill., 16 perc. Hétméteresek
7/5, ill. 5/5
MESTERMÉRLEG
Alem Toszkics: – Korrekt és kiváló ellenfél volt a Farkasok csapata. Rosszul kezdtük a találkozót, nem működött a védekezésünk és a támadásunk is elhalt. Kiváló kapussal találták szemben magukat a játékosaink. Nem volt könnyű ledolgozni az ötgólos hátrányt, de a végén a szerencse is mellénk állt. Nagyon fontos két pontot szereztünk.
Kiss Szilárd: – Csalódottság van bennem, de ettől függetlenül büszke vagyok a csapatomra. Az utolsó játékrészt hat egyre vesztettük el. Marino Maric kiválása megpecsételte a sorsunkat, és a végjátékban nem tudtuk a saját játékunkat játszani. Ettől függetlenül keményen küzdöttünk, de ilyen a sport.
NEKA–OTP Bank-Pick Szeged 31–36 (14–15)
Balatonboglár, 343 néző. Vezette: Bátori, Szécsi Lantos
NEKA: PODOBA – SZÜCS B. 5, Kathi 2, Tóth L. 6, Mészáros M. 1, Gazsó 3, Szepesi. Csere: Mikler K. (kapus), BALOGH D. 4, Grünfelder, Vári 1, Kovács T. 6 (5), Török Á. 1, Kovács D. 2. Edző: Sótonyi László
SZEGED: Thulin – Szilágyi Benjámin 4 (2), GARCIANDIA 6, Kukics 4, TOTO 5, Mackovsek 4, Frimmel 4. Csere: MIKLER R. (kapus), Kalaras 1, Smárason 2, Nikolics, Bodó 2, Fazekas M., Jelinic 4, Sostaric. Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–2. 10. p.: 5–6. 15. p.: 5–8. 20. p.: 8–8. 29. p.: 14–14. 33. p.: 17–18. 39. p.: 20–22. 44. p.: 21–26. 47. p.: 24–26. 51. p.: 27–30. 58. p.: 31–33
Kiállítások: 8, ill. 2 perc
Hétméteresek: 5/5, ill. 4/2
MESTERMÉRLEG
Sótonyi László:– A Szeged a legfontosabb pillanatokban tartotta kézben a meccset, és akkor dominált, amikor nagy szüksége volt rá. Vegyes, felemás érzésem vannak: az első félidőben sebességben és a fiatalos dinamikában, a másodikban a védekezéssel kapcsolatban volt hiányérzetem.
Michael Apelgren: – Ez jó meccs volt. A NEKA komoly küzdelemre késztetett bennünket, végig okosan játszott. Nem a mentalitásunkkal, nem azzal volt a probléma, hogy a játékosaim ne tettek volna meg mindent a győzelemért, hanem az ellenfél volt nagyon ügyes.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Szeged
13
10
1
2
455–363
+92
21
|2. Veszprém
9
9
–
–
364–258
+106
18
|3. Tatabánya
10
9
–
1
327–283
+44
18
|4. FTC
11
6
1
4
365–356
+9
13
|5. Győr
10
5
–
5
305–297
+8
10
|6. Csurgó
12
4
2
6
346–352
–6
10
|7. Budai Farkasok-Rév
11
3
4
4
303–331
–28
10
|8. PLER
11
4
2
5
302–333
–31
10
|9. Szigetszentmiklós
12
4
1
7
327–358
–31
9
|10. Gyöngyös
11
4
–
7
300–328
–28
8
|11. NEKA
12
3
2
7
328–360
–32
8
|12. Balatonfüred
9
3
1
5
243–253
–10
7
|13. Komló
10
2
1
7
261–306
–45
5
|14. Budakalász
11
2
1
8
316–364
–48
5