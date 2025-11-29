A Ferencváros elvette a Tatabánya veretlenségét a férfi kézilabda NB I-ben

Kapusgóllal indult az FTC–Tatabánya meccs

Győri Mátyás fantasztikus gólja

A kezdés pillanatától remek iram és színvonal, illetve nagy küzdelem jellemezte a mérkőzést. Az első félidőben egyszer sem alakult ki kétgólos különbség a csapatok között, a szünetben döntetlen volt az állás. A 36. percben volt először kettő közte – a Tatabánya vezetett 18–16-ra –, de kisvártatva elveszítette egyik kapusát, mert Székely Márton piros lapot kapott.

A 42. percben már az FTC volt kétgólos előnyben, kapusai közül Győri Kristóf és Borbély Ádám is remekelt, a mezőnyjátékosok pedig végig hatékonyan védekeztek a beállókkal szemben. A fővárosiak megduplázták a különbséget, és egy 6–0-s sorozattal eldöntötték a rangadót.

Bujdosó Bendegúz nyolc, Győri Mátyás öt góllal, Győri Kristóf 13 védéssel zárt a győztes hazaiaknál. A vendégeknél Krakovszki Bence volt a legeredményesebb öt találattal.

A Tatabánya legutóbb 2022 áprilisában tudott nyerni a Népligetben, azóta két döntetlen mellett harmadszor veszített.

A Szeged 36–31-re nyert a NEKA vendégeként. Imanol Garciandía hat, Jérémy Toto öt góllal járult hozzá a Magyar Kupa-címvédő csongrádiak sikeréhez, öten pedig négy találattal zártak. A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében Tóth Levente és Kovács Tamás hat-hat alkalommal volt eredményes.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

11. FORDULÓ

FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC 31–25 (14–14)

Elek Gyula Aréna, 600 néző. V: Bócz, Wiedemann

FTC: GYŐRI K. 1 – BUJDOSÓ 8 (7), Ancsin 3, Karai 2, GYŐRI M. 5, Nagy Bence 4, Kovacsics. Csere: Borbély (kapus), Füzi 2, DEBRECZENI 3, Csörgő 3, Csanálosi, Koller, Juhász Á., Horváth-Garaba, Tóth P. Edző: Pásztor István

TATABÁNYA: Andó – Terjék 2, Mosindi 3, Vajda H. 1, Zsitnyikov 3, Toniazzo 2, Damatrin 4 (3). Csere: Székely M. (kapus), Jiménez, Éles B. 3 (3), Papp T., Sztraka 1, Havran 1, Rodríguez P., KRAKOVSZKI B. 5 (4). Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 10. perc: 6–6. 21. p.: 10–10. 36. p.: 16–18. 52. p.: 27–20. 57. p.: 30–23

Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Kizárva: Székely M. (40. p.)

Hétméteresek: 8/7, ill. 13/10

CYEB-Budakalász–Szigetszentmiklósi KSK 24–29 (13–14)

Budakalász, 350 néző. V: Paska, Vastag

BUDAKALÁSZ: TAKÁCS Á. – SZUJÓ 5, SINKOVITS 10 (6), Mátés 2, Zakor, Polcar 3, Száva 1. Csere: Nagy T. (kapus), Dávid M., Pieczonka 2, Fekete G., Hajdu, Fórizs 1, Forgács, Varjú, Tájok. Edző: Csoknyai István

SZIGETSZENTMIKLÓS: Mojszilov – Lakosy 2, BUTORAC 7, Davidovic 4, Kovács M., SCHMID 5 (2), Spacsek 1. Csere: Holló B., Perényi (kapusok), Turák, Gábori 2, MAZÁK, Hoffmann 4, Tóvizi, Van Dijk 1, Brandt 3. Edző: Imre Vilmos

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–1. 15. p.: 5–6. 25. p.: 10–10. 29. p.: 13–12. 40. p.: 20–18. 49. p.: 22–25. 56. p.: 24–27

Kiállítások: 4 ill. 6 perc

Hétméteresek: 8/6, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – Ismét rosszul kezdtük a mérkőzést, de az első félidő végén felcsillant a remény, hogy előnnyel mehetünk az öltözőbe – sajnos azonban újra hibáztunk. A második félidőben előjött az a probléma, hogy azok a játékosok, akik eddig húzták a csapatot, elfáradtak, és jöttek a hibák. Próbáltunk frissíteni és változtatni, de az ellenfél mindenre jól reagált.

Imre Vilmos: – Kemény, küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, amit a második félidő közepétől sikerült a magunk javára fordítani. Jól kezdtünk, fegyelmezetten játszottunk, de az első félidőben voltak védekezési hibáink, amiket később kijavítottunk. A győzelmet a védekezésünknek köszönhetjük. Nagyon kellett ez a két pont.

Csurgói KK–Budai Farkasok-Rév 31–30 (13–18)

Csurgó, 850 néző. V: Hargitai-Markó

CSURGÓ: VÁCZI D. – KISS B. 4, BRAJOVICS 4, Vasvári, Rotim 2, GÁBOR M. 6, Bazsó 1. Csere: ZAPONSEK 2 (kapus), Herceg 1, D. Alilovic 4 (1), Horváth P. 4 (4), Ratkovics 1, Szűcs B, Németh B., Pipp, Maracskó 2. Edző: Alem Toszkics

FARKASOK: BALOGH T. – CSENGERI 7 (5), PANIC 7, Juhász Á. 2, Maric 2, Boszkosz 5, Nurelden 3. Csere: Zernovic (kapus), SZEITL L. 3, Bene, Vuleta, Kristóf M., Kovács Á., Hutvágner, Bendicsek 1, Draskovics. Edző: Kiss Szilárd

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–4. 12. p.: 6-8. 17. p.: 8–11. 24. p.: 11–13. 27. p.: 9-9. 37. p.: 17–19. 43. p.: 20–22. 46. p.: 23–23. 51. p.: 24–28. 56. p.: 29–29

Kiállítások: 8, ill., 16 perc. Hétméteresek

7/5, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Alem Toszkics: – Korrekt és kiváló ellenfél volt a Farkasok csapata. Rosszul kezdtük a találkozót, nem működött a védekezésünk és a támadásunk is elhalt. Kiváló kapussal találták szemben magukat a játékosaink. Nem volt könnyű ledolgozni az ötgólos hátrányt, de a végén a szerencse is mellénk állt. Nagyon fontos két pontot szereztünk.

Kiss Szilárd: – Csalódottság van bennem, de ettől függetlenül büszke vagyok a csapatomra. Az utolsó játékrészt hat egyre vesztettük el. Marino Maric kiválása megpecsételte a sorsunkat, és a végjátékban nem tudtuk a saját játékunkat játszani. Ettől függetlenül keményen küzdöttünk, de ilyen a sport.

NEKA–OTP Bank-Pick Szeged 31–36 (14–15)

Balatonboglár, 343 néző. Vezette: Bátori, Szécsi Lantos

NEKA: PODOBA – SZÜCS B. 5, Kathi 2, Tóth L. 6, Mészáros M. 1, Gazsó 3, Szepesi. Csere: Mikler K. (kapus), BALOGH D. 4, Grünfelder, Vári 1, Kovács T. 6 (5), Török Á. 1, Kovács D. 2. Edző: Sótonyi László

SZEGED: Thulin – Szilágyi Benjámin 4 (2), GARCIANDIA 6, Kukics 4, TOTO 5, Mackovsek 4, Frimmel 4. Csere: MIKLER R. (kapus), Kalaras 1, Smárason 2, Nikolics, Bodó 2, Fazekas M., Jelinic 4, Sostaric. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–2. 10. p.: 5–6. 15. p.: 5–8. 20. p.: 8–8. 29. p.: 14–14. 33. p.: 17–18. 39. p.: 20–22. 44. p.: 21–26. 47. p.: 24–26. 51. p.: 27–30. 58. p.: 31–33

Kiállítások: 8, ill. 2 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László:– A Szeged a legfontosabb pillanatokban tartotta kézben a meccset, és akkor dominált, amikor nagy szüksége volt rá. Vegyes, felemás érzésem vannak: az első félidőben sebességben és a fiatalos dinamikában, a másodikban a védekezéssel kapcsolatban volt hiányérzetem.

Michael Apelgren: – Ez jó meccs volt. A NEKA komoly küzdelemre késztetett bennünket, végig okosan játszott. Nem a mentalitásunkkal, nem azzal volt a probléma, hogy a játékosaim ne tettek volna meg mindent a győzelemért, hanem az ellenfél volt nagyon ügyes.