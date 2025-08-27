Nemzeti Sportrádió

Második meccsét is megnyerte a Veszprém a futsal BL selejtezőjében

2025.08.27. 19:23
Fotó: FB/Vehir.hu Futsal Veszprém
Vehir.hu Futsal Veszprém Stjarmrollan futsal Bajnokok Ligája Veszprém futsal
A Veszprém 5–2-re nyert a norvég Sjarmtrollan ellen a futsal Bajnokok Ligája athéni selejtezőcsoportjának második fordulójában, szerdán.

A magyar bajnoki címvédő hétgólos győzelemmel, a norvégok hétgólos vereséggel kezdték szereplésüket kedden. Az egymás elleni meccsükön Bognár Martin szerzett vezetést, de a Sjarmtrollan fél perc múlva egyenlített. Mivel később Dróth Zoltán is betalált, a nemzetközi kupaporondon először szereplő bakonyiak a szünetben ismét előnyben voltak.

A második félidő közepe táján megint egyenlített a norvég együttes, ám ezt követően a Veszprém három percen belül háromszor is betalált, s ezzel eldöntötte a meccset.

FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ 
H-CSOPORT (ATHÉN), 2. FORDULÓ
Vehir.hu Futsal Veszprém–Sjarmtrollan FC (norvég) 5–2 (Bognár 8., Dróth 15., 29., Lipl 31., Thiago Alves 32., ill. Vucenovic 9., Eggen 28.)

 

Vehir.hu Futsal Veszprém Stjarmrollan futsal Bajnokok Ligája Veszprém futsal
