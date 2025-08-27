Második meccsét is megnyerte a Veszprém a futsal BL selejtezőjében

A magyar bajnoki címvédő hétgólos győzelemmel, a norvégok hétgólos vereséggel kezdték szereplésüket kedden. Az egymás elleni meccsükön Bognár Martin szerzett vezetést, de a Sjarmtrollan fél perc múlva egyenlített. Mivel később Dróth Zoltán is betalált, a nemzetközi kupaporondon először szereplő bakonyiak a szünetben ismét előnyben voltak.

A második félidő közepe táján megint egyenlített a norvég együttes, ám ezt követően a Veszprém három percen belül háromszor is betalált, s ezzel eldöntötte a meccset.

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

H-CSOPORT (ATHÉN), 2. FORDULÓ

Vehir.hu Futsal Veszprém–Sjarmtrollan FC (norvég) 5–2 (Bognár 8., Dróth 15., 29., Lipl 31., Thiago Alves 32., ill. Vucenovic 9., Eggen 28.)