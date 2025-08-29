Futsal BL-selejtező: második lett a csoportjában, így nem jutott tovább a Veszprém

Az angol és a norvég bajnok legyőzése után a házigazda, négy brazil légióssal és válogatott játékosokkal felálló AEK Athén már túl nagy falatnak bizonyult a végig hősiesen küzdő VEHIR.HU Futsal Veszprém számára. A magyar bajnok péntek esti 6–4-es vereségével a H-csoport második helyén végzett, így búcsúzott a Bajnokok Ligája selejtezőjétől.

Az angol bajnok Bolton és a norvég aranyérmes Sjarmtrollan legyőzése után egyetlen lépés választotta el a Veszprémet a Bajnokok Ligája főtáblájától. Igaz, éppen a házigazda AEK Athén elleni utolsó csoportmérkőzés ígérkezett a legnehezebb feladatnak. A négy brazil légióssal és több hazai válogatottal felálló görög bajnok ugyanis szintén kiütötte mindkét említett riválist, ráadásul a mieinknél több gólt szerzett, így péntek este annak tudatában lépett pályára a mieink ellen, hogy egy esetleges döntetlen neki kedvezne.

A négyszáz fős befogadóképességgel rendelkező csarnok csordultig megtelt nézőkkel a meccs kezdetére, melyet az európai szövetség (UEFA) kiemelt kockázatúnak nyilvánított. Az AEK labdarúgócsapatának ultrái kétszáz főt számláltak, akiket pajzsokkal felszerelkezett rendőrök különítettek el.

Felfokozott hangulatban, mindkét oldalon visszafogott, megfontolt játékkal kezdődött a derbi. A 8. percben jegyezhettük fel az első nagy ziccert: a hazaiak a szélen rohantak el, de Dróth csak szabálytalanul tudta megállítani ellenfelét, sárga lapot kapott.

Egy perccel később a brazil Felipinhót már ő sem tudta megállítani (1–0). A középkezdést követően jött a hidegzuhany: ismét Felipinho volt eredményes egy labdaszerzés után (2–0).

A Veszprém azonban nem tört meg: sorban Horváth, Matheus és Dorogi is pontosan lőtt, de Áronisz kapus rendre hárított.

Dróth vezényletével nyomott a Veszprém, a görögök több hibát is elkövettek, de a hálójuk továbbra is érintetlen maradt. Horváth lövését a gólvonalról kaparták ki az athéniak. Eközben kezdtek elszabadulni az indulatok is: Felipinho csúnyán buktatta Hadházit, amiért sárga lapot kapott. Néhány pillanattal később a túloldalon Spandler hárított hatalmasat spárgázva.

A görögök egyszerre játszatták négy braziljukat, de a veszprémi védőfal állta a sarat. Kisvártatva azonban Adamopulosz próbálkozása már utat talált Spandler kapujába (16. perc: 3–0).

A bakonyiak tovább rohamoztak, ami eredménnyel is párosult. Thiago szöglete után az egész tornán remeklő, eddig négy gólt szerző Lipl szépített (17. perc: 3–1). Kettővel a szünet előtt ismét Spandler védett bravúrral, több gól így már nem esett.

A szünet után Spandler a nyomás hatására hibát vétett, amely megbosszulta magát: Nené megszerezte a görögök negyedik találatát. A folytatásban aztán felgyorsultak az események: Horváth Benedek szépített egy remek egyéni akció végén, ám a középkezdés után Adamopulusz szinte rögvest betalált (26. perc: 5–2).

Bognár Martin is közel állt a gólszerzéshez, de távoli próbálkozása csak súrolta a kapufát. Egy perccel később ismét szinte a félpályáról lőtt: a kapusról pedig a hálóba pattant a labda (29. perc: 5–3).

Öttel a vége előtt egyre zárkózhatott volna a magyar bajnok, de Áronisz hatalmas bravúrt mutatott be. Néhány pillanattal később Lipl kapta meg második sárga lapját, így kiállította a bolgár játékvezető. Az emberelőnyt kihasználva Vitinho szerezte meg a házigazda hatodik találatát (37. perc: 6–3).

Az utolsó szó a kék-fehéreké volt: Horváth Benedek szépített a végjátékban, beállítva a 6–4-es végeredményt. Az AEK szerepelhet tehát a BL-főtáblán, az FCV búcsúzott az elitsorozattól.

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA

Sselejtező, H csoport (Athén), 3. forduló

AEK Athén (görög)–Vehir.hu Futsal Veszprém 6–4 (3–1)

Athén, 400 néző. Vezette: Kirilov (bolgár)

AEK: Áronisz – Ntatisz, Vitinho, Felipinho, Lima. Csere: Mihalicisz (kapus), Protonotáriosz, Tarnanidisz, Guszisz, Kokkinidisz, Adamopulosz, Triandafillosz, Anasztaszopulosz, Nené

Vezetőedző: Angelosz Emmanuilidisz

Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago, Hadházi, Bognár. Csere: Horváth Bendegúz (kapus), Juhász, Molnár, Horváth Benedek, Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus

Vezetőedző: Marko Perics

Gólszerzők: Felipinho (9., 10.), Adamopulosz (16., 26.), Nené (24.), Vitinho (37.), ill. Lipl (17.), Horváth Benedek (26., 40.), Bognár (29.)

Piros lap: Lipl (35.)

A magyar csapat korábbi eredményei

Kedden játszották

Veszprém–Bolton FC (angol) 7–0 (4–0)

Szerdán játszották

Veszprém–Sjarmtrollan Idrettslag (norvég) 5–2 (2–1)

A csoport végeredménye:

1. AEK Athén 9 pont

2. Veszprém 6 pont

3. Sjarmtrollan 1 pont (7–17)

4. Bolton FC 1 pont (4–20)

A csoport első helyezettje jutott tovább a főtáblára.