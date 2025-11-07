Nemzeti Sportrádió

A Nyíregyháza kilenc, az Újpest tíz gólt rúgva győzött a futsal NB I-ben

2025.11.07. 23:20
Fotó: ujpestfc.hu
Nyírbátor Újpest Nyíregyháza futsal Vehir.hu Futsal Veszprém Aramis SE DEAC Berettyóújfalu Újpest futsal futsal NB I Haladás VSE Aramis Magyar Futsal Akadémia PTE-PEAC
Valósággal potyogtak a gólok a futsal NB I 12. fordulójának pénteki mérkőzésein.

A zsinórban ötödik győzelmét arató Újpest 10 gólt rámolt be a Haladás kapujába, ebből Sipos Gergő és Kovács Benjámin is két-két gólt vállalt magára. A Nyíregyháza kilenc gólt rúgva gázolt át a PTE-PEAC együttesén, Hadnagy István mesternégyessel vette ki a részét a sikerből.

A Berettyóújfalu hét gólt szerezve nyert az Aramis vendégeként, a Veszprém odahaza verte meg az MFA-t, míg a Nyírbátor hatgólos döntetlent játszott a DEAC-cal.

FUTSAL
FÉRFI NB I, 12. FORDULÓ
Nyíregyháza–PTE-PEAC 9–0
Veszprém–MFA 4–2
Nyírbátor–DEAC 3–3
Aramis–Berettyóújfalu 3–7
Újpest–Haladás 10–1
Csütörtökön játszották
Kecskemét–H.O.P.E. Futsal 7–2

 

