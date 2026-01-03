A portugál támadó volt a hős, a Rangers nyerte a derbit

A Celtic és a Rangers is edzőt váltott az ősszel, a két glasgow-i sztárcsapat egyike sem tudott az élen szilveszterezni. Szombaton ellenben egymás ellen volt lehetőségük javítani.

Az Old Firmön az első félidő a Celtic kedve szerint alakult, a 20. percben meg is szerezte a vezetést: Jang Hjun Dzsun szép egyéni akció végén a jobbösszekötő helyéről a léc alá lőtt.

A Rangers az első játékrész ráadásában eljutott egy les miatt érvénytelenített gólig, szünet után viszont megfordította a mérkőzést: az 50. percben Nicolas Raskin az alapvonalról középre gurított, Youssef Chermitinek pedig két méterről nem volt nehéz dolga a kapuba lőnie.

Az 59. percben ismét a portugál csatár volt eredményes, akinek a balösszekötő helyéről leadott lövésébe csak belekapni tudott Kasper Schmeichel, de a labda így is a bal sarokban kötött ki. A 71. percben pedig Mickey Moore lövése kötött ki a jobb sarokban.

A Rangers újabb győzelmével pontszámban utolérte a Celticet, ráadásul sorozatban ötödik bajnokiján maradt veretlen az ősi riválissal szemben. A Celtic emellett 2010 októbere óta először bukott el otthon olyan bajnokit, amelyen vezetett a félidőben. Érdekesség, hogy akkor is a Rangers ellen, és akkor is 1–3 lett a vége.

2010 - Celtic have lost a home league match they were winning at half-time for the first time since October 2010, which was also a 3-1 defeat to Rangers. Crisis. #CELRAN pic.twitter.com/KHEk0sDZXR — OptaJoe (@OptaJoe) January 3, 2026

21. PREMIERSHIP, 21. FORDULÓ

Rangers–Celtic 1–3 (Jang Hjun Dzsun 20., ill. Chermiti 50., 59., M. Moore 71.)