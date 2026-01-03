Nemzeti Sportrádió

A portugál támadó volt a hős, a Rangers nyerte a derbit

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.03. 15:35
null
Youssef Chermiti (középen) kétszer is eredményes volt a Celtic ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
youssef chermiti Rangers Premiership Celtic
A Rangers 3–1-re győzte le a Celticet a skót labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának rangadóján.

A Celtic és a Rangers is edzőt váltott az ősszel, a két glasgow-i sztárcsapat egyike sem tudott az élen szilveszterezni. Szombaton ellenben egymás ellen volt lehetőségük javítani.

Az Old Firmön az első félidő a Celtic kedve szerint alakult, a 20. percben meg is szerezte a vezetést: Jang Hjun Dzsun szép egyéni akció végén a jobbösszekötő helyéről a léc alá lőtt.

A Rangers az első játékrész ráadásában eljutott egy les miatt érvénytelenített gólig, szünet után viszont megfordította a mérkőzést: az 50. percben Nicolas Raskin az alapvonalról középre gurított, Youssef Chermitinek pedig két méterről nem volt nehéz dolga a kapuba lőnie.

Az 59. percben ismét a portugál csatár volt eredményes, akinek a balösszekötő helyéről leadott lövésébe csak belekapni tudott Kasper Schmeichel, de a labda így is a bal sarokban kötött ki. A 71. percben pedig Mickey Moore lövése kötött ki a jobb sarokban.

A Rangers újabb győzelmével pontszámban utolérte a Celticet, ráadásul sorozatban ötödik bajnokiján maradt veretlen az ősi riválissal szemben. A Celtic emellett 2010 októbere óta először bukott el otthon olyan bajnokit, amelyen vezetett a félidőben. Érdekesség, hogy akkor is a Rangers ellen, és akkor is 1–3 lett a vége.

21. PREMIERSHIP, 21. FORDULÓ
Rangers–Celtic 1–3 (Jang Hjun Dzsun 20., ill. Chermiti 50., 59., M. Moore 71.)

Minden más foci
2025.12.19. 23:43

Kéz a kézben a mélyben – Moncz Attila publicisztikája

ALAPVONAL. Pluszforrás nem jött a legkönnyebbnek tűnő pénzcsapból, a BL-ből, de a jelek szerint az Európa-liga sem kecsegtet mannával.

 

youssef chermiti Rangers Premiership Celtic
Legfrissebb hírek

Kéz a kézben a mélyben – Moncz Attila publicisztikája

Minden más foci
2025.12.19. 23:43

Keresztes Krisztián szép lövéssel egyenlített a Celtic ellen – videó

Minden más foci
2025.12.17. 22:27

Keresztes Krisztián: Borítani akarjuk a papírformát a Celtic ellen

Légiósok
2025.12.17. 12:07

„A Rangers ismét megfizetett a védelem gyengeségeiért”– skót lapszemle

Európa-liga
2025.12.12. 07:32

A Celtic is kikapott, méghozzá a Romától; egy négyest rúgott a Fener az El-ben

Európa-liga
2025.12.11. 23:00

A Rangers ellen hátrányból felállva győzött, és továbbjutott a Ferencváros az El-alapszakaszban

Európa-liga
2025.12.11. 20:43

Korábbi MTK-játékos ollózós mozdulatával szerzett vezetést a Rangers, de fordított az FTC – videó

Európa-liga
2025.12.11. 19:29

Gróf a kapuban, Yusuf és Varga Barnabás kezd elöl a Rangers elleni El-mérkőzésen

Európa-liga
2025.12.11. 17:40
Ezek is érdekelhetik