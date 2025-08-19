Nemzeti Sportrádió

BL-playoff, 1. mérkőzés: Ferencváros–Qarabag

2025.08.19. 20:46
(fotó: Mediaworks/Mirkó István)
FTC Qarabag Bajnok Ligája Ferencváros
A Bajnokok ligája selejtezőjének 4. fordulójában (playoff) a Ferencváros az azeri Qarabag csapatát fogadja. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) 1–1 (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Joao Pinheiro (Bruno Jesus, Luciano Maia) – portugálok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki, Ötvös, O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispad: Radnóti, Gróf – N. Keita, Arzani, Pesics, Levi, Zachariassen, Botka, I. Cissé, Gruber, Cadu, Nagy B.
QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jakovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade. Vezetőedző: Gurban Gurbanov
A kispad: Magomedaliyev, Buntic – S. Mmaee, Kouakou, Addai, Bolt, Kascsuk, Gurbanli, Bayramov, A. Hüseynov, Jabrayilzade, B. Hüseynov
Gólszerző: Varga B. (29.), ill. Jankovics (50.)

 

A találkozó élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni!

 

 

 

