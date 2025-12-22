Ismét Dejan Sztankovics a Crvena zvezda vezetőedzője

A belgrádi klub hétfőn a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Dejan Sztankovics visszatért a csapat kispadjára, miután az eddigi vezetőedző, Vladan Milojevics vasárnap elköszönt az együttestől.

A 47 éves tréner először 2019 decemberében vette át a Crvena zvezda irányítását, amellyel három bajnoki címet és két Szerb Kupát nyert, illetve kétszer bejutott az Európa-ligába, ahol előbb a legjobb 32-ig, majd a nyolcaddöntőig jutott. 2022-ben a Sampdoria kispadjára ült le, majd 2023 szeptemberében érkezett a Ferencvároshoz, amellyel bajnok lett, illetve kupadöntős, mígnem a finálé másnapján bejelentette távozását, mivel a Szpartak Moszkva szerződtette.

Az első idényében negyedik helyig vezette az orosz csapatot, idén novemberben viszont közös megegyezéssel elváltak útjai a klubbal, miután a most zajló bajnokságban 15 mérkőzésből hetet megnyert, négyet elbukott a Szpartakkal, és csak a hatodik helyen állt, nyolcpontos hátrányban a listavezető FK Krasznodar mögött. Emellett az sem segítette a maradását, hogy többször piros lapot kapott, mert heves szóváltásba keveredett a játékvezetőkkel.

A Crvena zvezda 20 forduló után 45 pontot szerzett a szerb Szuperligában, így második a tabellán, lemaradása csupán egy pont az éllovas Partizan Beograd mögött.