BL-selejtező: így kezd az FTC a Ludogorec elleni visszavágón

D. S. B.D. S. B.
2025.08.12. 19:09
Fotó: MTI/Hegedűs Róbert
Bajnokok Ligája BL-selejtező FTC Bajnokok Ligája-selejtező Ludogorec
Gól nélküli döntetlenről folytatódik a Ferencvárosi TC és a bolgár Ludogorec párharca a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 3. fordulójában. A magyar csapatot irányító Robbie Keane nem változtatott csapatán az odavágóhoz képest, az FTC ugyanazzal a csapattal kezd, mint egy héttel ezelőtt. A Ludogorecet irányító Rui Mota már jobban belenyúlt a csapatába: a védelem tengelyében Dinis Almeidát Olivier Verdon váltotta, a középpályán Petar Sztanics és Pedro Naressi helyett Ivajlo Csocsev és Deroy Duarte szerepel, míg a középcsatár ezúttal Bernard Tekpetey helyett Eric Bile lesz.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 20.15 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Alejandro Hernández (Naranjo, Cerdan) – spanyolok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Tóth A., O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez, Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc, D. Duarte, Csocsev – Erick Marcus, Bile, Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota
Az első mérkőzésen: 0–0

 

A Ludogorec nem szeretne tizenegyespárbajt

KEZDÉS: 20.15. Sigér Dávid: A Ferencvárosban most érzem a lendületet.

Robbie Keane a BL-visszavágó előtt: A kapu előtt harapósabbnak kell lennünk!

„Nagy energiákat várok a futballistáimtól és a drukkerektől is. Rajtam vezetőedzőként pedig az múlik, hogy milyen lesz az előadás, hogy a lehető legjobb teljesítményt hozzam ki a futballistáimból.”

 

