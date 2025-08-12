BL-selejtező: így kezd az FTC a Ludogorec elleni visszavágón

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 20.15 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Alejandro Hernández (Naranjo, Cerdan) – spanyolok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Tóth A., O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez, Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc, D. Duarte, Csocsev – Erick Marcus, Bile, Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota
Az első mérkőzésen: 0–0