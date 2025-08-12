BL-selejtező: így kezd az FTC a Ludogorec elleni visszavágón

Gól nélküli döntetlenről folytatódik a Ferencvárosi TC és a bolgár Ludogorec párharca a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 3. fordulójában. A magyar csapatot irányító Robbie Keane nem változtatott csapatán az odavágóhoz képest, az FTC ugyanazzal a csapattal kezd, mint egy héttel ezelőtt. A Ludogorecet irányító Rui Mota már jobban belenyúlt a csapatába: a védelem tengelyében Dinis Almeidát Olivier Verdon váltotta, a középpályán Petar Sztanics és Pedro Naressi helyett Ivajlo Csocsev és Deroy Duarte szerepel, míg a középcsatár ezúttal Bernard Tekpetey helyett Eric Bile lesz.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) – élőben az NSO-n!

Budapest, Groupama Aréna, 20.15 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Alejandro Hernández (Naranjo, Cerdan) – spanyolok

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Tóth A., O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane

LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez, Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc, D. Duarte, Csocsev – Erick Marcus, Bile, Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota

Az első mérkőzésen: 0–0