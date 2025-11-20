Nemzeti Sportrádió

Az MLSZ szektorbezárással büntette a Ferencvárost

2025.11.20. 10:53
Fotó: Török Attila
Címkék
FTC NB I MLSZ Fegyelmi Bizottság
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága szektorbezárással büntette az NB I-ben szereplő Ferencvárost.

 

A testület szerdai állásfoglalása szerint a zöld-fehérek szurkolói megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak a Kazincbarcika vendégeként, ezért pénzbüntetéssel és egy mérkőzésre szóló felfüggesztett szektorbezárással sújtotta a fővárosi klub. Ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelte a korábban kiszabott, felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.

Az ETO-nak, a Diósgyőrnek, a Nyíregyházának és a Paksnak több mérkőzés összevont eljárása után pénzbüntetést kell fizetnie szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai miatt. 

Az NB II-ben hasonló okokból a Békéscsaba és a Kecskemét kapott pénzbírságot.

 

Ezek is érdekelhetik