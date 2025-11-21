Nemzeti Sportrádió

Három klasszis érkezését jelentette be az FTC női kézilabdacsapata – hivatalos

2025.11.21. 12:28
Fotó: Fradi.hu
Címkék
FTC Anna Kristensen Lysa Tchaptchet FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda NB I Elizabeth Omoregie
A női kézilabda NB I-ben szereplő Ferencváros pénteken délben hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Anna Kristensent, Elizabeth Omoregie-t és Lysa Tchaptchetet. A három játékos 2026 nyarától csatlakozik a zöld-fehér klubhoz.

A zöld-fehér klub pénteken délben hivatalos honlapján jelentette be, hogy 2026 nyarától a csapatot erősíti a 2024-es Európa-bajnokság MVP-jének megválasztott világbajnoki bronz- és Eb-ezüstérmes kapus, Anna Kristensen, az előző Bajnokok Ligája-kiírást 109 találattal a góllövőlista második helyén záró irányító, Elizabeth Omoregie és a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes beálló, Lysa Tchaptchet Defo.

A 25 éves Anna Kristensen a Team Esbjergtől érkezik a Ferencvárhoshoz, előtte a Viborg és a Skanderborg kapuját is őrizte. Hazájával, a dán válogatottal a legutóbbi négy világversenyen egyaránt dobogón állhatott, két-két vb-bronzzal és Eb-ezüsttel gazdagodott, miközben a 2024-es kontinensbajnokság legértékesebb játékosának is megválasztották.

A szlovén válogatott, 28 éves balátlövő, Elizabeth Omoregie 2018 óta szerepel a CSM Bucurestiben, ahol első idényét 63 góllal zárta a Bajnokok Ligájában, legutóbb pedig ezt is túlteljesítette, hiszen 109-szer talált be, ezzel a teljes idény góllövőlistáján a második helyen zárt a ferencvárosi klubhonlap tájékoztatása szerint.

Lysa Tchaptchet Defo 2024 óta szerepel az Odensében, előtte a Vipers Kristiansand és az Elche játékosa is volt. A mostanra csődöt jelentő norvég sztárcsapatban a három BL-idény alatt 14, 34, majd 37 góllal vette ki a részét a két aranyéremből és az egy ezüstéremből. A 23 éves beálló 2020 óta meghatározó játékosa a spanyol válogatottnak. 

 

