Három klasszis érkezését jelentette be az FTC női kézilabdacsapata – hivatalos

A zöld-fehér klub pénteken délben hivatalos honlapján jelentette be, hogy 2026 nyarától a csapatot erősíti a 2024-es Európa-bajnokság MVP-jének megválasztott világbajnoki bronz- és Eb-ezüstérmes kapus, Anna Kristensen, az előző Bajnokok Ligája-kiírást 109 találattal a góllövőlista második helyén záró irányító, Elizabeth Omoregie és a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes beálló, Lysa Tchaptchet Defo.

A 25 éves Anna Kristensen a Team Esbjergtől érkezik a Ferencvárhoshoz, előtte a Viborg és a Skanderborg kapuját is őrizte. Hazájával, a dán válogatottal a legutóbbi négy világversenyen egyaránt dobogón állhatott, két-két vb-bronzzal és Eb-ezüsttel gazdagodott, miközben a 2024-es kontinensbajnokság legértékesebb játékosának is megválasztották.

A szlovén válogatott, 28 éves balátlövő, Elizabeth Omoregie 2018 óta szerepel a CSM Bucurestiben, ahol első idényét 63 góllal zárta a Bajnokok Ligájában, legutóbb pedig ezt is túlteljesítette, hiszen 109-szer talált be, ezzel a teljes idény góllövőlistáján a második helyen zárt a ferencvárosi klubhonlap tájékoztatása szerint.

Lysa Tchaptchet Defo 2024 óta szerepel az Odensében, előtte a Vipers Kristiansand és az Elche játékosa is volt. A mostanra csődöt jelentő norvég sztárcsapatban a három BL-idény alatt 14, 34, majd 37 góllal vette ki a részét a két aranyéremből és az egy ezüstéremből. A 23 éves beálló 2020 óta meghatározó játékosa a spanyol válogatottnak.