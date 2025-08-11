Robbie Keane a BL-visszavágó előtt: A kapu előtt harapósabbnak kell lennünk!

A presztízs mellett eurómilliók forognak kockán. Amennyiben a Ferencváros kedden este túljut a bolgár bajnokon, úgy a Bajnokok Ligája playoff köréért 4,2 millió eurót üti a markát, míg ugyanez az Európa-ligában mindössze 230 ezer euró, azaz akár sorsdöntőnek is nevezhetjük a Ludogorec elleni csatát.

Esetleges Bajnokok Ligája főtáblára kerüléssel a magyar bajnok hosszú évekre (újra) megalapozhatná költségvetését, a millió eurókban mérhető bevételnek köszönhetően nemzetközi szinten még stabilabb együttessé válhatna, hiszen a bővülő anyagi lehetőségnek köszönhetően – hogy ferencvárosi nyelven szóljunk –, magasabb polcról választhatnának futballistákat.

A drukkerektől azt hallotta, hangos lesz a szurkolás

Csakhogy.

Amilyen jó eredménynek számít idegenben a 0–0, olyan veszélyes is egyben… A Ferencváros múlt szerdán Razgradban gól nélküli döntetlent játszott a papíron nagyjából azonos játékerőt képviselő Ludogorec otthonában, és miután a visszavágót a Groupama Arénában rendezik, kijelenthetjük, a nagyobb esélye a továbbjutásra immár a Fradinak van.

Hogy a párharc előtt a legtöbb szakértő által tippelt ötven-ötven százalékos arány mennyiben változott a razgradi döntetlennel, nehéz megítélni, különösen úgy, hogy a bolgár bajnokot még véletlenül sem szabad lebecsülni. A Ludogorec portugál vezetőedzője, Rui Mota nagy taktikus hírében áll, a razgradi összecsapást követően maga Robbie Keane is úgy gondolta, a bolgár együttes az első félidőben tudatosan engedte át a területet a Fradinak, hogy aztán a fordulást követően ritmust váltson, és benyomja saját kapuja elé a magyar bajnokot. A terv – félig-meddig – működött, a szünetet követően egyértelműen veszélyesebb volt a Ludogorec, de gólt nem sikerült szereznie, a visszavágó tehát gól nélküli állásról folytatódik.

Vajon min múlhat a továbbjutás?

„Az első mérkőzés tapasztalata alapján az ellenfél kapuja előtt harapósabbnak kell lennünk – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. – Ha így lesz, és ezt meg tudjuk valósítani, akkor jó eredményt érhetünk el. Ezúttal mi leszünk hazai pályán, és néhány szurkolótól azt hallottam, hogy nem akármilyen támogatásra számíthatunk tőlük, hangosak lesznek a lelátón. Nagy energiákat várok a futballistáimtól, és a drukkerektől is. Rajtam vezetőedzőként pedig az múlik, hogy milyen lesz az előadás, hogy a lehető legjobb teljesítményt hozzam ki a futballistáimból. De óvatosnak is kell lennünk, az első találkozó második félidejében láthattuk, hogy az ellenfél is mennyire jó csapat.”

A keret erőssége immár megfelel az elvárásoknak

Az elmúlt napok, hetek sűrű programja is szóba került, hiszen az idény kezdete óta heti két mérkőzést játszik a csapat. Elhangzott, vajon nem jutott-e az ír vezetőedző eszébe, hogy a hétvégi, Nyíregyháza elleni idegenbeli, 4–1-re megnyert bajnokit is elhalasszák?

„Engem senki nem kérdezett, hogy szeretném-e elhalasztani a hétvégi meccsünket, de igazából ezen már felesleges is gondolkodni. Hogy őszinte legyek, nem is igazán foglalkozom ezzel. Egy biztos, a következő fordulóban nem lépünk pályára. Én úgy vagyok vele, ha játszani kell, akkor játszunk. Ilyen egyszerű ez. Kétségtelen, hogy nem unatkozunk ezekben a napokban, a mostani selejtezőre is mindössze két napunk volt felkészülni, de ne keressünk kifogásokat, az ellenfélnek is sűrű a programja. Ez van. Örülök neki, hogy az elmúlt idénnyel ellentétben ezúttal már bő keret áll rendelkezésemre, amely lehetőséget ad a játékosok forgatására. A legutóbbi idényben ez a lehetőség nem volt meg számomra. A nyáron minőségi futballisták érkeztek hozzán, immár legalább húsz olyan labdarúgóm van, aki bármikor, bármilyen szinten bevethető.”

Az ír vezetőedző szerint a kölcsönjáték nem büntetés

A mérkőzés előtti sajtótalálkozón az elmúlt mérkőzéseken remek formában futballozó Gruber Zsombor is szóba került, aki a Kazincbarcika ellen 3–0-ra megnyert találkozón egy-, a nyíregyházi 4–1 alkalmával két gólt szerzett, és gólpasszokat is adott. Kérdésként elhangzott, vajon a fiatal támadó magának köszönheti-e jó formáját, vagy a magyar szabály is közrejátszott a kezdőcsapatba állításában?

„Ez kizrálólag nekem köszönhető! – nevetett Robbie Keane. – Ezt persze viccesen mondtam, bár nem is annyira… Vezetőedzőként meg kellett adnom neki a lehetőséget, láttam hogyan mozog az edzéseken. Természetesen a magyar szabály segített ebben a helyzetben, de látható, hogy az elmúlt idény jót tett számára. Az MTK-tól erősebben tért vissza hozzánk. Szoktam is mondani, ha valakit kölcsön adnak, nem büntetésként kell megélni, hanem lehetőségként. A legtöbb sztár is kölcsönbe ment fiatal korában, még David Beckham is, hogy minél többet pályán legyen. Egyszerűen ki kell lépni a konfortzónából. Sokszor ez rengeteget segít. A fiataloknak tapasztalatot kell szerezniük, csak így tudnak fejlőni. A kispadon nem lehet előrelépni.”

Ibrahim Cissé különös hétvégi tizenegyese is szóba került, amikor is a Ferencváros francia védője a Nyíregyháza otthonában saját tizenhatosán belül lehajolva kézzel állította meg a labdát. Robbie Keane szerint ez nem a régi szabály miatti beidegződés volt, a labdarúgásban egyszerűen nem lehet kézzel a labdához érni.

„Ez nem amerikai futball. Itt nem lehet kézzel labdához érni. Ibrahim Cissé hibázott, egyből tudta, hogy nem kellett volna kézzel oda nyúlnia, de ezen már túl vagyunk. A jó hír, hogy így is megnyertük a mérkőzést. Ha nem így lett volna, most aligha viccelődnék ezen.”

A Ludogorec elleni kedd esti visszavágón sok múlik a védekezésen, nem hogy ehhez hasonló, ennél kisebb egyéni hibák sem férnek bele. A bolgár bajnok van annyira jó és tapasztalt együttes, hogy a legkisebb megingást is góllal büntesse. Fontos lenne kapott gól nélkül lehozni a második találkozót is, és akkor elől elég lenne egyetlen találat is a továbbjutáshoz.

A továbbjutás pedig azt jelentené, a Ferencváros Bajnokok Ligája álmai tovább élnének, és a következő körben, a rájátszásban már a főtáblára kerülés lenne a tét.

Na és az eurómilliók.

– Jobb csapat a Ferencváros, mint a Ludogorec?

– Ezt azért nem jelenteném így ki. Maradjunk annyiban, a két csapat hasonló erőkkel bír. Az első mérkőzésen játékban talán jobbak voltunk a riválisunknál, de ettől még nem mondanám, hogy egyértelműen jobbak vagyunk. – Idegenben nem kapott gólt a csapat. A visszavágó is lehozható így?

Nekünk védőknek mindig fontos, ha kapott gól nélkül hozzuk le a mérkőzést. De igazából nem csak a védelem számára kulcskérdés ez, az egész csapatnak lényeges ez. Sokat gyakorolutnk az elmúlt napokban, a hátsó mozgásokat is átvettük, tudjuk miben kellett előre lépnünk az első találkozón látottak alapján, és ennek szellemében fogunk pályára lépni. Fotó: SZABÓ MIKLÓS – A védekezés Razgradban valóban jól működött, de a visszavágón miben kell jobbnak lenni, hogy meg legyen a továbbjutás?

– Az előző fordulóhoz képest valóban sikerült orvosolni a védekezésünkben előforduló problémákat, az örmény Noától több gólt is kaptunk. Ennek szerintem az volt az oka, hogy sok az új játékos a keretben, időre van szükségük, hogy beilleszkedjenek. Ez lehet a kulcs. De örömteli, hogy jó úton járunk ezen a téren is. – Mennyire más ez a mostani Ferencváros, mint a legutóbbi idényben látott?

– Még inkább igazi csapat vagyunk. Azt érzem, amit Robbie Keane mindig szajkóz számunkra, egymásért is küzdjünk, ne az egyéni érdekek legyenek előtérbe. Hinnünk kell neki, ha így teszünk, az visz bennünket igazán előre. MINIINTERJÚ: VÁLASZOL SZALAI Gábor, a Ferencváros védője

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

20.15: Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!