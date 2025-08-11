Robbie Keane a BL-visszavágó előtt: A kapu előtt harapósabbnak kell lennünk!

A presztízs mellett eurómilliók forognak kockán. Amennyiben a Ferencváros kedden este túljut a bolgár bajnokon, úgy a Bajnokok Ligája playoff köréért 4,2 millió eurót üti a markát, míg ugyanez az Európa-ligában mindössze 230 ezer euró, azaz akár sorsdöntőnek is nevezhetjük a Ludogorec elleni csatát.
Esetleges Bajnokok Ligája főtáblára kerüléssel a magyar bajnok hosszú évekre (újra) megalapozhatná költségvetését, a millió eurókban mérhető bevételnek köszönhetően nemzetközi szinten még stabilabb együttessé válhatna, hiszen a bővülő anyagi lehetőségnek köszönhetően – hogy ferencvárosi nyelven szóljunk –, magasabb polcról választhatnának futballistákat.
A drukkerektől azt hallotta, hangos lesz a szurkolás
Csakhogy.
Amilyen jó eredménynek számít idegenben a 0–0, olyan veszélyes is egyben… A Ferencváros múlt szerdán Razgradban gól nélküli döntetlent játszott a papíron nagyjából azonos játékerőt képviselő Ludogorec otthonában, és miután a visszavágót a Groupama Arénában rendezik, kijelenthetjük, a nagyobb esélye a továbbjutásra immár a Fradinak van.
Hogy a párharc előtt a legtöbb szakértő által tippelt ötven-ötven százalékos arány mennyiben változott a razgradi döntetlennel, nehéz megítélni, különösen úgy, hogy a bolgár bajnokot még véletlenül sem szabad lebecsülni. A Ludogorec portugál vezetőedzője, Rui Mota nagy taktikus hírében áll, a razgradi összecsapást követően maga Robbie Keane is úgy gondolta, a bolgár együttes az első félidőben tudatosan engedte át a területet a Fradinak, hogy aztán a fordulást követően ritmust váltson, és benyomja saját kapuja elé a magyar bajnokot. A terv – félig-meddig – működött, a szünetet követően egyértelműen veszélyesebb volt a Ludogorec, de gólt nem sikerült szereznie, a visszavágó tehát gól nélküli állásról folytatódik.
Vajon min múlhat a továbbjutás?
„Az első mérkőzés tapasztalata alapján az ellenfél kapuja előtt harapósabbnak kell lennünk – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. – Ha így lesz, és ezt meg tudjuk valósítani, akkor jó eredményt érhetünk el. Ezúttal mi leszünk hazai pályán, és néhány szurkolótól azt hallottam, hogy nem akármilyen támogatásra számíthatunk tőlük, hangosak lesznek a lelátón. Nagy energiákat várok a futballistáimtól, és a drukkerektől is. Rajtam vezetőedzőként pedig az múlik, hogy milyen lesz az előadás, hogy a lehető legjobb teljesítményt hozzam ki a futballistáimból. De óvatosnak is kell lennünk, az első találkozó második félidejében láthattuk, hogy az ellenfél is mennyire jó csapat.”
A keret erőssége immár megfelel az elvárásoknak
Az elmúlt napok, hetek sűrű programja is szóba került, hiszen az idény kezdete óta heti két mérkőzést játszik a csapat. Elhangzott, vajon nem jutott-e az ír vezetőedző eszébe, hogy a hétvégi, Nyíregyháza elleni idegenbeli, 4–1-re megnyert bajnokit is elhalasszák?
„Engem senki nem kérdezett, hogy szeretném-e elhalasztani a hétvégi meccsünket, de igazából ezen már felesleges is gondolkodni. Hogy őszinte legyek, nem is igazán foglalkozom ezzel. Egy biztos, a következő fordulóban nem lépünk pályára. Én úgy vagyok vele, ha játszani kell, akkor játszunk. Ilyen egyszerű ez. Kétségtelen, hogy nem unatkozunk ezekben a napokban, a mostani selejtezőre is mindössze két napunk volt felkészülni, de ne keressünk kifogásokat, az ellenfélnek is sűrű a programja. Ez van. Örülök neki, hogy az elmúlt idénnyel ellentétben ezúttal már bő keret áll rendelkezésemre, amely lehetőséget ad a játékosok forgatására. A legutóbbi idényben ez a lehetőség nem volt meg számomra. A nyáron minőségi futballisták érkeztek hozzán, immár legalább húsz olyan labdarúgóm van, aki bármikor, bármilyen szinten bevethető.”
Az ír vezetőedző szerint a kölcsönjáték nem büntetés
A mérkőzés előtti sajtótalálkozón az elmúlt mérkőzéseken remek formában futballozó Gruber Zsombor is szóba került, aki a Kazincbarcika ellen 3–0-ra megnyert találkozón egy-, a nyíregyházi 4–1 alkalmával két gólt szerzett, és gólpasszokat is adott. Kérdésként elhangzott, vajon a fiatal támadó magának köszönheti-e jó formáját, vagy a magyar szabály is közrejátszott a kezdőcsapatba állításában?
„Ez kizrálólag nekem köszönhető! – nevetett Robbie Keane. – Ezt persze viccesen mondtam, bár nem is annyira… Vezetőedzőként meg kellett adnom neki a lehetőséget, láttam hogyan mozog az edzéseken. Természetesen a magyar szabály segített ebben a helyzetben, de látható, hogy az elmúlt idény jót tett számára. Az MTK-tól erősebben tért vissza hozzánk. Szoktam is mondani, ha valakit kölcsön adnak, nem büntetésként kell megélni, hanem lehetőségként. A legtöbb sztár is kölcsönbe ment fiatal korában, még David Beckham is, hogy minél többet pályán legyen. Egyszerűen ki kell lépni a konfortzónából. Sokszor ez rengeteget segít. A fiataloknak tapasztalatot kell szerezniük, csak így tudnak fejlőni. A kispadon nem lehet előrelépni.”
Ibrahim Cissé különös hétvégi tizenegyese is szóba került, amikor is a Ferencváros francia védője a Nyíregyháza otthonában saját tizenhatosán belül lehajolva kézzel állította meg a labdát. Robbie Keane szerint ez nem a régi szabály miatti beidegződés volt, a labdarúgásban egyszerűen nem lehet kézzel a labdához érni.
„Ez nem amerikai futball. Itt nem lehet kézzel labdához érni. Ibrahim Cissé hibázott, egyből tudta, hogy nem kellett volna kézzel oda nyúlnia, de ezen már túl vagyunk. A jó hír, hogy így is megnyertük a mérkőzést. Ha nem így lett volna, most aligha viccelődnék ezen.”
A Ludogorec elleni kedd esti visszavágón sok múlik a védekezésen, nem hogy ehhez hasonló, ennél kisebb egyéni hibák sem férnek bele. A bolgár bajnok van annyira jó és tapasztalt együttes, hogy a legkisebb megingást is góllal büntesse. Fontos lenne kapott gól nélkül lehozni a második találkozót is, és akkor elől elég lenne egyetlen találat is a továbbjutáshoz.
A továbbjutás pedig azt jelentené, a Ferencváros Bajnokok Ligája álmai tovább élnének, és a következő körben, a rájátszásban már a főtáblára kerülés lenne a tét.
Na és az eurómilliók.
– Jobb csapat a Ferencváros, mint a Ludogorec?
– Idegenben nem kapott gólt a csapat. A visszavágó is lehozható így?
– A védekezés Razgradban valóban jól működött, de a visszavágón miben kell jobbnak lenni, hogy meg legyen a továbbjutás?
– Mennyire más ez a mostani Ferencváros, mint a legutóbbi idényben látott?
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
20.15: Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!