Kovács Dániel: Kemény védekezés és jó helyzetkihasználás kell

Hogy milyen győzni az Üllői úton – nos, ezt az érzést ismeri Kovács Dániel. A Nyíregyháza kapusa még székesfehérváriként nyert kupamérkőzésen 2–1-re a Ferencváros otthonában a 2020–2021-es kiírás nyolcaddöntőjében, most a Szpari játékosaként lép pályára az FTC pályáján.

„Tisztán emlékszem a mérkőzésre, nagy sikert értünk el a Groupama Arénában – mondta lapunknak a 31 esztendős kapus. – Még Szerhij Rebrov irányította a Ferencvárost, talán erősebb volt az a csapat, mint a mostani. Küzdelmes meccs volt sok párharccal tarkítva, igazi csapatként funkcionáltunk, nagyszerűen védekeztünk, s jól sáfárkodtunk a helyzeteinkkel. Ugyanerre van szükségünk most is, ha bravúrt akarunk elérni, azaz szervezetten, keményen kell védekeznünk, s könyörtelenül ki kell használnunk az adódó lehetőségeket. Természetesen a Ferencváros a mérkőzés esélye, de a futballban bármi megtörténhet, emlékezhetünk, nem olyan régen a Zalaegerszeg meglepetést okozott a Groupama Arénában.”

A Nyíregyháza az előző kilenc bajnokijából csupán egyet nyert meg, a válogatott szünetet a kieső helyen töltötte. Október végén Szabó Istvánt Bódog Tamás váltotta a kispadon, így az előző két hét jó lehetőség volt az új edző elképzeléseinek elsajátítására.

„Mivel edzőváltás után vagyunk, igyekeztünk a lehető legjobban elsajátítani Bódog Tamás elképzeléseit. Egyre jobban összecsiszolódunk, jó úton járunk. Kemény, dupla edzések voltak a válogatott szünetben, az új szakmai stáb szeretné, ha még magasabb szintre kerülnénk fizikailag. Játszottunk a Karcaggal egy felkészülési mérkőzést, négy-egyre győztünk. Sajnos betegség miatt nem játszhattam, de azt hallottam, jó volt a játékunk, tudtuk gyakorolni a különböző elemeket.”

Kovács Dániel meggyógyult, a héten már teljes értékű edzésmunkát végzett, így minden bizonnyal ő védi a Nyíregyháza Spartacus kapuját a Groupama Arénában. Amennyiben így lesz, tizedszer lép pályára a Ferencváros ellen.

„Egy kapus pontosan tudja, hogy a Fradi ellen az átlagosnál több dolga lesz, de hozzáteszem, az utóbbi időben már a Paks elleni meccseken is ugyanezt várom. Azonban ugyanúgy készülök, mint bármelyik másik meccsre, hiszen nem számít, hogy ki az ellenfél, akár egy megyei első osztályú csapat játékosa is megrúghatja úgy a labdát egy kupameccsen, hogy az problémát okozzon. Egyébként szeretek a Groupama Arénában játszani, szeretem, amikor jó a hangulat, sok szurkoló van kint a stadionban. Görögországban jó néhányszor védtem harminc-negyvenezer néző előtt, s imádtam a légkört, engem feldob.”

A Ferencvárosban rengeteg remek képességű támadó szerepel, de vajon ki lehet a legveszélyesebb a vendégek kapujára.

„Varga Barnabás fejjátéka világklasszis, mindenképpen figyelnünk kell, ráadásul megmutatta, hogy jobbal és ballal is kiválóan lő. Egyértelműen rá kell a leginkább készülnünk, de ez nem téveszthet meg minket, a többieken is rajta lesz a szemünk.”

A Szpari a vártnál rosszabbul szerepel, azonban még rengeteg mérkőzés van hátra, így van idő javítani, előrelépni. Azonban a sorsolása nem könnyű, a Ferencváros elleni meccs után a Debrecent fogadja, majd Diósgyőrbe utazik.

„Sok van még hátra, nem szeretnék latolgatni. Minden pontért foggal-körömmel meg kell küzdenünk, ugyanis nem tudhatjuk, hogy a végén hogyan alakulnak a dolgok. Jelenleg felesleges pánikot kelteni, a saját dolgunkra kell figyelni és a lehető legtöbb pontot gyűjteni.”

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1

November 22., szombat

14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

November 23., vasárnap

16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 13 6 6 1 31–20 +11 24 2. Ferencvárosi TC 12 6 4 2 27–13 +14 22 3. Debreceni VSC 13 6 4 3 20–18 +2 22 4. MTK Budapest 13 6 2 5 28–22 +6 20 5. Kisvárda 12 6 2 4 15–20 –5 20 6. ETO FC 13 5 5 3 24–15 +9 20 7. Puskás Akadémia 13 5 4 4 18–18 0 19 8. Zalaegerszegi TE 14 4 4 6 22–22 0 16 9. Újpest FC 13 3 4 6 18–22 –4 13 10. Diósgyőri VTK 13 2 5 6 16–26 –10 11 11. Nyíregyháza 13 2 5 6 15–25 –10 11 12. Kazincbarcika 12 3 1 8 12–25 –13 10

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.