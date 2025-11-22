Kovács Dániel: Kemény védekezés és jó helyzetkihasználás kell
Hogy milyen győzni az Üllői úton – nos, ezt az érzést ismeri Kovács Dániel. A Nyíregyháza kapusa még székesfehérváriként nyert kupamérkőzésen 2–1-re a Ferencváros otthonában a 2020–2021-es kiírás nyolcaddöntőjében, most a Szpari játékosaként lép pályára az FTC pályáján.
„Tisztán emlékszem a mérkőzésre, nagy sikert értünk el a Groupama Arénában – mondta lapunknak a 31 esztendős kapus. – Még Szerhij Rebrov irányította a Ferencvárost, talán erősebb volt az a csapat, mint a mostani. Küzdelmes meccs volt sok párharccal tarkítva, igazi csapatként funkcionáltunk, nagyszerűen védekeztünk, s jól sáfárkodtunk a helyzeteinkkel. Ugyanerre van szükségünk most is, ha bravúrt akarunk elérni, azaz szervezetten, keményen kell védekeznünk, s könyörtelenül ki kell használnunk az adódó lehetőségeket. Természetesen a Ferencváros a mérkőzés esélye, de a futballban bármi megtörténhet, emlékezhetünk, nem olyan régen a Zalaegerszeg meglepetést okozott a Groupama Arénában.”
A Nyíregyháza az előző kilenc bajnokijából csupán egyet nyert meg, a válogatott szünetet a kieső helyen töltötte. Október végén Szabó Istvánt Bódog Tamás váltotta a kispadon, így az előző két hét jó lehetőség volt az új edző elképzeléseinek elsajátítására.
„Mivel edzőváltás után vagyunk, igyekeztünk a lehető legjobban elsajátítani Bódog Tamás elképzeléseit. Egyre jobban összecsiszolódunk, jó úton járunk. Kemény, dupla edzések voltak a válogatott szünetben, az új szakmai stáb szeretné, ha még magasabb szintre kerülnénk fizikailag. Játszottunk a Karcaggal egy felkészülési mérkőzést, négy-egyre győztünk. Sajnos betegség miatt nem játszhattam, de azt hallottam, jó volt a játékunk, tudtuk gyakorolni a különböző elemeket.”
Kovács Dániel meggyógyult, a héten már teljes értékű edzésmunkát végzett, így minden bizonnyal ő védi a Nyíregyháza Spartacus kapuját a Groupama Arénában. Amennyiben így lesz, tizedszer lép pályára a Ferencváros ellen.
„Egy kapus pontosan tudja, hogy a Fradi ellen az átlagosnál több dolga lesz, de hozzáteszem, az utóbbi időben már a Paks elleni meccseken is ugyanezt várom. Azonban ugyanúgy készülök, mint bármelyik másik meccsre, hiszen nem számít, hogy ki az ellenfél, akár egy megyei első osztályú csapat játékosa is megrúghatja úgy a labdát egy kupameccsen, hogy az problémát okozzon. Egyébként szeretek a Groupama Arénában játszani, szeretem, amikor jó a hangulat, sok szurkoló van kint a stadionban. Görögországban jó néhányszor védtem harminc-negyvenezer néző előtt, s imádtam a légkört, engem feldob.”
A Ferencvárosban rengeteg remek képességű támadó szerepel, de vajon ki lehet a legveszélyesebb a vendégek kapujára.
„Varga Barnabás fejjátéka világklasszis, mindenképpen figyelnünk kell, ráadásul megmutatta, hogy jobbal és ballal is kiválóan lő. Egyértelműen rá kell a leginkább készülnünk, de ez nem téveszthet meg minket, a többieken is rajta lesz a szemünk.”
A Szpari a vártnál rosszabbul szerepel, azonban még rengeteg mérkőzés van hátra, így van idő javítani, előrelépni. Azonban a sorsolása nem könnyű, a Ferencváros elleni meccs után a Debrecent fogadja, majd Diósgyőrbe utazik.
„Sok van még hátra, nem szeretnék latolgatni. Minden pontért foggal-körömmel meg kell küzdenünk, ugyanis nem tudhatjuk, hogy a végén hogyan alakulnak a dolgok. Jelenleg felesleges pánikot kelteni, a saját dolgunkra kell figyelni és a lehető legtöbb pontot gyűjteni.”
LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
November 22., szombat
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
November 23., vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Ferencvárosi TC
12
6
4
2
27–13
+14
22
|3. Debreceni VSC
13
6
4
3
20–18
+2
22
|4. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|5. Kisvárda
12
6
2
4
15–20
–5
20
|6. ETO FC
13
5
5
3
24–15
+9
20
|7. Puskás Akadémia
13
5
4
4
18–18
0
19
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Nyíregyháza
13
2
5
6
15–25
–10
11
|12. Kazincbarcika
12
3
1
8
12–25
–13
10
Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.