Kovács Dániel: Kemény védekezés és jó helyzetkihasználás kell

J. Á.J. Á.
2025.11.22. 12:32
Kovács Dániel a héten már teljes értékű edzésmunkát végzett, így jó eséllyel ő védi a Nyíregyháza kapuját a Ferencváros otthonában (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
FTC NB I Kovács Dániel Nyíregyháza Spartacus
Székesfehérvári játékosként már volt győztes csapat tagja az Üllői úton Kovács Dániel, most a kieső helyen lévő Nyíregyházával érne el bravúrt a Ferencváros otthonában.

Hogy milyen győzni az Üllői úton – nos, ezt az érzést ismeri Kovács Dániel. A Nyíregyháza kapusa még székesfehérváriként nyert kupamérkőzésen 2–1-re a Ferencváros otthonában a 2020–2021-es kiírás nyolcaddöntőjében, most a Szpari játékosaként lép pályára az FTC pályáján.

„Tisztán emlékszem a mérkőzésre, nagy sikert értünk el a Groupama Arénában – mondta lapunknak a 31 esztendős kapus. – Még Szerhij Rebrov irányította a Ferencvárost, talán erősebb volt az a csapat, mint a mostani. Küzdelmes meccs volt sok párharccal tarkítva, igazi csapatként funkcionáltunk, nagyszerűen védekeztünk, s jól sáfárkodtunk a helyzeteinkkel. Ugyanerre van szükségünk most is, ha bravúrt akarunk elérni, azaz szervezetten, keményen kell védekeznünk, s könyörtelenül ki kell használnunk az adódó lehetőségeket. Természetesen a Ferencváros a mérkőzés esélye, de a futballban bármi megtörténhet, emlékezhetünk, nem olyan régen a Zalaegerszeg meglepetést okozott a Groupama Arénában.”

A Nyíregyháza az előző kilenc bajnokijából csupán egyet nyert meg, a válogatott szünetet a kieső helyen töltötte. Október végén Szabó Istvánt Bódog Tamás váltotta a kispadon, így az előző két hét jó lehetőség volt az új edző elképzeléseinek elsajátítására.

„Mivel edzőváltás után vagyunk, igyekeztünk a lehető legjobban elsajátítani Bódog Tamás elképzeléseit. Egyre jobban összecsiszolódunk, jó úton járunk. Kemény, dupla edzések voltak a válogatott szünetben, az új szakmai stáb szeretné, ha még magasabb szintre kerülnénk fizikailag. Játszottunk a Karcaggal egy felkészülési mérkőzést, négy-egyre győztünk. Sajnos betegség miatt nem játszhattam, de azt hallottam, jó volt a játékunk, tudtuk gyakorolni a különböző elemeket.”

Kovács Dániel meggyógyult, a héten már teljes értékű edzésmunkát végzett, így minden bizonnyal ő védi a Nyíregyháza Spartacus kapuját a Groupama Arénában. Amennyiben így lesz, tizedszer lép pályára a Ferencváros ellen.

„Egy kapus pontosan tudja, hogy a Fradi ellen az átlagosnál több dolga lesz, de hozzáteszem, az utóbbi időben már a Paks elleni meccseken is ugyanezt várom. Azonban ugyanúgy készülök, mint bármelyik másik meccsre, hiszen nem számít, hogy ki az ellenfél, akár egy megyei első osztályú csapat játékosa is megrúghatja úgy a labdát egy kupameccsen, hogy az problémát okozzon. Egyébként szeretek a Groupama Arénában játszani, szeretem, amikor jó a hangulat, sok szurkoló van kint a stadionban. Görögországban jó néhányszor védtem harminc-negyvenezer néző előtt, s imádtam a légkört, engem feldob.”

A Ferencvárosban rengeteg remek képességű támadó szerepel, de vajon ki lehet a legveszélyesebb a vendégek kapujára.

„Varga Barnabás fejjátéka világklasszis, mindenképpen figyelnünk kell, ráadásul megmutatta, hogy jobbal és ballal is kiválóan lő. Egyértelműen rá kell a leginkább készülnünk, de ez nem téveszthet meg minket, a többieken is rajta lesz a szemünk.”

A Szpari a vártnál rosszabbul szerepel, azonban még rengeteg mérkőzés van hátra, így van idő javítani, előrelépni. Azonban a sorsolása nem könnyű, a Ferencváros elleni meccs után a Debrecent fogadja, majd Diósgyőrbe utazik.

„Sok van még hátra, nem szeretnék latolgatni. Minden pontért foggal-körömmel meg kell küzdenünk, ugyanis nem tudhatjuk, hogy a végén hogyan alakulnak a dolgok. Jelenleg felesleges pánikot kelteni, a saját dolgunkra kell figyelni és a lehető legtöbb pontot gyűjteni.”

LABDARÚGÓ NB I 
14. FORDULÓ
ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
November 22., szombat
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
November 23., vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

   
A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

  2. Ferencvárosi TC

12

6

4

2

27–13

+14

22

  3. Debreceni VSC

13

6

4

3

20–18

+2

22

  4. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

  5. Kisvárda

12

6

2

4

15–20

–5

20

  6. ETO FC 

13

5

5

3

24–15

+9

20

  7. Puskás Akadémia

13

5

4

4

18–18

0

19

  8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

  9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

11. Nyíregyháza 

13

2

5

6

15–25

–10

11

12. Kazincbarcika

12

3

1

8

12–25

–13

10

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.

 

 

