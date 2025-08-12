A Ludogorec nem szeretne tizenegyespárbajt

„Az első meccs után mindkét csapatnak előny, hogy elemezheti a látottakat, mi ment jól vagy rosszul, és hogyan árthat a másiknak – kezdte a portugál szakember. – Készen állunk, hogy a meccstervünket megvalósítsuk. A múlt héten nem úgy akartunk játszani az első félidőben, ahogyan sikerült, de megértettük, mi történt. Normális, ha hibát követsz el, viszont utána az a dolgod, hogy kijavítsd! Arra számítunk, hogy továbbjutunk, de mindenre készen állunk, akár a tizenegyesekre is, bár igyekszünk előbb lezárni a párharcot, mert a tizenegyespárbajnál sokkal kevésbé a mi kezünkben van a sorsunk. Csak a győzelmen jár az eszünk, de jó csapattal játszunk, jó hangulatban, amely inkább pozitív, mint negatív hatással van a játékosokra.”

Filip Kaloc, a Ludogorec cseh középpályása szerint nem változtak az esélyek a bulgáriai 0–0 után.

„Továbbra is ötven százalék az esély mindkét csapat továbbjutására. Az első meccsen volt néhány helyzete a Ferencvárosnak az első félidőben, de hiszek magunkban. Megtörténhet, hogy hosszabbítás vagy tizenegyesek lesznek, de igyekszünk a rendes játékidőben nyerni. Remek hangulat lesz, szép stadionja van az ellenfélnek, és nagy szurkolótábora. Nem érzem, hogy az elvárás, miszerint a Bajnokok Ligájában szerepelhetünk, nyomást jelentene. Minden játékos célja, hogy a legjobb csapatok ellen lépjen pályára.”