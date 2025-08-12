A Ludogorec nem szeretne tizenegyespárbajt

„Az első meccs után mindkét csapatnak előny, hogy elemezheti a látottakat, mi ment jól vagy rosszul, és hogyan árthat a másiknak – kezdte a portugál szakember. – Készen állunk, hogy a meccstervünket megvalósítsuk. A múlt héten nem úgy akartunk játszani az első félidőben, ahogyan sikerült, de megértettük, mi történt. Normális, ha hibát követsz el, viszont utána az a dolgod, hogy kijavítsd! Arra számítunk, hogy továbbjutunk, de mindenre készen állunk, akár a tizenegyesekre is, bár igyekszünk előbb lezárni a párharcot, mert a tizenegyespárbajnál sokkal kevésbé a mi kezünkben van a sorsunk. Csak a győzelmen jár az eszünk, de jó csapattal játszunk, jó hangulatban, amely inkább pozitív, mint negatív hatással van a játékosokra.”
Filip Kaloc, a Ludogorec cseh középpályása szerint nem változtak az esélyek a bulgáriai 0–0 után.
„Továbbra is ötven százalék az esély mindkét csapat továbbjutására. Az első meccsen volt néhány helyzete a Ferencvárosnak az első félidőben, de hiszek magunkban. Megtörténhet, hogy hosszabbítás vagy tizenegyesek lesznek, de igyekszünk a rendes játékidőben nyerni. Remek hangulat lesz, szép stadionja van az ellenfélnek, és nagy szurkolótábora. Nem érzem, hogy az elvárás, miszerint a Bajnokok Ligájában szerepelhetünk, nyomást jelentene. Minden játékos célja, hogy a legjobb csapatok ellen lépjen pályára.”
|A Ferencvárosban most érzem a lendületet. A hétvégi bajnokin is nagyon biztatóan mozgott a csapat, tetszett a támadójáték. Igazából a Ludogorec elleni odavágón is az FTC-t éreztem a meggyőzőbben játszó együttesnek, de a szerencse nem segítette a srácokat. Most viszont a visszavágót hazai pályán, a telt házas Groupama Arénában rendezik, s a fantasztikus szurkolók buzdítása olyan erőt ad, akkora plusz lesz, ami hozzásegíti a fiúkat a győzelemhez – meglepne, ha nem jutna tovább a Ferencváros. Sőt, az elmúlt évek után valahogy az idén érzem úgy, hogy meglehet a Bajnokok Ligája-főtábla. Mintha most összeállt volna minden, talán a sorsolás sem olyan vészesen nehéz, bár természetesen nem is könnyű, de abszolút megugorható feladatnak tűnik. Egy biztos, én nagyon-nagyon szurkolok a csapatnak!
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
20.15: Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!