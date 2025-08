A visszavágóra maradt a döntés a Ferencváros és a Ludogorec párharcában

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 0–0

Razgrad, Ludogorec Aréna, 9500 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Anders Olav Dale) – norvégok

LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez (J. Andersson, 75.), Kurtulus, D. Almeida, Nedjalkov – Kaloc (D. Duarte, 64.), P. Sztanics (Csocsev, 64.), Pedro Naressi – Erick Marcus (Bile, 83.), Tekpetey (Chouiar, a szünetben), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota

FTC: Dibusz – Reamaekers, Szalai G., Gartenmann – Makreckis (Cadu, 85.), Ötvös, Tóth A., O'Dowda – Kanikovszki (J. Levi, 80.), Varga B. (Maiga, 72.), Joseph (Gruber, 85.). Vezetőedző: Robbie Keane

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A razgradi szurkolók közül valaki skótdudát ragadott, és azt fújta hosszú perceken át. Pedig az első félidőben nem sok oka volt a hazai drukkereknek az örömre, a Ferencváros uralta a mérkőzést, amely előtt Robbie Keane vezetőedző nem véletlenül mondta, hogy a bolgárok méregfogát úgy lehet a leghatékonyabban kihúzni, ha nem hagyják őket kibontakozni.

Nos, a Fradi tudatosan, már saját térfelén letámadta – a labdavesztések után visszatámadta – ellenfelét, amely szemlátomást nem tudott mit kezdeni ezzel a stílussal. Alig volt a labda a hazaiaknál, akik ehhez különösebben nem lehetnek hozzászokva, hiszen Bulgáriában egyértelműen egyeduralkodók, sorozatban tizennégyszer lettek bajnokok. A Ferencváros a szünetre vonulva leginkább azt bánhatta, hogy ebből a fölényből nem sikerült valódi előnyt kovácsolnia, Lenny Joseph egymaga szerezhetett volna két-három gólt, az előrehúzódó Cebrail Makreckis is nagy lehetőséget rontott el, az igazsághoz azonban hozzátartozik, a szünet előtti pillanatokban a Ludogorec kis híján vezetést szerzett a semmiből. A brazil Erick Marcus a kezdőkör közeléből ívelt a tizenhatosnál álló Dibusz Dénes kapujára, a lécről visszavágódó labda a kapus kezéről pottyant az alapvonalon túlra. Ez az egyetlen helyzete volt a bolgároknak, nagy kár lett volna, ha ebből gólt szereznek, véleményünk szerint érdemtelenül tették volna.

Robbie Keane a támadósort frissítette fel leginkább erre az összecsapásra, a kezdőcsapatba nevezte a Jonathan Levi helyére bekerülő Gabi Kanikovszkit, a sérüléssel bajlódó Alekszandar Pesics helyén pedig a remek formában lévő Varga Barnabás kezdett. Sokszor tényleg a tűzzel játszott az első félidőben a Ludogorec, melyet olykor saját közönsége is kifütyült, nem ahhoz vannak szokva, hogy a rivális ennyire sakkban tartja őket… Nagy kár volt Lenny Joseph érvénytelenített góljáért, a játékosok már meg is ünnepelték a találatot, csak azt követően derült ki, hogy kétes a szituáció, és a videóbíró segítségével visszavonta a játékvezető. Lelkileg ez mindig nehéz helyzet, hiszen a futballisták néhány másodperc erejéig azt gondolhatják, megszerezték a vezetést, majd kiderül, mégsem… De a ferencvárosiakat ez sem zökkentette ki a ritmusból, azt követően is akadt még helyzet. A védekezést a szünetig megoldotta a csapat, ezúttal a helyzetkihasználás akadozott.

A Ludogorec a szünetet követően ritmust váltott. A hazaiak két és fél perc alatt több zavart okoztak a magyar bajnok védelmében, mint azt megelőzően összesen. Szép cselekkel, lendületes meglódulásokkal törtek kapura, Szalai Gáboréknak többször is az utolsó pillanatban kellett szerelniük. Azt nem lehetett mondani, hogy a Ludogorec egyértelműen a Fradi fölé nőtt volna, de a második félidőben nem volt akkora különbség a két fél között. A Ferencvárosnak leginkább a jobb oldali védekezése volt foghíjas, Stefan Gartenmannt többször is átjátszották, a mérkőzés ezen periódusában több lehetősége volt a bolgár bajnoknak. A hajrára fordulva kezdett eldurvulni a meccs, több játékos is sárga lapot kapott, a Fradi ekkor pedig már leginkább ellentámadásokból próbált helyzeteket kialakítani. A magyar bajnok szerencséje a fordulást követően az volt, hogy a bolgárok sem igen találták el a kaput, akcióik végén rendre pontatlanul céloztak, több lövésük is méterekkel Dibusz kapuja fölé szállt. A Fradinak viszont csupán centimétereken múlott a vezetés megszerzése, két nagy lehetősége is volt.

A döntetlennel a Ferencváros egy lépéssel közelebb került a Bajnokok Ligája rájátszásához, a Razgradban elért 0–0 ugyanis remek alap a jövő keddi, 20.15 órakor kezdődő visszavágóra, amelyet a Groupama Arénában rendeznek. A párharc továbbjutója a BL rájátszásába kerül, ahol minden valószínűség szerint az azeri Qarabag várna rá, amely idegenben győzte le 1–0-ra az északmacedón Shkëndiját.

