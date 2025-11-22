Nemzeti Sportrádió

Márton Grétával, Klujber Katrinnal és Simon Petrával is hosszabbított az FTC

2025.11.22. 13:31
Fotó: fradi.hu
A FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata szerződést hosszabbított három meghatározó játékosával: Márton Grétával, Klujber Katrinnal és Simon Petrával – közölte a klub a hivatalos honlapján.

A zöld-fehér együttes pénteken három új igazolást jelentett be, most pedig közönségkedvenceinek megtartásáról gondoskodott.

Paál László sportigazgató a bejelentés során a klub honlapjának kiemelte, a cél, hogy a legjobb magyar kézilabdázók a Ferencvárosban játsszanak. Hozzátette: a jövő évi keretben is nyolc hazai játékossal számolnak, köztük saját nevelésűekkel is.

Márton Gréta gyermekként a Ferencvárosban fogott először kézilabdát, majd itt lett élvonalbeli és válogatott játékos. Tíz éve tagja a felnőttcsapatnak, amelyben két bajnoki aranyat, négy Magyar Kupa-sikert és BL-ezüstöt szerzett.

A korábban Dunaújvárosban játszó Klujber Katrin 2018 óta erősíti az FTC-t, és mára a klub egyik legeredményesebb játékosává vált. Nemrég átlépte az 1500 gólos határt, nemzetközi téren pedig már csak Szucsánszki Zita előzi meg az örökrangsorban. Két bajnoki és négy Magyar Kupa-győzelem, valamint egy BL-ezüst mellett kétszer választották az év magyar kézilabdázójának, és gólkirály lett a legutóbbi bajnoki idényben, illetve a 2024-es Európa-bajnokságon is.

Simon Petra a 2022-es Magyar Kupa-döntőn robbant be a köztudatba, majd egy MTK-nál töltött kölcsönév után 2023-tól lett az FTC keretének teljes értékű tagja. A legutóbbi szezonban történelmi duplázás részese volt, idén pedig a Magyar Kupa negyedik egymást követő megnyerésénél segítette csapatát. A válogatottal bronzérmes lett a 2024-es Európa-bajnokságon, ahol a torna legjobb fiatal játékosának választották.

 

