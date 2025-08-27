A Kajrat Almati továbbjutásával megdőlhet a Bajnokok Ligája-rekord

Vélhetően az európai elitklubok többségénél nem örülnek a Kajrat Almati továbbjutásának, ugyanis a kazah csapat otthona nagyon távol esik, elsősorban Európa nyugati részétől.

A Celtic, amelyet a Kajrat legutóbb kiejtett, több mint 5500 kilométert utazott, és búcsúzott a BL küzdelmeitől. Az majd a csütörtöki sorsoláson derül ki, hogy megdől-e a Bajnokok Ligája-rekord, hiszen ha a Kajrat összecsap a Sportinggal, akkor valamelyik csapatnak 6908 kilométert kell utaznia.

A jelenlegi csúcsot a Benfica és az Asztana párharca tartja, ahol a csapatoknak 6164 kilométert kellett utazniuk, persze irányonként.

Földrajzilag Kazahsztán elsősorban Ázsiához tartozik; az országnak csak egy kis része fekszik az európai kontinensen. A labdarúgó-szövetség kezdetben az ázsiai szövetség tagja volt, 2002-ben csatlakozott az UEFA-hoz.