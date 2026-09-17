Kovács István: Hiszek a szófiai csapatunkban

– Mennyi az annyi? Hányan érhetnek el a tizenöt magyar bunyósból az Európa-bajnoki dobogóig?

– Ez mindig nagyon nehéz kérdés, és még azt sem lehet mondani, hogy az előző Európa-bajnokságból ki lehetne indulni, mert hiába volt két ezüstünk és négy bronzunk, az csonka Európa-bajnokság volt alig háromszáz indulóval, ráadásul a korábbi európai szövetség, az EUBC égisze alatt még huszonöt súlycsoportban, néhány hónappal az olimpia előtt.

– Egyáltalán: éremben vagy teljesítményben mérhető a leendő szófiai produkció?

– Nagyon remélem, hogy a versenyzők olyan formában vannak és olyan elhivatottak, és a felkészülés valóban olyan jól sikerült, mint amilyen visszajelzéseket kaptam a szakmai stábtól. Jó néhány olyan ökölvívónk van, akinek szinte mindegy, milyen a sorsolása, hacsak nem a későbbi bajnokkal találkozik a legelején, akkor azért az éremért két-három győztes mérkőzéssel el tud menetelni. Ami még talán ennél is fontosabb, hogy ez nagyon fiatal csapat. Az átlagéletkor szerintem 23-24 év környékén van, a fiatalok, akik például a tavalyi U23-as Európa-bajnokságon szerepeltek, mostanra már beleerősödtek a felnőttmezőnybe, Szira Zsófi vagy Kovács Kruzitó már abszolút a nagyok szintjén teljesít. És akkor ott vannak a rutinos versenyzők, akik már olimpián is jártak, Akilov Pilip például, vagy Hámori Luca. Kuhta Vladiszlava pedig az idén már-már verhetetlen, úgyhogy én nagyon bízom ebben a csapatban, és remélem, a versenyzők is hisznek az elvégzett munkában.

– Nyolc férfi és hét női bunyós képviseli Magyarországot, de nem mindenki „olimpiai” súlycsoportban. Mikor kell meghozniuk a döntést, hogy majd a kvalifikációs időszakban ki melyik kategóriában indul?

– Egy majdhogynem főállású dietetikus áll rendelkezésünkre, akinek a segítségével a fogyasztó versenyzőink meg tudják majd oldani, hogy egy optimalizált súlyelérési időpontot kitűzve szépen beállítsák a dekákat Szira Zsófitól kezdve Akilov Pilipig. Az utóbbi az egyik legkeményebb fából faragott versenyzőnk, vállalta, hogy tíz kilóval lejjebb megy, és 70 kilóban fut neki Los Angelesnek. Tavaly 80-ban állt vébédobogón, a 75 lenne az igazi, de az nem olimpiai súlycsoport, most ebben indul, jövőre viszont megcélozza a hetvenet. Arról nem beszélve, hogy most például a tavalyi súlycsoportja miatt nincs kiemelve, és ha időben nem megy le hetvenre, akkor a kvalifikációs versenyeken sem lesz. Erre is figyelnünk kell.

– Gyorsan tegyük is hozzá, hogy a kvalifikációs tornák közül az utolsót Magyarország rendezi meg. Ami óriási sportdiplomáciai siker, de milyen jelentősége lehet majd a kvótaszerzésben?

– Addigra már nagyon letisztul a mezőny, sokaknak lesz kvótájuk, nálunk lehet talán a legkönnyebben kvalifikálni – a statisztika azt mutatja, hogy nemcsak a sportdiplomáciai hatások miatt, hanem mert az otthoni közönség is rengeteget számít, ad tíz százalékot a ringbe vitt száz százalék mellé. Nekem is van hasonló élményem az 1997-es budapesti világbajnokságról. De én bízom benne, hogy amire eljutunk a hazai olimpiai kvalifikációs versenyig, néhány versenyzőnknek már lesz kvótája, és a hazai szorítóból további bunyósokat tudunk a csapatba varázsolni. Csak megjegyzem, hogy az előző négy olimpián maximum három sportolóval vettünk részt…

– Még egy nagyon fontos konzekvenciája van az idei Európa-bajnokságnak, ez pedig az első ízben kiírt Papp-kupa, a november tizennegyedikei Európa–Amerika válogatott csapattalálkozó, amelyre az európai együttest a European Boxing a szófiai Eb után jelöli majd ki. Hány súlycsoportban és milyen kritériumok alapján alakul majd ki az európai és az amerikai csapat?

– Ez egy nagyon-nagyon régi álmom, amit sikerült megvalósítani, a golfban ismert Ryder-kupa mintájára találtuk ki ezt a fajta csapatmeccset. Azért is neveztük el minden idők legeredményesebb magyar és olimpiai ökölvívójáról, Papp Lászlóról, mert engem egy kicsit zavart, hogy a neve sem itthon, sem külföldön nem forog eléggé. Most viszont fog, hiszen a világ legjobbjai jönnek Budapestre, kétszer öt olimpiai súlycsoportban, egy országból maximum ketten, a rendezőnek viszont jár két hely. Vagyis a legjobb magyar férfi és nő mindenképpen ringbe lép, a legszebb persze az lenne, ha két Európa-bajnokunk bokszolhatna Budapesten…