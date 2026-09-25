Nagy Péter: A négy közé jutásért is óriási csata lesz

Kissé döcögősen indult az előző idény békéscsabaiaknak, csak a negyedik helyen végeztek a bajnoki alapszakaszban, így a címvédő Vasassal találkoztak az elődöntőben, a fővárosiak pedig mindössze egy szettet veszítve jutottak tovább három mérkőzés alatt. Ezt követően azonban nagyot fordult a világ: a BRSE magabiztosan nyerte meg a Magyar Kupa négyes döntőjét és az UTE ellen az Extraliga bronzpárharcát is.

A center Orosz Bianka maradt hírmondónak Nagy Péter előző idénybeli kezdőcsapatából (FOTÓ: BRSE)

„Sok minden változott az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest – válaszolta kérdésünkre Nagy Péter vezetőedző. – Tavaly én és a segítőm, Pápai Péter is még csak ismerkedtünk a női röplabdával, a keretben pedig nagyon sok olyan játékos volt, aki korábbi a klubjában nem a kezdőcsapatban szerepelt, így nekik is kevesebb rutinjuk volt. Most is sok a fiatal játékosunk, de nagyrészt olyanok, akiknek már megvan a kellő tapasztalatuk. Az előző idény végének sikereit az hozta meg, hogy megváltoztattuk a csapat szerkezetét. Hiába volt Marija Krivosijszka az Extraliga egyik legjobb centere, ki kellett vennünk őt a kezdőcsapatból, hogy a három külföldi szélső ütőnk egyszerre lehessen a pályán. A mostani idényhez már eleve úgy fogtunk hozzá, hogy magyar centereink legyenek, és abban bízom, hogy az alapszakasz kezdetétől fogva kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtunk.”

A férfiválogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó tréner egy másik fontos tényezőre is felhívta a figyelmet.

„Hazai pályán a Vasas elleni meccs kivételével minden mérkőzésünket megnyertük, idegenben viszont elég hullámzó volt a teljesítményünk. Ugyan idehaza nincsenek óriási távolságok, de úgy látszik, hogy az utazás így is megviselte a játékosokat, a harci szellemük sem volt olyan, mint amit elvártam. Ősztől arra törekszünk, hogy az utazások utáni állapotuk ugyanolyan jó legyen, mintha itthoni mérkőzést játszanánk.”

A nyáron nagy volt a jövés-menés a csabaiaknál, alaposan átalakult a játékoskeret: minden légiós távozott, csak öt fiatal, többnyire saját nevelésű röplabdázó maradt a felnőtt Eb-t is megjáró Kertész Petra és Németh Luca, a válogatott kerettag Orosz Bianka, a liberó Nánási Zoé, illetve az U20-as válogatottal éppen Eb-selejtezőt játszó Gajdács Lina személyében. Emellett szerb, kubai, orosz és kolumbiai légiósokat szerződtettek, illetve az idei Eb-n szintén szereplő feladó Kiss Nóra, valamint két center, Szakály Stefánia és a korábbi válogatott, a BRSE-hez két év után visszatérő Pintér Andrea érkezett.

„Kissé nehezíti a helyzetünket, hogy az alapozás kezdete óta eddig még egyetlen alkalommal sem tudtunk a teljes kerettel edzeni, mert hol a felnőttválogatottak hiányoztak, most meg az U20-as Eb-selejtező miatt nem teljes a csapat, de persze ezzel a problémával nem csak én vagyok így a kollégák közül. A jövő héttől már teljes lesz a csapat, a játékosok pedig eddig is remekül dolgoztak, szóval nem lesz probléma. A célunk sem változott az előző idényhez képest: döntőt akarunk játszani a bajnokságban és a Magyar Kupában is.”

Ehhez persze nyilván lesz néhány szavuk a riválisoknak is.

„Kiegyensúlyozottak az erőviszonyok a négy közé jutás szempontjából. A Vasas, a Kaposvár, a MÁV Előre és a balatonfüredi együttes is esélyes erre, meg persze az Újpest, amellyel edzőmeccset is játszottunk. Annak az eredményéből sok mindent nem érdemes levonni, de azt mindenképpen megállapítottuk, hogy az UTE is előrébb lépett. Biztos vagyok benne, hogy már a négy közé jutásért is óriási csaták lesznek.”