Férfi torna Eb: Mészáros Krisztofer és a magyar csapat is döntős Zágrábban

A magyar szövetség (MATSZ) beszámolója szerint a négyszeres Eb-érmes, tavaly egyéni összetettben harmadik Mészáros Krisztofer 14.333 ponttal jutott be a döntőbe korláton, míg a magyar együttes 239.328 ponttal – nyolcadikként – került a vasárnapi fináléba.

Mészáros egyéni összetettben 80.132 pontot szerezve a 13. helyen végzett, döntőt ezúttal ugyanis nem rendeznek, a végső sorrend a selejtező eredményeiből alakult ki. A magyarok közül még Tomcsányi indult hat szeren, ő 78.431 ponttal a 21. pozícióban zárt.

„Nagyon büszke vagyok a srácokra, igazi csapat benyomását keltették, küzdöttek egymásért. Mindenkinek voltak kisebb-nagyobb hibái, de ha valaki rontott, a többiek odaálltak, és megcsinálták a gyakorlatukat. Annak ellenére, hogy maradt rontott gyakorlat a pontszámok között, magas pontszámot értünk el, úgyhogy elégedettek lehetünk” – értékelt Szűcs Róbert, a férfi válogatott szövetségi kapitánya.

A szakember hozzátette, a csapat érdeke minden esetben elsőbbséget élvezett, így például Závory Szilárd a biztos csapateredmény érdekében nyújtón csökkentette a gyakorlatának nehézségi fokát annak ellenére, hogy erősebb gyakorlattal akár az egyéni döntőbe kerülésre is lett volna esélye.

„A biztonságra mentünk, hogy csapatként minél magasabb pontszámot érjünk el. Senki nem helyezte az egyéni érdekeit előtérbe. Jó kis társaság ez, nagyon jó volt látni, ahogy együtt vannak és szurkolnak egymásnak” – mondta Szűcs Róbert.

Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára úgy fogalmazott, csapatszinten jól tornáztak a magyarok, akiknél megvoltak a szükséges gyakorlatok.

„Ha a számokat nézzük, az előző Európa-bajnoksághoz képest több mint egy ponttal többet teljesítettek, és a csoportban megelőzték a spanyolokat, valamint az ukránokat is. Ez mindenképpen előremutató” – nyilatkozta a főtitkár. Hozzátette, meglátása szerint nagyon jó összképet mutatott a magyar csapat.

„Különösen élveztem az utolsó két szert, amikor már egymásnak kiabáltak be a srácok, biztatták egymást a gyakorlatok közben. Nagyon jó érzés volt látni ezt a közös küzdelmet” – mondta Altorjai Sándor.

A MATSZ beszámolója szerint a magyar válogatott azzal, hogy a legjobb 13 nemzet között zárt, indulhat az ősszel sorra kerülő rotterdami világbajnokságon is.