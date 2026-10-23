Felmentették Ikeda Koki japán gyaloglót a doppingvád alól

A pénteki határozat szerint a CAS helyt adott a japán atléta fellebbezésének, amelyet a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) döntésével szemben nyújtott be. A testület tisztázta a tokiói olimpiai ezüstérmest a doppingvétség vádja alól, így újra versenyezhet.

Ikeda Kokit 2024 novemberében függesztették fel ideiglenesen, majd tavaly februárban négyéves eltiltást kapott, mivel a vád szerint tiltott szert használt vagy annak használatát kísérelte meg. A gyalogló egy hónappal később fellebbezett a CAS-nál, visszautasítva a World Athletics azon gyanúját, hogy a biológiai útlevelében észlelt rendellenességek alapján vérdoppingolt volna.

Az ügyet idén májusban tárgyalta a CAS egyik tanácsa, amely elismerte, hogy Ikeda biológiai profiljában több adat is rendellenesnek bizonyult, mégis arra a következtetésre jutott, hogy létezik észszerű, doppinghasználattól független magyarázat ezekre az eredményekre. A testület közlése szerint Ikeda orvosi és szakértői bizonyítékokkal támasztotta alá igazát, több ténybeli adatot biztosítva, mint amennyi a World Athletics fegyelmi eljárása során rendelkezésre állt.