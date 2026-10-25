Nemzeti Sportrádió

Henderson a női, Kavano a férfi maratoni gyaloglásban ért el világcsúcsot

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.25. 12:43
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Rebecca Henderson (Fotó: AFP, archív)
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gyaloglás világcsúcs World Athletics
A nőknél az ausztrál Rebecca Henderson, a férfiaknál a japán Kavano Maszatora állított fel világcsúcsot maratoni gyaloglásban vasárnap – adta hírül honlapján az atléták nemzetközi szövetsége (World Athletics).

Mindketten a Takahatában rendezett All Japan Race Walking elnevezésű viadalon értek célba rekordidő alatt, Henderson 3:14:52, Kavano pedig 2:55:14 óra alatt tudva le a 42,195 kilométert.

A 25 éves ausztrál atléta azt a csúcsot javította meg, amelyet 3:15:11 órával az olasz Sofia Fiorini állított fel az augusztusi, birminghami Európa-bajnokságon, ugyanakkor Kavano, aki a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságon bronzérmet szerzett 35 kilométeren, vasárnap a férfiak maratoni gyaloglótávjának legelső hivatalos világrekordját produkálta hazai környezetben.

A japán atléta mindössze két nappal a takahatai viadal előtt ünnepelte 28. születésnapját.

A maratoni táv – a félmaratoniéval egyetemben – 2026. január 1-jétől vált hivatalos gyaloglótávvá; a férfiak első világcsúcsának elismeréséhez szükséges szintidőt 2:56:30 órában határozta meg a világszövetség.

 

gyaloglás világcsúcs World Athletics
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