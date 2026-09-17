Ökölvívás: Hankó Kálmán volt a megmentő az Eb első napján

Két éve Eb-dobogóra állt Virbán Gábor, és a honvédos fiú abban mindenképpen reménykedett, hogy Szófiában megmutatja, a belgrádi érem nem volt véletlen eredmény. Nos, a 21 éves lengyel Nikolas Pawlik itt járt nálunk tavaly az U23-as Eb-n, ám ott nem alkotott maradandót – hogy a bolgár fővárosban megteszi-e, nem tudni, de az esélye még megvan rá, miután pontozással nyert Virbán ellen.

Másodikként a nehézsúlyú Kiss Levente következett, és előzetesen úgy tűnt, neki jutott a legkeményebb ellenfél, hiszen elsőre mindjárt a címvédő örmény Narek Manaszjan ellen bizonyíthatott a két évvel ezelőtti belgrádi kontinenstorna (még nem European Boxing-, hanem EUBA-rendezvény) 92 kg-os ezüstérmese. A 30 éves örmény érvényesítette is a papírformát, így Kiss is búcsúzott a küzdelmektől.

Estére a Vasas-Süllős 70 kilós újonca, Hankó Kálmán maradt, aki a nyíregyházi országos bajnokság remek aranyérmével győzte meg Emanuele Renzini szövetségi kapitányt arról, hogy ebben a súlycsoportban érdemes vele számolni. (Más kérdés persze, hogy ha majd Akilov Pilip a tervek szerint Los Angeles előtt ebbe a kategóriába fogy bele, mi lesz a 70 kg jelenlegi hazai legjobbjaival…) Hankó nem illetődött meg attól, hogy Eb-n bokszolhat, és a tavalyi U19-es Eb-ezüstérmes román, Daniel Adrian Grigorie ellen magabiztos, pontozásos győzelmet aratott – úgy kellett ez a siker a nap végére, mint egy falat kenyér! Hankó szombat este húz legközelebb kesztyűt a nyolc közé jutásért – az örmények U23-as EUBC Európa-bajnoka, a 23 éves Harutjun Hakobkohjan ellen.

Pénteken bőven lesz mód a javításra, hiszen öt magyar is ringbe lép Szófiában. Négyen a 16 közé jutásért húznak kesztyűt, a BVSC-s Kovács Pál (85 kg) pedig este már nyolcaddöntőt bokszol a tavaly Budapesten U23-as Eb-aranyat nyerő francia, Junior Tadah ellen.

A 12.30-kor kezdődő délutáni programban Horváth Kármen (54 kg) a portugál Sofia Resendével, Bátori Mihály (80 kg) pedig a grúz Luka Macsutadzéval csap össze, 17 óra után pedig Kovács Kruzitó (65 kg) a grúz Lasa Gagnidzével, míg a tavalyi vb-érmes Akilov Pilip (75 kg) a török Vedat Kacarral meccsel.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

FÉRFIAK

A 16 közé jutásért

55 kg: Pawlik (lengyel)–Virbán Gábor p. gy.

70 kg: Hankó Kálmán–Grigorie (román) p. gy.

90 kg: Manaszjan (örmény)–Kiss Levente p. gy.