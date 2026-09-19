Férfi röplabda Eb: a címvédő lengyelek jutottak elsőként nyolc közé

A B-csoportban győztes, az erőviszonyok alapján jóval esélyesebb lengyelek 71 perc alatt igazolták a papírformát a D-csoportban negyedik lettekkel szemben. A mezőny legjobbjaként a győztes csapatban Tomasz Fornal 19 ponttal zárt, a vesztes lett oldalon Kristers Landzans jutott 11 pontig.

A lengyel együttes a negyeddöntőben a játéknap második mérkőzésének győztesével, Németországgal vagy Bulgáriával mérkőzik meg kedden, ugyancsak Szófiában.

FÉRFI RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

Nyolcaddöntő

Lengyelország–Lettország 3:0 (17, 16, 16)

Később

18.00: Németország–Bulgária