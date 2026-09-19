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Férfi röplabda Eb: a címvédő lengyelek jutottak elsőként nyolc közé

2026.09.19. 17:08
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Fotó: Facebook/European Volleyball
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Európa-bajnokság Lengyelország Lettország
Elsőként a címvédő lengyel röplabda-válogatott jutott be a negyeddöntőbe a férfi Európa-bajnokságon, miután szombaton, Szófiában három játszmában jobbnak bizonyult a lett csapatnál.

A B-csoportban győztes, az erőviszonyok alapján jóval esélyesebb lengyelek 71 perc alatt igazolták a papírformát a D-csoportban negyedik lettekkel szemben. A mezőny legjobbjaként a győztes csapatban Tomasz Fornal 19 ponttal zárt, a vesztes lett oldalon Kristers Landzans jutott 11 pontig.

A lengyel együttes a negyeddöntőben a játéknap második mérkőzésének győztesével, Németországgal vagy Bulgáriával mérkőzik meg kedden, ugyancsak Szófiában.

FÉRFI RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
Nyolcaddöntő
Lengyelország–Lettország 3:0 (17, 16, 16)
Később
18.00: Németország–Bulgária

 

Európa-bajnokság Lengyelország Lettország
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