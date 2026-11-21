Bő másfél évtized után új vezetése van a Magyar Atlétikai Szövetségnek, a szervezetet szeptember óta a világ- és kétszeres Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes Tajti-Márton Anita vezeti, a félig-meddig lecserélődő elnökségi tagok támogatásával.

Az új vezetés egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a magyar atlétika valamennyi szereplője számára kiszámíthatóbb, átláthatóbb és szakmailag megalapozottabb működési környezetet teremtsen. Ennek érdekében az elmúlt hetekben több területen is megkezdődött, előre haladt a munka. A feladatok egy része a szervezeti átálláshoz, más része a szakmai működés folytonosságának biztosításához, valamint a hosszabb távú fejlesztési irányok meghatározásához kapcsolódik.

A MASZ honlapján szombaton közzétett cikk szerint az átadás-átvétel körülményei, valamint a szövetség gazdálkodási és szerződéses kötelezettségeinek áttekintése több területen is jelentős többletfeladatot jelent. A tisztújító küldöttgyűlést megelőző és követő napokban a központi iroda több munkavállalója azonnali hatállyal megszüntette munkaviszonyát. A szövetségben maradt munkavállalók a változások ellenére is biztosítják a szövetség mindennapi működésének folytonosságát, „a szakmai munka és a sportolók felkészülésének támogatása ez idő alatt sem állhat meg”.

A szövetség tájékoztatása alapján megkezdődött, illetve jelentős részben lezajlott a szervezet 2026. évi működésének átvilágítása. Ennek célja, hogy pontos képet kapjanak a szervezet működési folyamatairól, a vállalt kötelezettségekről, a rendelkezésre álló erőforrásokról és az esetleges hiányosságokról. A szakmai működés új alapokra helyezésének fontos mérföldköve volt a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítása.

Októbertől az ügyvezető igazgató a szövetség első számú operatív vezetője, a sportszakmai oldalt pedig a sportigazgató fogja össze, akinek a sportág stratégiai építkezésében kiemelt szerepe van. Az új struktúra feladata, hogy egységes szakmai szemlélet mentén kapcsolja össze a felnőtt- és utánpótláskorú sportolók felkészítését, a szakágak munkáját, a sportszakembereket és a szövetség által működtetett szakmai programokat.

A szervezet jelezte, hogy nemsokára további tájékoztatást ad a konkrét személyek megnevezésével, a küldöttgyűléssel és a támogatásokkal kapcsolatban is.