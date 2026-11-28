Kilenc országos csúcsot tart Európa jelenlegi legjobb hosszútávfutója, Nadia Battocletti. Szabadtéren az 1500, a 3000, az 5000 és a 10 000 méter, illetve a 2 mérföld olasz rekordja is az övé, kimagasló fedett pályás szezonjának köszönhetően 1500-on és 3000-en „bent” is csúcstartó. Az utcai futás 5 kilométeres távján 14:32 percre képes, aminél csak kenyai, etióp és ugandai nők tudtak gyorsabbat, 10 kilométeren pedig csupán nyolc másodpercre van a 30 perces álomhatár áttörésétől.

Talán ennél a felsorolásnál semmi sem érzékelteti jobban, hogy a 2000. április 12-én született, még mindig nagyon fiatal olasz futóban mekkora potenciál rejlik. Édesapja, az 1994-ben U20-as vb-bronzérmes, mezeifutó Európa-bajnok Giuliano egyben az edzője is. Ahogyan kissé „egzotikus” külsejéből sejthető, nem minden felmenője itáliai. Édesanyja marokkói, a muszlim vallás követése tőle jön a lányánál.

„Minden évben egy hónapon át én is tartom a ramadánt. Ez nem könnyű profi sportolóként, de nagyon fontos nekem” – mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak néhány éve.

A családi háttérrel az arab nyelv ismerete is együtt jár, az olasz mellett angolul is jól beszél. Az előző télen fejezte be mérnöki tanulmányait a Trentói Egyetemen, amit öt éven át párhuzamosan folytatott a futással. Ha ezek az „elfoglaltságok” ne lennének elegek neki, akkor éppen egy másik népszerű egyéni sportban csillogtatja tehetségét.

„Öt éven át teniszeztem, a téli szünetben még most is szoktam. Jól játszom. Ki tudja, ha ezt választom, ebben is profi lehetnék. A kutyámat sem véletlenül hívják Rogernek, a Federer iránti tiszteletem jeléül.”

Futóként a legnagyobb erőssége a hajrája, látjuk is az összefüggést e képessége és a teniszpályán szükséges robbanékonyság között. Nem véletlenül annyira sikeres a nagy világeseményeken, hiszen szemben a Gyémánt Liga-futamokkal, ebben a műfajban a lassabb iramból való tempóváltással lehet igazán sikeres valaki. Ezzel a taktikával védte meg a 2024-ben Rómában szerzett Európa-bajnoki címeit augusztusban Birminghamben is. Az 5000 méteres fináléban 250 méterrel a vége előtt lépett rá a gázpedálra, a 10 000 méter utolsó fél körét 28.2 másodperc alatt tejesítette. Aki látta őt tavaly a tokiói világbajnokságon, nem érte meglepetésként, hogy az idei Eb-n így szerepel majd.

A japán fővárosban a 10 000-en véglegekig kiélezett csatában tartotta négy afrikai riválisa tempóját, és a kenyai Beatrice Chebeten kívül mindenkit lehajrázott. Néhány nappal később az élről vágott neki az 5000 utolsó körének, ám ezúttal Chebet mellett az 1500 legendája, Faith Kipyegon is gyorsabb volt nála. Az ezüst- és a bronzérem mégis óriási bravúr, sőt, attól sem volt távol, hogy világbajnok legyen.

Ha egészséges marad, akkor erre akár már jövőre Pekingben sor kerülhet, de még a vb-címnél is nagyobb célok lebegnek a szeme előtt.

„A figyelmem középpontjában jelenleg a 2028-as Los Angeles-i olimpia áll, de néhány év múlva, 2030 után szeretném lefutni a maratonit is. A közép- és hosszútávfutás nagyon változatos, ha már mindent kipróbáltam és megtapasztaltam az edzéseken és a versenyeken, úgy fogom érezni, eljött az ideje a változásnak” – mondta október elején a trentói sportfesztiválon.

Battocletti hosszú távra tervez, pályafutását a napi nyolc-kilenc óra alvással, a megfelelő hidratálással, a mindennapos nyújtással, rendszeres vérvizsgálattal és a „nemet mondás tudományával” próbálja meg kitolni. Az idén májusban és júniusban teste ferritinszintjének alacsony tartalma miatt vashiányban szenvedett, amit pont a vérvizsgálattal sikerült időben kimutatni és kezelni úgy, hogy ne menjen rá a szezonja.

„Leraktam a szöges cipőt, helyette felváltva sétáltam és mezítláb futottam az erdőben. A mezítlábas futás segített újra felfedezni a lábamat és mentális erőt adott. A vashiány miatt elkezdtem strucchúst enni” – számolt be a Starbenének adott interjúban az eszközölt változtatásokról.