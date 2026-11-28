A győztes gárda a csütörtöki nyitó mérkőzésen Belgium csapatát verte meg 41–16-ra, s csoportelsőként lépett tovább a legjobb négy közé. Az oroszok elődöntős ellenfele a házigazda bolgár válogatott lesz, míg a másik ágon a fehéroroszok találkoznak a koszovói csapattal. Az elődöntőket szombaton játsszák, a hatcsapatos bulgáriai torna vasárnap zárul.

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) július 15-én korlátozás nélkül engedélyezte az orosz csapatok részvételét a versenyein. Az ország válogatottja 2021 óta első hivatalos tornáján szerepel, mivel a bulgáriai viadal az IHF Nemzetek Trófeájának minősül. Az orosz női kézilabdázók a Szófia előtti eddigi utolsó hivatalos fellépésükön, a 2021-es vb negyeddöntőjében 34–28-ra kikaptak Norvégia válogatottjától.